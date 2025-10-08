Se aproxima el fin de año y a la par aumentan las oportunidades laborales en Colombia. Por eso, diversas empresas de los sectores comercio, logística, alimentos y servicios han abierto nuevas vacantes temporales para reforzar sus equipos durante la temporada decembrina, una de las más activas en ventas y atención al cliente.

Las ofertas incluyen cargos como asesores comerciales, auxiliares logísticos, cajeros, impulsadores y domiciliarios, con opciones para bachilleres y técnicos, y en muchos casos sin necesidad de experiencia previa. Además, varias compañías ofrecen posibilidad de continuidad según el desempeño, lo que convierte estas vacantes en una excelente puerta de entrada al empleo formal.

¿Cómo postularse a estas ofertas?

Ingrese a Semana Empleos. Filtre por ciudad, área laboral, entre otros. Postule a la vacante que más se ajuste a su perfil.

A continuación, algunas de las ofertas disponibles.

Asesores comerciales para temporada de noviembre y diciembre Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Free Spirit, una marca colombiana que celebra la moda femenina busca asesores de moda para los meses de noviembre y diciembre. Se requiere una persona que ame las ventas y la moda tanto como la empresa. Si es estudiante y tiene disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con turnos rotativos, esta oportunidad puede ser ideal. Se ofrece un ambiente dinámico y la posibilidad de aprender en el fascinante mundo de la moda. Se solicita enviar la hoja de vida actualizada.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en tienda para mejorar su experiencia de compra.

Mantener la organización y presentación del área de ventas.

Apoyar en la reposición y el inventario de productos.

Colaborar con el equipo para alcanzar las metas de ventas diarias.

Requerimientos:

Disponibilidad para laborar de domingo a domingo con un día compensatorio entre semana.

Pasión por la moda y las ventas.

Habilidad para comunicarse efectivamente con los clientes.

Ser estudiante con disponibilidad en noviembre y diciembre.

Cajero de temporada Bogotá

Salario: $ 1.555.333 a $ 2.000.000

Se busca un cajero para temporada en el dinámico sector de moda y retail. Se requiere una persona con al menos seis meses de experiencia, capaz de gestionar todos los medios de pago de manera eficiente. La empresa ofrece todas las prestaciones de ley y un ambiente laboral justo y seguro. Es una oportunidad de trabajar en un entorno enérgico y de rápido movimiento.

Responsabilidades:

Gestionar transacciones de venta de manera precisa

Atender al cliente en el área de caja

Manejar diferentes medios de pago: efectivo tarjetas y pagos digitales

Mantener el área de caja ordenada y limpia

Colaborar con el equipo de ventas en momentos de alta demanda

Requerimientos:

Bachillerato completo

Experiencia mínima de 6 meses como cajero en moda o retail

Conocimiento de manejo de efectivo y diversos medios de pago

Habilidades de atención al cliente

Cajero de temporada Cali

Salario a convenir

STF GROUP (Studio F, Ela y STF MAN) busca cajeros con experiencia comercial mínima de seis meses certificable (preferiblemente en marcas de moda).

Responsabilidades:

Procesar pagos y transacciones con precisión.

Atender a los clientes con amabilidad y profesionalismo.

Mantener el área de la caja ordenada y limpia.

Asistir en funciones adicionales del punto de venta según sea requerido.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Ser mayor de edad.

Contar con Cédula de Ciudadanía.

Disponibilidad inmediata para trabajar en Cali.

Disposición para trabajar tiempo completo (no estudiantes presenciales).

Auxiliar logístico temporada Cartagena

Salario: $ 1.521.280

Empresa de consumo masivo requiere en su equipo de trabajo un bachiller con mínimo seis meses de experiencia en cargos relacionados con logística, preferiblemente del sector de consumo masivo.

Funciones:

Abastecimiento, almacenamiento, inventarios, picking, verificación de mercancía, cargue en vehículos, reporte de novedades y devoluciones.

Se labora de lunes a sábado en turnos rotativos de 8 horas. Se ofrece salario básico de $1.581.280 más prestaciones de ley, recargos y horas extras. Contrato por obra o labor.

Asesor comercial temporada

Salario: $ 1.423.500

Studio F y ELA buscan asesores comerciales para la temporada decembrina. Se requiere una persona apasionada por la moda y las ventas. Al unirse al equipo, tendrá la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en una empresa líder del sector retail moda, rodeada de las últimas tendencias.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto asignado.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos e indicadores de ventas.

Brindar una excelente atención al cliente.

Asesorar a los clientes asegurando un total look realizar ventas cruzadas.

Atender solicitudes de cambios de prendas por referencias o tallas.

Organizar la tienda y el producto en el piso de venta.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 meses como asesor en el campo RETAIL MODA.

Excelentes habilidades comunicativas.

Pasión por la moda y las ventas.

Bachillerato completo.

Asesor integral de temporada Pereira

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000

Lili Pink & Yoi busca asesores integrales de temporada para Pereira. Se requiere una persona apasionada por las ventas, el servicio al cliente y la moda, con interés en representar las marcas y brindar una experiencia de compra excepcional.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes de manera personalizada.

Promocionar y vender productos de las marcas Lili Pink & Yoi.

Alcanzar las metas de ventas diarias y mensuales.

Mantener una presentación impecable del punto de venta.

Colaborar en la recepción y organización de mercancía.

Proporcionar un excelente servicio al cliente en todo momento.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de 3 meses en ventas presenciales.

Excelentes habilidades de comunicación y actitud de servicio.

Presentación personal impecable.

Disponibilidad para trabajar durante la temporada.

Estudiantes son bienvenidos.

Cajero(a) polivalente de temporada Medellín

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.623.500

Manpower requiere cajeros polivalentes para laborar en temporada con la reconocida marca Boticario.

Requisitos:

Ser bachiller

Contar con mínimo 6 meses de experiencia en manejo de todos los medios de pago (efectivo, datafono, tarjetas, bonos, vales...)

Actitud de servicio y polifuncionalidad (apoyo en servicio al cliente o inventario en caso de requerirse)

Salario: $1.423.500 + Prestaciones de ley + auxilio de transporte + Horas extras y recargos (si se presentan)

Horario: horario de centro comercial / Turnos rotativos (apertura o cierre)

Tipo de contrato: por temporada con posibilidad de quedar fijo(a)

Cajero en Sopó temporada

Salario: $ 1.555.333 a $ 2.000.000

Se requiere un cajero para temporada en Sopó. Se busca una persona con experiencia en el manejo de todos los medios de pago y con al menos seis meses de experiencia en marcas de moda.

Responsabilidades:

Manejar la caja registradora y procesar transacciones de manera precisa.

Atender a los clientes con cordialidad y eficacia.

Administrar los diferentes medios de pago incluidos efectivo tarjetas y otros.

Mantener el área de cobros organizada y limpia.

Colaborar con el equipo de ventas para asegurar una excelente experiencia al cliente.

Requerimientos: