Hay nuevos trabajos desde casa, sin experiencia: la contratación es inmediata

El trabajo remoto se ha consolidado como una de las metas más buscadas por quienes desean mayor control de su tiempo, reducir gastos de transporte y tener la libertad de trabajar desde cualquier lugar.

Esta semana se han abierto nuevas vacantes bajo esta modalidad, una excelente oportunidad tanto para profesionales con experiencia como para quienes apenas inician su vida laboral.

Lo mejor es que, a través de Semana Empleos, el proceso de postulación es 100 % en línea y puede hacerse desde cualquier dispositivo, lo que lo hace ágil y accesible para todos.

Ejecutivo de ventas 100% remoto

Salario: $ 1.623.500 a $ 2.500.000

Se requiere ejecutivo de ventas outbound (100% remoto a nivel nacional).

Contrato a término indefinido.

Horario: lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. / sábados de 8 a.m. a 12 p.m.

Salario + comisiones: hasta $2.500.000 según metas.

Requisitos:

Mínimo 1 año en ventas telefónicas o intangibles (excluyente).

Experiencia laboral formal.

Edad entre 21 y 48 años.

No estudiantes presenciales.

PC con cámara disponible.

Analista de facturación de transporte y logística (Remoto)

Salario: $ 2.000.000

¿Cuenta con experiencia en facturación de transporte terrestre o procesos aduaneros? Se está buscando un auditor de facturación de fletes con ojo crítico, atención al detalle y capacidad de análisis para fortalecer los procesos de control y validación de costos logísticos.

Modalidad: 100% remoto – aplica personal en cualquier ciudad de Colombia.

Horario: lunes a viernes, con disponibilidad ocasional los sábados.

Salario: $2.000.000 + prestaciones de ley.

Contrato: obra o labor.

Perfil: técnico, tecnólogo o profesional en comercio internacional, administración o carreras afines.

Experiencia mínima de 2 años en facturación de servicios de transporte terrestre o aduanas.

Habilidad para revisar documentación, validar tarifas, detectar inconsistencias y elaborar reportes de seguimiento.

Manejo de herramientas ofimáticas y enfoque en optimización de costos.

Algunas funciones:

Revisar y auditar facturas de transporte terrestre y servicios logísticos.

Validar tarifas, tiempos, pesos y cobros según lo pactado con proveedores.

Identificar y reportar errores, sobrecostos o cobros duplicados.

Elaborar reportes mensuales de control de gastos.

Ejecutivo de ventas 100% remoto / oferta a nivel nacional

Salario: $ 1.485.000

Vacante: ejecutivo(a) de ventas remotas.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. / sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Condiciones económicas:

Salario base: $1.427.880 COP.

Bono garantizado (primeros 2 meses): $285.000.

Bono de conectividad: $200.000.

Comisiones sin techo.

Tipo de pago: quincenal, mes vencido.

Tipo de contrato: prestacional.

Funciones principales:

Manejo de venta cruzada a través de venta consultiva para ampliar el portafolio actual de los clientes.

Cierre de ventas efectivas.

Seguimiento y gestión posventa.

Cumplimiento de objetivos comerciales en entorno 100% remoto.

Perfil requerido:

Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos, etc.).

Alta capacidad de indagación, cierre rápido y orientación a resultados.

Manejo de CRM (Salesforce, Sinergy u otros).

Experiencia comprobable en trabajo remoto.

Perfil consultivo, autónomo y con buena gestión del tiempo.

No aplica para estudiantes activos ni para ventas mixtas o presenciales.

Formación y fase de nesting: entrenamiento inicial de 10 días hábiles (evaluativo – nota mínima 8/10).

Fase de nesting de 1 semana en operación real. Se requiere mínimo 1 venta cerrada y entrega de referidos calificados.

Reclutador freelance

Salario a convenir.

¿Cuenta con experiencia en selección de talento y le apasiona conectar a las personas con las oportunidades correctas?

Se está buscando un reclutador freelance dinámico y motivado que trabaje de manera independiente para identificar y conectar a los mejores talentos con las oportunidades laborales.

Como especialista en selección independiente, tendrá la libertad de trabajar 100% remoto, manejar sus propios horarios y recibir pagos por procesos cerrados. Podrá unirse como consultor de reclutamiento autónomo y ayudar a las empresas a encontrar a sus candidatos ideales mientras disfruta de flexibilidad laboral.

Responsabilidades:

Publicación de vacantes en plataformas y redes sociales.

Filtro de hojas de vida y realización de entrevistas preliminares.

Evaluación de competencias según el perfil requerido.

Presentación de candidatos finalistas a la empresa.

Acompañamiento básico en el proceso de selección.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en procesos de selección para cargos operativos, comerciales o administrativos.

Manejo de portales de empleo y redes sociales.

Habilidades de comunicación y organización.

Disponibilidad para trabajar bajo cumplimiento de objetivos.

Digitador/a

Salario a convenir.

Empresa nacional del sector comercial y consultoría estratégica, ubicada en Bogotá, está en búsqueda de un/a digitador/a responsable, ágil y con gran atención al detalle para unirse al equipo administrativo.

En este rol será esencial garantizar la precisión y la eficiencia en la administración de datos, contribuyendo al éxito continuo de la empresa. Se buscan tanto personas con experiencia como aquellas que están comenzando su carrera, ofreciendo un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

Ingreso y captura de datos en sistemas internos. Verificación y validación de datos ingresados.

Corrección de errores en la información digital.

Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.

Clasificación y organización de información.

Manejo y actualización de base de datos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mayor de 18 años.

Habilidades básicas en informática.

Alta atención al detalle.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Buena comunicación escrita.

Agente mesa de ayuda

Salario a convenir.

¿Le apasiona el soporte técnico y la atención al cliente? Se está buscando un especialista de soporte técnico para el equipo de mesa de ayuda. Será la primera línea de contacto con los usuarios, brindando soporte técnico remoto y soluciones efectivas a través de llamadas, tickets y chats.

Si cuenta con experiencia en atención al cliente y desea desarrollar sus habilidades en un entorno dinámico, esta puede ser la oportunidad indicada.

Se ofrece un ambiente de trabajo flexible con modalidad presencial y home office durante los fines de semana, junto con un contrato a término indefinido.

Responsabilidades:

Atender llamadas y tickets a través de portales de autogestión y MS Teams.

Gestionar incidentes y solicitudes siguiendo protocolos establecidos.

Analizar y detectar fallas técnicas de manera eficiente.

Proponer y ejecutar soluciones efectivas para el usuario final.

Documentar causas y resoluciones de cada caso.

Asegurar el cumplimiento de indicadores de gestión y calidad.

Requerimientos: