EMPLEO
Hay más de 190 mil vacantes de empleo en Colombia: postúlese gratis aquí
Oportunidades disponibles para todos los perfiles.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El empleo en Colombia muestra signos de mejora, con una tasa de desempleo del 8,6% en agosto de 2025, el país alcanzó una cifra récord de ocupación, reflejando la recuperación sostenida del mercado laboral y el fortalecimiento del empleo formal.
En línea con este panorama alentador y con el compromiso de seguir impulsando la empleabilidad, actualmente hay más de 190 mil vacantes activas en diferentes regiones y sectores económicos. Estos datos demuestran la diversidad de oportunidades disponibles para todos los perfiles, desde cargos operativos hasta posiciones profesionales y de liderazgo.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. Aquí le presentamos algunas de ellas.
Director comercial – Manizales
Empresa: ChevyPlan
Salario: 4.500.000 a 6.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Tiene pasión por liderar equipos y alcanzar grandes resultados? Esta es su oportunidad para asumir un rol clave como director comercial, donde podrá impulsar el crecimiento y consolidación de equipos de alto desempeño.
Responsabilidades:
- Coordinar, planificar y controlar la ejecución de estrategias comerciales.
- Acompañar y orientar al equipo en su desarrollo y consolidación.
- Garantizar el cumplimiento de metas comerciales.
Requerimientos:
- Profesional o tecnólogo en áreas afines.
- Mínimo 2 años de experiencia liderando equipos comerciales (vendedores o asesores).
- Deseable experiencia externa en sectores como: seguros, productos financieros, EPS, planes exequiales, tecnología, entre otros.
Ejecutivo de ahorro pensional – Bogotá D.C.
Empresa: Colfondos
Salario: 5.847.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como asesor de ahorro pensional, será responsable de brindar asesoría experta sobre productos de ahorro para la jubilación, apoyando a los clientes en la toma de decisiones financieras informadas.
Responsabilidades:
- Brindar asesoría a clientes sobre productos de ahorro para pensiones.
- Gestionar cuentas de clientes asegurando un rendimiento óptimo de los fondos.
- Desarrollar estrategias de inversión personalizadas para cada cliente.
- Mantenerse actualizado sobre regulaciones y tendencias del sector financiero.
- Colaborar con equipos internos para mejorar productos y servicios.
Requerimientos:
- Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines.
- Certificación AMV (Autorregulador del Mercado de Valores).
- Experiencia mínima de 2 años en el sector financiero, fiduciarias, comisionistas de bolsa o bancos.
- Conocimientos específicos en áreas financieras.
- Habilidades analíticas y de comunicación efectiva.
Científico de datos senior – Medellín
Empresa: Emtelco
Salario: 6.517.530
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es apasionado por transformar datos en estrategias efectivas, esta es su oportunidad para brillar.
Responsabilidades:
- Crear, implementar y desplegar modelos de machine learning y deep learning.
- Monitorear modelos aplicados en estrategias de negocio.
- Generar soluciones a partir de datos estructurados y no estructurados.
- Resolver problemáticas orientadas a decisiones estratégicas, productos y operaciones.
Requerimientos:
- Profesional en Estadística, Economía, Matemáticas, Ingeniería industrial o afines
- Mínimo dos años de experiencia como científico de datos.
- Experiencia en analítica predictiva y proyectos machine learning e inteligencia artificial.
Coordinador de despachos – Yopal
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Si tiene una pasión por la logística y una habilidad especial para coordinar y controlar procesos, esta es la oportunidad perfecta para usted.
Responsabilidades:
- Coordinar el proceso de alistamiento de mercancía.
- Controlar el despacho de productos al cliente.
- Asegurar cumplimiento de políticas de operaciones y seguridad.
- Colaborar con equipos de salud y gestión humana.
- Garantizar la entrega oportuna y con calidad.
- Optimizar procesos de logística y distribución.
Requerimientos:
- Experiencia en coordinación de despachos o logística.
- Conocimiento de normativas de salud y seguridad.
- Habilidades de liderazgo y supervisión.
- Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
- Excelentes habilidades de comunicación.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.