Hay oportunidades de medio tiempo en varias empresas. Aplique acá

En Colombia siguen creciendo las oportunidades de medio tiempo, una alternativa ideal para quienes buscan generar ingresos adicionales o compatibilizar el trabajo con estudios y otras actividades.

Se trata de empleos que permiten flexibilidad de horarios, algo clave para estudiantes, madres o personas que deseen combinar el trabajo con otros proyectos.

Aplicar es muy sencillo: solo debe ingresar a Semana Empleos o a los enlaces que encontrará más adelante en esta nota, seleccionar la vacante que mejor se ajuste a su perfil y registrar sus datos en un par de minutos.

El proceso es completamente gratuito y virtual, lo que facilita la postulación desde cualquier lugar del país.

Promotor de stand medio tiempo Medellín

Salario: $ 2.000.000 a $ 4.000.000

Se encuentra abierta la convocatoria para un promotor de stand que desee unirse a un equipo dinámico. Este puesto es ideal para jóvenes entre 18 y 25 años que quieran obtener experiencia en el campo del mercadeo y la publicidad. Como asesor de mercado, la persona será responsable de entregar material publicitario y atraer clientes potenciales a la oficina.

Este rol no requiere experiencia previa, por lo que es una excelente oportunidad para desarrollar habilidades profesionales en un entorno de trabajo flexible. Se ofrece un ingreso competitivo y la posibilidad de crecimiento profesional.

Responsabilidades:

Entregar material publicitario en el stand.

Atraer clientes potenciales a la oficina.

Representar la marca de manera profesional.

Mantener el stand organizado y atractivo.

Interacción directa con el público.

Requerimientos:

Edad entre 18 y 25 años.

Disponibilidad para trabajar medio tiempo.

Bachillerato completo.

Excelente comunicación verbal.

Actitud proactiva y entusiasta.

Promotor de ventas medio tiempo Barranquilla

Salario: $ 716.750

Banco Falabella busca asesor comercial

Requisitos:

Nivel académico: Bachiller.

Experiencia: 6 meses en ventas presenciales.

Salario medio tiempo: básico $716.750 + auxilio de transporte $200.000 + recargos adicionales + comisiones. Salario promedio $1.300.000.

Horarios: lunes a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes. Turnos de 4 horas (intermedio y cierre). Solo se trabaja medio tiempo, o 4 horas en el día. Se requiere disponibilidad desde las 12 pm hasta las 9 pm para agendar el turno.

Funciones: venta y ofrecimiento de tarjeta de débito y crédito en las sedes (Homecenter o tienda Falabella).

Promotor de stand medio tiempo Bogotá

Salario: $ 2.000.000 a $ 4.000.000

Este empleo está disponible en la ciudad de Bogotá. | Foto: Getty Images

Promotor de ventas medio tiempo Tuluá

Salario: $ 716.750

Multinacional Falabella – Banco Falabella busca asesor comercial.

Requisitos: nivel académico bachiller y experiencia de 6 meses en ventas presenciales.

Salario medio tiempo: básico $716.750 + auxilio de transporte $200.000 + recargos adicionales + comisiones. Salario promedio $1.300.000.

Horarios: lunes a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes. Turnos de 4 horas (intermedio y cierre). Solo se trabaja medio tiempo, o 4 horas en el día. Se requiere disponibilidad desde las 12 pm hasta las 9 pm para agendar el turno.

Funciones: venta y ofrecimiento de tarjeta de débito y crédito en las sedes (Homecenter o tienda Falabella).

Promotor de ventas fines de semana Cajicá

Salario a convenir

Multinacional Falabella – Banco Falabella busca asesor comercial.

Requisitos: nivel académico bachiller y experiencia de 6 meses en ventas presenciales.

Salario fines de semana (sábados, domingos y festivos): $382.000 + auxilio de transporte + comisiones.

Salario promedio: $800.000.

Horarios: sábados, domingos y festivos de 6 a 8 horas, apertura, intermedio o cierre.

Funciones: venta y ofrecimiento de tarjeta de débito y crédito en las sedes (Homecenter o tienda Falabella).

Promotor de ventas medio tiempo captación en frío Armenia

Salario: $ 916.750 a $ 1.216.750

Banco Falabella invita a unirse como ejecutivo de piso medio tiempo. Esta multinacional, una de las más prestigiosas de Latinoamérica, busca talento comercial con habilidades para conectar con las personas y la ambición de superar metas. Se trata de una oportunidad para construir una carrera sólida con contratación inmediata.

Requisitos: bachiller con examen ICFES presentado (por requisitos de estudio de seguridad). Mínimo 6 meses de experiencia como asesor comercial, con experiencia en abordaje en frío presencial face to face.

Salario medio tiempo: básico $716.750 + auxilio de transporte $200.000 + recargos adicionales + comisiones de $200.000 a $300.000 (con techo).

Horario: domingo a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes. Turnos de 4 horas (apertura, intermedio y cierre). Tipo de contrato: obra labor.