Gran convocatoria laboral: OL Software abre vacantes remotas en todo el país

OL Software, empresa especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas para compañías de servicios públicos, está en búsqueda de talento para fortalecer su equipo. Las vacantes están dirigidas a perfiles del sector TI y se ofrecen en modalidad remota, lo que permite postularse desde cualquier región del país de manera gratuita y virtual.

Según María Fernanda Toro, gerente de Recursos Humanos, la compañía prioriza el bienestar de sus colaboradores: “No se trata solo de cumplir con los objetivos, sino de crecer juntos”. Este enfoque en la cultura organizacional pretende brindar entornos laborales más humanos y sostenibles, algo que se refleja en sus programas de flexibilidad, bienestar y formación. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

En Colombia, este sector es un importante generador de empleo de calidad, especialmente en desarrollo de software, ciberseguridad e inteligencia artificial. | Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

Desarrollador Senior Full Stack .Net + React

Salario: A convenir

Nivel de estudios: Profesional

Este rol es ideal para un programador/a Backend .NET Senior apasionado por el desarrollo de aplicaciones empresariales robustas y eficientes.

Responsabilidades:

Diseñar, desarrollar y mantener servicios Backend en .NET.

Crear e integrar APIs REST de manera eficiente.

Modelar y optimizar bases de datos en SQL Server.

Automatizar procesos y desarrollar componentes reutilizables.

Participar en todas las etapas del ciclo de vida del software.

Requerimientos:

Profesional graduado en Ingeniería de Sistemas o carreras afines.

Mínimo 6 años de experiencia comprobable en desarrollo Backend .NET.

Dominio de .NET (C# ASP.NET Core).

Experiencia en SQL Server y Entity Framework.

Conocimientos en desarrollo de RESTful APIs.

Manejo de GIT para control de versiones.

Consultor Funcional en Open Smartflex

Salario: A convenir

Nivel de estudios: Profesional

Esta posición está orientada a profesionales con sólido dominio de OSF V7/V8, Oracle PL/SQL y participación en entornos de trabajo con metodologías ágiles.

Responsabilidades:

Realizar diagnóstico de incidentes y plantear soluciones funcionales y técnicas.

Desarrollar componentes en el Framework de Smartflex y lógica en PL/SQL.

Ejecutar pruebas unitarias y acompañar pruebas de usuario.

Elaborar reportes diarios de actividades y mantener comunicación efectiva con los interesados.

Reportar el estado de sus actividades al Gerente de Proyecto.

Asegurar adherencia a los procesos corporativos y de los proyectos asignados.

Requerimientos:

Formación profesional en ingeniería de sistemas, electrónica o carreras afines.

Experiencia en diagnóstico de incidentes y definición de soluciones técnicas y funcionales.

Conocimiento en desarrollo de lógica con PL/SQL.

Experiencia en el uso del framework de Open Smartflex (PB, PI, MD, entre otros).

Habilidad para estimar tiempos de atención, documentar evidencia de pruebas y generar reportes técnicos.

Capacidad para comunicarse eficazmente con los interesados del proyecto (clientes internos y externos).

Conocimiento o experiencia en metodologías ágiles de gestión de proyectos (Scrum, Kanban, entre otras).

Desarrollador Senior Full Stack Python + Angular

Salario: A convenir

Nivel de estudios: Profesional

Este rol requiere una sólida experiencia en diseño, codificación, pruebas y despliegue de soluciones de software, trabajando de manera colaborativa con un equipo remoto.

Responsabilidades:

Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones Frontend y Backend.

Diseño, codificación, pruebas y despliegue de soluciones de software.

Colaboración con equipo remoto para cumplir objetivos del proyecto.

Participación en revisiones de código y mejora continua de procesos.

Garantizar la calidad y el rendimiento de las aplicaciones.

Requerimientos:

Más de 6 años de experiencia en desarrollo full stack.

Formación Profesional certificada en programación o área relacionada.

Disponibilidad para trabajar de manera remota.

Conocimiento avanzado de Angular (v14 en adelante) y Ionic (v5 en adelante).

Dominio de Javascript / Typescript y Python + Django / Django REST Framework.

Experiencia en uso de PostgreSQL (v15 en adelante) y microservicios.

Familiaridad con Azure, DevOps GitHub o Bitbucket para gestión de proyectos.

Ingeniero Devops Senior

Salario: A convenir

Nivel de estudios: Profesional

El ingeniero DevOps será responsable de garantizar la integración, automatización, despliegue y mantenimiento de entornos técnicos en los distintos ambientes de desarrollo, pruebas y producción.

Responsabilidades:

Ejecutar y controlar los procesos de despliegue de aplicaciones en etapa de desarrollo, pruebas y producción.

Integrar soluciones técnicas en distintos ambientes, incluyendo conexiones a capas de persistencia, migración de datos, parametrización, perfilación de usuarios y configuración de seguridad.

Coordinar con los equipos de calidad la preparación y mantenimiento de ambientes para pruebas manuales y automatizadas.

Aprovisionar y gestionar recursos de infraestructura y plataforma para garantizar una correcta integración continua.

Documentar y socializar los ajustes de configuración e implementación realizados.

Ejecutar y validar scripts sobre bases de datos para creación o modificación de estructuras y poblamiento de datos.

Realizar respaldos de código fuente y controlar versiones, fuentes, binarios y demás ítems de configuración.

Liderar la implementación de prácticas DevOps y de gestión de configuración para las distintas soluciones.

Automatizar procesos sobre infraestructura en nube pública y privada, optimizando la operación.

Asegurar la aplicación de estándares de calidad, seguridad y confiabilidad definidos por la organización.

Participar en la mejora continua de procesos asociados al ciclo DevOps y al modelo de gestión de la configuración.

Presentar informes de avance, control y seguimiento frente a cambios tecnológicos.

Otras tareas asignadas por el equipo del cliente en el marco del servicio contratado.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas, electrónica, telecomunicaciones o afines.

Experiencia mínima de cinco (5) años en roles relacionados con DevOps, automatización de despliegues y gestión de entornos.

Conocimiento y experiencia en herramientas de integración y entrega continua (CI/CD).

Manejo de contenedores: Docker, Kubernetes, Swarm, OpenShift.

Conocimiento de sistemas operativos Linux, Windows Server y Android.

Experiencia en bases de datos relacionales (PostgreSQL, SQL Server, MySQL, MariaDB) y NoSQL (MongoDB).

Dominio de herramientas de control de versiones (GitHub).

Familiaridad con lenguajes y frameworks como PHP Nativo, Symfony, Java con Spring Boot y React.js.