Hay más de 190 mil vacantes de empleo en Colombia: postúlese gratis aquí

Oportunidades disponibles para todos los perfiles.

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

22 de octubre de 2025, 6:28 p. m.
Son más de mil ofertas laborales publicadas en la página de Magneto clasificadas en diferentes sectores y ciudades del país.
Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles | Foto: Stock

El empleo en Colombia muestra signos de mejora, con una tasa de desempleo del 8,6% en agosto de 2025, el país alcanzó una cifra récord de ocupación, reflejando la recuperación sostenida del mercado laboral y el fortalecimiento del empleo formal.

En línea con este panorama alentador y con el compromiso de seguir impulsando la empleabilidad, actualmente hay más de 190 mil vacantes activas en diferentes regiones y sectores económicos. Estos datos demuestran la diversidad de oportunidades disponibles para todos los perfiles, desde cargos operativos hasta posiciones profesionales y de liderazgo.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. Aquí le presentamos algunas de ellas.

En Bogotá, se abren nuevas oportunidades para jóvenes profesionales en busca de experiencia práctica.
En Colombia, se abren nuevas oportunidades para personas en busca de empleo. | Foto: Stock / Magneto

Director comercial – Manizales

Empresa: ChevyPlan

Salario: 4.500.000 a 6.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Tiene pasión por liderar equipos y alcanzar grandes resultados? Esta es su oportunidad para asumir un rol clave como director comercial, donde podrá impulsar el crecimiento y consolidación de equipos de alto desempeño.

Responsabilidades:

  • Coordinar, planificar y controlar la ejecución de estrategias comerciales.
  • Acompañar y orientar al equipo en su desarrollo y consolidación.
  • Garantizar el cumplimiento de metas comerciales.

Requerimientos:

  • Profesional o tecnólogo en áreas afines.
  • Mínimo 2 años de experiencia liderando equipos comerciales (vendedores o asesores).
  • Deseable experiencia externa en sectores como: seguros, productos financieros, EPS, planes exequiales, tecnología, entre otros.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Ejecutivo de ahorro pensional – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: 5.847.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como asesor de ahorro pensional, será responsable de brindar asesoría experta sobre productos de ahorro para la jubilación, apoyando a los clientes en la toma de decisiones financieras informadas.

Responsabilidades:

  • Brindar asesoría a clientes sobre productos de ahorro para pensiones.
  • Gestionar cuentas de clientes asegurando un rendimiento óptimo de los fondos.
  • Desarrollar estrategias de inversión personalizadas para cada cliente.
  • Mantenerse actualizado sobre regulaciones y tendencias del sector financiero.
  • Colaborar con equipos internos para mejorar productos y servicios.

Requerimientos:

  • Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines.
  • Certificación AMV (Autorregulador del Mercado de Valores).
  • Experiencia mínima de 2 años en el sector financiero, fiduciarias, comisionistas de bolsa o bancos.
  • Conocimientos específicos en áreas financieras.
  • Habilidades analíticas y de comunicación efectiva.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Vacantes de trabajo por temporada: oportunidades para fin de año

Científico de datos senior – Medellín

Empresa: Emtelco

Salario: 6.517.530

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es apasionado por transformar datos en estrategias efectivas, esta es su oportunidad para brillar.

Responsabilidades:

  • Crear, implementar y desplegar modelos de machine learning y deep learning.
  • Monitorear modelos aplicados en estrategias de negocio.
  • Generar soluciones a partir de datos estructurados y no estructurados.
  • Resolver problemáticas orientadas a decisiones estratégicas, productos y operaciones.

Requerimientos:

  • Profesional en Estadística, Economía, Matemáticas, Ingeniería industrial o afines
  • Mínimo dos años de experiencia como científico de datos.
  • Experiencia en analítica predictiva y proyectos machine learning e inteligencia artificial.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Coordinador de despachos – Yopal

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene una pasión por la logística y una habilidad especial para coordinar y controlar procesos, esta es la oportunidad perfecta para usted.

Responsabilidades:

  • Coordinar el proceso de alistamiento de mercancía.
  • Controlar el despacho de productos al cliente.
  • Asegurar cumplimiento de políticas de operaciones y seguridad.
  • Colaborar con equipos de salud y gestión humana.
  • Garantizar la entrega oportuna y con calidad.
  • Optimizar procesos de logística y distribución.

Requerimientos:

  • Experiencia en coordinación de despachos o logística.
  • Conocimiento de normativas de salud y seguridad.
  • Habilidades de liderazgo y supervisión.
  • Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
  • Excelentes habilidades de comunicación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Noticias Destacadas

