Hay más de 119 mil empleos disponibles en todo el país

Contar con un empleo estable sigue siendo una de las principales metas para los colombianos y hoy el mercado laboral ofrece más de 119.000 vacantes activas para diferentes perfiles y niveles de experiencia. Desde cargos operativos hasta posiciones estratégicas, estas oportunidades abarcan sectores como comercio, tecnología, salud, logística, ventas y más.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más relevantes. Si desea conocer todas las oportunidades y postularse sin costo, ingrese a este enlace y encuentre la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

Administrativo trade marketing – Bogotá D.C.

Empresa: Bimbo de Colombia S.A.

Salario: $ 3.106.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es ingeniero con visión analítica y pasión por la ejecución en punto de venta? Su misión será implementar y gestionar estrategias de visibilidad mediante exhibidores, muebles y material POP, asegurando decisiones basadas en datos que fortalezcan la presencia de las marcas en el mercado.

Responsabilidades:

Planificar, ejecutar y medir actividades de visibilidad en PDV.

Coordinar la logística y el presupuesto de materiales promocionales.

Analizar resultados ( sell-out , participación de espacio, tendencias) con herramientas de datos.

, participación de espacio, tendencias) con herramientas de datos. Elaborar reportes y tableros de control en Power BI y Excel avanzado.

Colaborar con el equipo comercial para garantizar la excelencia en la ejecución.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial, Administración, Negocios o afines.

Experiencia mínima de dos años en manejo de material POP, exhibidores y visibilidad en canales de venta.

Dominio de Excel avanzado y Power BI intermedio.

Nivel de inglés B1.

Perfil con alta capacidad analítica, estructurado en gestión de proyectos y orientado a resultados.

Profesional de compras y abastecimiento – Medellín

Empresa: Conconcreto

Salario: $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Conconcreto busca un(a) profesional con visión estratégica, atención al detalle y habilidades sólidas en negociación para unirse al equipo de compras y abastecimiento.

Responsabilidades:

Cotizar y analizar propuestas comerciales de materiales, priorizando el menor costo total con la mejor calidad y cumplimiento técnico.

Administrar el sistema de aseguramiento de la calidad para la selección y evaluación de proveedores.

Hacer seguimiento a cada pedido, asegurando su entrega oportuna y satisfactoria en los proyectos asignados.

Crear acuerdos de precios para materiales no estratégicos en la plataforma de abastecimiento estratégico.

Gestionar el maestro de materiales en el sistema de información de la compañía.

Contribuir al mejoramiento de indicadores de productividad y ahorro del área de abastecimiento.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Civil o carreras afines.

Mínimo 2 años de experiencia en áreas de compras, abastecimiento o cadena de suministro.

Conocimiento en análisis de costos, negociación, gestión de proveedores y plataformas ERP.

Capacidad de análisis, enfoque en resultados y orientación al detalle.

Psicólogo/a de selección – Cali

Empresa: Confidencial

Salario: $ 3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Compañía nacional está en búsqueda de un(a) psicólogo(a) de selección para fortalecer su equipo de Gestión Humana.

Responsabilidades:

Liderar procesos de selección de inicio a fin.

Garantizar una experiencia positiva para cada candidato.

Cumplir tiempos y estándares de calidad en la gestión de vacantes.

Innovar en estrategias que conecten con el talento ideal.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología, Administración de Empresas o carreras afines.

Mínimo 3 años de experiencia en selección de personal.

Experiencia en entornos con alta rotación.

Conocimiento en aplicación e interpretación de pruebas psicotécnicas.

Excelentes habilidades de comunicación asertiva y análisis.

Analista de planeación – Medellín

Empresa: Chevignon

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Chevignon busca un analista de planeación que desee dar el siguiente paso en su carrera profesional. Este rol clave implica trabajar en la planeación de producción y demanda dentro del sector textil y retail.

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias de planeación de producción y demanda.

Coordinar con equipos de ventas y producción para alinear objetivos.

Analizar datos de venta para optimizar el inventario.

Implementar mejoras en el proceso de planeación.

Elaborar reportes y pronósticos de demanda.

Mantener comunicación efectiva con proveedores y equipos internos.

Requerimientos:

Educación mínima: Tecnólogo en áreas relacionadas.

2 años de experiencia en planeación en sector textil o retail.

Dominio avanzado de Excel.

Habilidades analíticas y lógico-matemáticas.

Capacidad de trabajo en equipo y toma de decisiones.