Hay más de 190 mil vacantes de empleo en Colombia: postúlese gratis aquí

El empleo en Colombia muestra signos de mejora, con una tasa de desempleo del 8,6% en agosto de 2025, el país alcanzó una cifra récord de ocupación, reflejando la recuperación sostenida del mercado laboral y el fortalecimiento del empleo formal.

En línea con este panorama alentador y con el compromiso de seguir impulsando la empleabilidad, actualmente hay más de 190 mil vacantes activas en diferentes regiones y sectores económicos. Estos datos demuestran la diversidad de oportunidades disponibles para todos los perfiles, desde cargos operativos hasta posiciones profesionales y de liderazgo.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. Aquí le presentamos algunas de ellas.

En Colombia, se abren nuevas oportunidades para personas en busca de empleo. | Foto: Stock / Magneto

Director comercial – Manizales

Empresa: ChevyPlan

Salario: 4.500.000 a 6.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Tiene pasión por liderar equipos y alcanzar grandes resultados? Esta es su oportunidad para asumir un rol clave como director comercial, donde podrá impulsar el crecimiento y consolidación de equipos de alto desempeño.

Responsabilidades:

Coordinar, planificar y controlar la ejecución de estrategias comerciales.

Acompañar y orientar al equipo en su desarrollo y consolidación.

Garantizar el cumplimiento de metas comerciales.

Requerimientos:

Profesional o tecnólogo en áreas afines.

Mínimo 2 años de experiencia liderando equipos comerciales (vendedores o asesores).

Deseable experiencia externa en sectores como: seguros, productos financieros, EPS, planes exequiales, tecnología, entre otros.

Ejecutivo de ahorro pensional – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: 5.847.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como asesor de ahorro pensional, será responsable de brindar asesoría experta sobre productos de ahorro para la jubilación, apoyando a los clientes en la toma de decisiones financieras informadas.

Responsabilidades:

Brindar asesoría a clientes sobre productos de ahorro para pensiones.

Gestionar cuentas de clientes asegurando un rendimiento óptimo de los fondos.

Desarrollar estrategias de inversión personalizadas para cada cliente.

Mantenerse actualizado sobre regulaciones y tendencias del sector financiero.

Colaborar con equipos internos para mejorar productos y servicios.

Requerimientos:

Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines.

Certificación AMV (Autorregulador del Mercado de Valores).

Experiencia mínima de 2 años en el sector financiero, fiduciarias, comisionistas de bolsa o bancos.

Conocimientos específicos en áreas financieras.

Habilidades analíticas y de comunicación efectiva.

Científico de datos senior – Medellín

Empresa: Emtelco

Salario: 6.517.530

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es apasionado por transformar datos en estrategias efectivas, esta es su oportunidad para brillar.

Responsabilidades:

Crear, implementar y desplegar modelos de machine learning y deep learning.

Monitorear modelos aplicados en estrategias de negocio.

Generar soluciones a partir de datos estructurados y no estructurados.

Resolver problemáticas orientadas a decisiones estratégicas, productos y operaciones.

Requerimientos:

Profesional en Estadística, Economía, Matemáticas, Ingeniería industrial o afines

Mínimo dos años de experiencia como científico de datos.

Experiencia en analítica predictiva y proyectos machine learning e inteligencia artificial.

Coordinador de despachos – Yopal

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene una pasión por la logística y una habilidad especial para coordinar y controlar procesos, esta es la oportunidad perfecta para usted.

Responsabilidades:

Coordinar el proceso de alistamiento de mercancía.

Controlar el despacho de productos al cliente.

Asegurar cumplimiento de políticas de operaciones y seguridad.

Colaborar con equipos de salud y gestión humana.

Garantizar la entrega oportuna y con calidad.

Optimizar procesos de logística y distribución.

Requerimientos:

Experiencia en coordinación de despachos o logística.

Conocimiento de normativas de salud y seguridad.

Habilidades de liderazgo y supervisión.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Excelentes habilidades de comunicación.