Empleo
Hay nuevas vacantes de trabajo remoto. Aplique desde cualquier lugar
¿No tiene empleo? Conozca estas ofertas.
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
¿Está buscando un empleo que le permita trabajar desde cualquier parte? ¡Esta es su oportunidad! Son varias las ofertas que ofrecen teletrabajo y lo mejor es que es posible aplicar desde cualquier lugar.
¿Cómo aplicar?
Para aplicar a estas ofertas, solo deberá ingresar al enlace que aparece al finalizar cada vacante. Este proceso es muy rápido y con un único registro de la plataforma podrá aplicar a todas las vacantes que desee.
Asesor comercial
Salario: $ 1.423.500 a $ 2.200.000
En SophmeBPO, se encuentra en la búsqueda de asesores comerciales para la línea de ventas WOM. Como ejecutivo de ventas, esta persona será parte esencial del equipo, ayudando a impulsar las ventas y a fortalecer las relaciones con los clientes.
Responsabilidades:
- Potenciar las ventas de la línea WOM.
- Mantener y fortalecer relaciones con los clientes.
- Cumplir con los objetivos comerciales establecidos.
- Participar en la formación inicial de 4 días.
Requerimientos:
- No se requiere experiencia previa en ventas.
- Habilidades comerciales innatas.
- Actitud de servicio hacia el cliente.
- Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes.
Digitador/a
Salario a convenir
Una empresa nacional del sector comercial y consultoría estratégica, ubicada en Bogotá, se encuentra en la búsqueda de un/a digitador/a responsable, ágil y con gran atención al detalle para unirse al equipo administrativo.
En este rol, la persona seleccionada será esencial para garantizar la precisión y la eficiencia en la administración de datos, contribuyendo al éxito continuo de la empresa. Se buscan tanto personas con experiencia como quienes inician su carrera, en un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo.
Responsabilidades:
- Ingreso y captura de datos en sistemas internos.
- Verificación y validación de datos ingresados.
- Corrección de errores en la información digital.
- Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.
- Clasificación y organización de información.
- Manejo y actualización de bases de datos.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Mayor de 18 años.
- Habilidades básicas en informática.
- Alta atención al detalle.
- Capacidad para trabajar bajo presión.
- Buena comunicación escrita.
Reclutador freelance
Salario a convenir
Se requiere un reclutador freelance con experiencia en selección de talento y pasión por conectar a las personas con las oportunidades correctas.
Se busca un profesional dinámico y motivado que trabaje de manera independiente para identificar y vincular a los mejores talentos con las vacantes disponibles. Como especialista en selección independiente, tendrá la libertad de trabajar 100% remoto, manejando sus propios horarios y recibiendo pagos por procesos cerrados.
Responsabilidades:
- Publicación de vacantes en plataformas y redes sociales.
- Filtro de hojas de vida y realización de entrevistas preliminares.
- Evaluación de competencias según el perfil requerido.
- Presentación de candidatos finalistas a la empresa.
- Acompañamiento básico en el proceso de selección.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1 año en procesos de selección para cargos operativos, comerciales o administrativos.
- Dominio en el manejo de portales de empleo y redes sociales.
- Habilidades de comunicación y organización.
- Disponibilidad para trabajar bajo cumplimiento de objetivos.
Community manager - remoto
Salario: $ 2.300.000 a $ 2.500.000
En Básica, una agencia líder en marketing digital, se requiere un community manager para unirse al equipo. Se valoran la creatividad, la innovación y el compromiso con los clientes.
Como gestor de comunidades, la persona seleccionada formará parte de un entorno laboral colaborativo y flexible, con oportunidades de crecimiento.
Este rol es ideal para un administrador de redes sociales que desee trabajar de manera 100% remota, gestionando y potenciando la presencia digital de cuentas corporativas.
Responsabilidades:
- Gestionar perfiles en redes sociales y plataformas digitales de las marcas asignadas.
- Planear, crear y ejecutar contenidos alineados a la estrategia de marketing.
- Monitorear la reputación online y atender PQRS de forma adecuada y profesional.
- Analizar métricas y elaborar informes de desempeño de campañas y publicaciones.
- Gestionar engagement e identificar oportunidades de interacción con la comunidad.
- Manejar protocolos de crisis digital.
- Trabajar de la mano con áreas de diseño, creatividad y operaciones.
Requerimientos:
- Tecnólogo/a o profesional en Marketing, Publicidad, Comunicación o Ingeniería Administrativa.
- Mínimo 2 años de experiencia en funciones similares de community manager.
- Experiencia en agencias de publicidad o digitales (requisito clave).
- Disponibilidad para trabajar remoto y asistir ocasionalmente a producciones fotográficas.
- Residencia en Cali (ideal), Bogotá o Medellín.
Asistente de talento humano - teletrabajo
Salario a convenir
Una empresa dinámica y en crecimiento se encuentra en la búsqueda de un asistente de talento humano en modalidad de teletrabajo.
Como auxiliar de recursos humanos, esta persona será el pilar en la gestión administrativa y de talento, apoyando en tareas como la organización de documentos y la coordinación de citas.
Se ofrece un entorno flexible que permite balancear las responsabilidades laborales con la vida personal, contrato directo y capacitación inicial.
Responsabilidades:
- Gestión de bases de datos y registro de información.
- Organización de documentos.
- Agendamiento y coordinación de citas.
- Elaboración de reportes periódicos.
- Apoyo en actividades de selección y gestión de personal.
- Difusión de información en medios digitales autorizados.
Requerimientos:
- Edad entre 18 y 40 años.
- Bachiller culminado o mínimo 9° grado aprobado.
- Con o sin experiencia (se ofrece capacitación).
- Manejo básico de computador, celular e internet.
- Disponibilidad para trabajar medio tiempo de lunes a viernes.
- Se aceptan extranjeros con documentos en regla (PPT, cédula de extranjería o pasaporte).