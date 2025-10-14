Hay más de 280 cupos de trabajo remoto disponibles en Semana Empleos

El trabajo desde casa sigue siendo una de las modalidades más buscadas en el país, y hoy hay más de 280 vacantes remotas activas en Semana Empleos. Estas oportunidades están abiertas para perfiles de auxiliares administrativos, asesores comerciales, digitadores, analistas de datos, diseñadores y personal de atención al cliente, entre otros.

Lo mejor es que puede aplicar desde cualquier ciudad, sin necesidad de experiencia en algunos casos. Solo necesita conexión a internet, disposición para aprender y ganas de crecer profesionalmente.

Las postulaciones son 100% virtuales y gratuitas a través de Semana Empleos. Ingrese, explore las vacantes y aproveche la oportunidad de trabajar cómodo, con estabilidad y flexibilidad.

Auxiliar administrativo remoto

Salario: 1.423.500

Se encuentra abierta la convocatoria para el cargo de auxiliar administrativo, con el propósito de integrar a una persona que apoye los procesos contables y administrativos de la organización de manera remota. El rol será fundamental para garantizar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.

Se ofrece un ambiente de trabajo flexible, contrato indefinido y un salario competitivo equivalente a un salario mínimo legal vigente. Esta es una oportunidad para vincularse y crecer profesionalmente en un entorno innovador.

Responsabilidades:

Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.

Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.

Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.

Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.

Realizar trámites ante la cámara de comercio.

Elaborar facturación electrónica de la organización.

Presentar documentos soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.

Conocimiento sólido en nómina y novedades.

Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.

Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.

Excelente organización y gestión documental.

Buena redacción y escritura para comunicación interna.

Oportunidad como asesor comercial remoto

Salario: 1.800.000

Importante compañía busca un asesor comercial remoto para formar parte de su equipo. El rol consiste en la prospección de clientes, promoción de servicios y cierre de ventas dentro de un entorno 100% remoto.

Se ofrece un salario competitivo, variables atractivas y la posibilidad de trabajar desde casa de lunes a viernes, en un ambiente dinámico y en crecimiento.

Responsabilidades:

Prospección de nuevos clientes potenciales de manera virtual.

Presentación y promoción de productos o servicios de la plataforma.

Cierre efectivo de ventas siguiendo los objetivos establecidos.

Mantenimiento de relaciones sólidas con clientes actuales y potenciales.

Colaboración con el equipo para desarrollar estrategias de ventas eficaces.

Requerimientos:

Estudiante de administración de empresas mercadeo o negocios internacionales.

Experiencia mínima de un año en prospección de clientes y cierre de ventas.

Habilidad para trabajar de manera autónoma en un entorno remoto.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Conocimiento en el uso de herramientas digitales para ventas.

Ejecutivo de ventas - 100% remoto

Salario: 1.623.500 a 2.500.000

Se requiere ejecutivo de ventas outbound para laborar de forma 100% remota a nivel nacional. La empresa ofrece contrato a término indefinido, horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. La remuneración incluye salario base más comisiones, con ingresos estimados hasta de $2.500.000 según el cumplimiento de metas.

Requisitos:

Mínimo un año de experiencia en ventas telefónicas o intangibles.

Experiencia laboral formal.

Edad entre 21 y 48 años.

No estudiantes presenciales.

Contar con computador y cámara disponibles.

Asistente de ventas y marketing

Salario a convenir

El objetivo principal del cargo es apoyar las actividades del área de ventas y marketing. Reportando al gerente del área, la persona seleccionada será responsable de brindar soporte administrativo, operativo y creativo en las distintas acciones del departamento.

Responsabilidades principales

Brindar soporte administrativo, de investigación y creativo al equipo de ventas y marketing.

Apoyar en la planificación y ejecución de campañas de marketing y actividades promocionales

Colaborar con el gerente de marketing, equipos internos, clientes y socios en la definición de estrategias de marketing

Contribuir en la identificación de tendencias de mercado y nuevas oportunidades de innovación.

Gestionar y crear materiales de marketing y ventas, así como presentaciones

Apoyar al equipo de ventas en el mantenimiento de la base de datos de clientes, agendamiento de citas, preparación de propuestas y materiales comerciales

Participar en el desarrollo y creación de material promocional, presentaciones, brochures y otros recursos de comunicación

Apoyar en la gestión de patrocinios y promoción a través de redes sociales

Requisitos

Título de bachiller (requerido)

Inglés hablado y escrito a nivel avanzado

Conocimientos y habilidades técnicas:

Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)

Confianza y experiencia en el uso de canales digitales y redes sociales

Experiencia previa en marketing digital y ventas

Buenas habilidades de comunicación e interpersonales

Capacidad organizativa y de gestión del tiempo para manejar múltiples proyectos y cumplir plazos

Atención al detalle y compromiso con la calidad

Flexibilidad y disposición para trabajar en equipo

Médico de consulta virtual - Grupo Emi

Salario: 5.000.000 a 5.200.000

Grupo Emi, líder en atención médica domiciliaria, busca médico de consulta virtual para su sede en Medellín. El cargo implica brindar atención médica en línea, definiendo tratamientos y coordinando traslados cuando sea necesario. Se ofrece contrato directo con la compañía, pago por hora y turnos rotativos, principalmente nocturnos.

Responsabilidades:

Realizar la evaluación médica del paciente para definir el tratamiento adecuado.

Definir la pertinencia de traslado y el sitio de internación según el nivel requerido.

Coordinar con la red de atención según el asegurador para traslados necesarios.

Requerimientos:

Médico titulado.

Experiencia mínima de 6 meses como médico general incluyendo rural.

Inscripción en el ReThus y tarjeta profesional.

Cursos de ACLS y BLS vigentes.

Vacunas de Hepatitis B Tétano y Titulación de Hepatitis B.

Posibilidad de trabajo en casa/ Asesores comerciales/ lunes a sábado

Salario: 1.423.500

Intelcia, empresa multinacional con más de 25 años de experiencia en soluciones de contact center, busca asesores comerciales con posibilidad de trabajo desde casa. Se ofrece salario base competitivo, comisiones sin techo, descanso dos sábados al mes y todos los domingos.

Responsabilidades:

Generar ofrecimientos telefónicos de productos y servicios

Realizar seguimiento y gestión de ventas para asegurar la satisfacción del cliente

Trabajar en equipo para alcanzar los objetivos comerciales establecidos

Requerimientos: