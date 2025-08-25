Suscribirse

Empleo

Hay oportunidades de medio tiempo en varias empresas. Aplique acá

¡Postule ya!

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

25 de agosto de 2025, 10:17 p. m.
Tenga presente que el mercado laboral se ha venido recuperando paso a paso, por esta razón en la página de Magneto, día a día se publican vacantes actualizadas detallando salarios, requisitos y condiciones.
¡Aplique ya! | Foto: Stock

En Colombia siguen creciendo las oportunidades de medio tiempo, una alternativa ideal para quienes buscan generar ingresos adicionales o compatibilizar el trabajo con estudios y otras actividades.

Se trata de empleos que permiten flexibilidad de horarios, algo clave para estudiantes, madres o personas que deseen combinar el trabajo con otros proyectos.

Aplicar es muy sencillo: solo debe ingresar a Semana Empleos o a los enlaces que encontrará más adelante en esta nota, seleccionar la vacante que mejor se ajuste a su perfil y registrar sus datos en un par de minutos.

El proceso es completamente gratuito y virtual, lo que facilita la postulación desde cualquier lugar del país.

Promotor de stand medio tiempo Medellín

Salario: $ 2.000.000 a $ 4.000.000

Se encuentra abierta la convocatoria para un promotor de stand que desee unirse a un equipo dinámico. Este puesto es ideal para jóvenes entre 18 y 25 años que quieran obtener experiencia en el campo del mercadeo y la publicidad. Como asesor de mercado, la persona será responsable de entregar material publicitario y atraer clientes potenciales a la oficina.

Este rol no requiere experiencia previa, por lo que es una excelente oportunidad para desarrollar habilidades profesionales en un entorno de trabajo flexible. Se ofrece un ingreso competitivo y la posibilidad de crecimiento profesional.

Responsabilidades:

  • Entregar material publicitario en el stand.
  • Atraer clientes potenciales a la oficina.
  • Representar la marca de manera profesional.
  • Mantener el stand organizado y atractivo.
  • Interacción directa con el público.

Requerimientos:

  • Edad entre 18 y 25 años.
  • Disponibilidad para trabajar medio tiempo.
  • Bachillerato completo.
  • Excelente comunicación verbal.
  • Actitud proactiva y entusiasta.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Promotor de ventas medio tiempo Barranquilla

Salario: $ 716.750

Banco Falabella busca asesor comercial

Requisitos:

Nivel académico: Bachiller.

Experiencia: 6 meses en ventas presenciales.

Salario medio tiempo: básico $716.750 + auxilio de transporte $200.000 + recargos adicionales + comisiones. Salario promedio $1.300.000.

Horarios: lunes a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes. Turnos de 4 horas (intermedio y cierre). Solo se trabaja medio tiempo, o 4 horas en el día. Se requiere disponibilidad desde las 12 pm hasta las 9 pm para agendar el turno.

Funciones: venta y ofrecimiento de tarjeta de débito y crédito en las sedes (Homecenter o tienda Falabella).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Promotor de stand medio tiempo Bogotá

Salario: $ 2.000.000 a $ 4.000.000

Se encuentra abierta la convocatoria para un promotor de stand que desee unirse a un equipo dinámico.

Este puesto es ideal para jóvenes entre 18 y 25 años que quieran obtener experiencia en el campo del mercadeo y la publicidad. Como asesor de mercado, la persona será responsable de entregar material publicitario y atraer clientes potenciales a la oficina.

Este rol no requiere experiencia previa, por lo que es una excelente oportunidad para desarrollar habilidades profesionales en un entorno de trabajo flexible. Se ofrece un ingreso competitivo y la posibilidad de crecimiento profesional.

Responsabilidades:

  • Entregar material publicitario en el stand.
  • Atraer clientes potenciales a la oficina.
  • Representar la marca de manera profesional.
  • Mantener el stand organizado y atractivo.
  • Interacción directa con el público.

Requerimientos:

  • Edad entre 18 y 25 años.
  • Disponibilidad para trabajar medio tiempo.
  • Bachillerato completo.
  • Excelente comunicación verbal.
  • Actitud proactiva y entusiasta.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

SITP
Este empleo está disponible en la ciudad de Bogotá. | Foto: Getty Images

Promotor de ventas medio tiempo Tuluá

Salario: $ 716.750

Multinacional Falabella – Banco Falabella busca asesor comercial.

Requisitos: nivel académico bachiller y experiencia de 6 meses en ventas presenciales.

Salario medio tiempo: básico $716.750 + auxilio de transporte $200.000 + recargos adicionales + comisiones. Salario promedio $1.300.000.

Horarios: lunes a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes. Turnos de 4 horas (intermedio y cierre). Solo se trabaja medio tiempo, o 4 horas en el día. Se requiere disponibilidad desde las 12 pm hasta las 9 pm para agendar el turno.

Funciones: venta y ofrecimiento de tarjeta de débito y crédito en las sedes (Homecenter o tienda Falabella).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Promotor de ventas fines de semana Cajicá

Salario a convenir

Multinacional Falabella – Banco Falabella busca asesor comercial.

Requisitos: nivel académico bachiller y experiencia de 6 meses en ventas presenciales.

Salario fines de semana (sábados, domingos y festivos): $382.000 + auxilio de transporte + comisiones.

Salario promedio: $800.000.

Horarios: sábados, domingos y festivos de 6 a 8 horas, apertura, intermedio o cierre.

Funciones: venta y ofrecimiento de tarjeta de débito y crédito en las sedes (Homecenter o tienda Falabella).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Promotor de ventas medio tiempo captación en frío Armenia

Salario: $ 916.750 a $ 1.216.750

Banco Falabella invita a unirse como ejecutivo de piso medio tiempo. Esta multinacional, una de las más prestigiosas de Latinoamérica, busca talento comercial con habilidades para conectar con las personas y la ambición de superar metas. Se trata de una oportunidad para construir una carrera sólida con contratación inmediata.

Requisitos: bachiller con examen ICFES presentado (por requisitos de estudio de seguridad). Mínimo 6 meses de experiencia como asesor comercial, con experiencia en abordaje en frío presencial face to face.

Salario medio tiempo: básico $716.750 + auxilio de transporte $200.000 + recargos adicionales + comisiones de $200.000 a $300.000 (con techo).

Horario: domingo a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes. Turnos de 4 horas (apertura, intermedio y cierre). Tipo de contrato: obra labor.

Beneficios: comisiones, oportunidad de relacionamiento con personas, posibilidad de ingreso directo a la compañía y crecimiento interno.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Septiembre en EE. UU. solo tendrá un feriado oficial: descubra qué día será y por qué es tan importante

2. UNGRD entrega nuevo informe tras alerta en La Guajira, Magdalena y Atlántico por onda tropical en el Caribe

3. ¿Qué se sabe de la muerte de colombiana Ivonne Latorre en Egipto y por qué sus padres sospechan que fue un homicidio?

4. Lo llamaron desde la cárcel, lo secuestraron y lo asfixiaron: así fue el cruel asesinato de un médico veterinario que estremece a Antioquia

5. Selección convocó a figura del FPC: se perderá un partidazo de la Liga BetPlay

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EmpleovacanteTrabajo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.