Hay oportunidades de medio tiempo en varias empresas. Aplique acá

En Colombia siguen creciendo las oportunidades de medio tiempo, una alternativa ideal para quienes buscan generar ingresos adicionales o compatibilizar el trabajo con estudios y otras actividades.
Se trata de empleos que permiten flexibilidad de horarios, algo clave para estudiantes, madres o personas que deseen combinar el trabajo con otros proyectos.
Promotor de stand medio tiempo Medellín
Salario: $ 2.000.000 a $ 4.000.000
Se encuentra abierta la convocatoria para un promotor de stand que desee unirse a un equipo dinámico. Este puesto es ideal para jóvenes entre 18 y 25 años que quieran obtener experiencia en el campo del mercadeo y la publicidad. Como asesor de mercado, la persona será responsable de entregar material publicitario y atraer clientes potenciales a la oficina.
Este rol no requiere experiencia previa, por lo que es una excelente oportunidad para desarrollar habilidades profesionales en un entorno de trabajo flexible. Se ofrece un ingreso competitivo y la posibilidad de crecimiento profesional.
Responsabilidades:
- Entregar material publicitario en el stand.
- Atraer clientes potenciales a la oficina.
- Representar la marca de manera profesional.
- Mantener el stand organizado y atractivo.
- Interacción directa con el público.
Requerimientos:
- Edad entre 18 y 25 años.
- Disponibilidad para trabajar medio tiempo.
- Bachillerato completo.
- Excelente comunicación verbal.
- Actitud proactiva y entusiasta.
Promotor de ventas medio tiempo Barranquilla
Salario: $ 716.750
Banco Falabella busca asesor comercial
Requisitos:
Nivel académico: Bachiller.
Experiencia: 6 meses en ventas presenciales.
Salario medio tiempo: básico $716.750 + auxilio de transporte $200.000 + recargos adicionales + comisiones. Salario promedio $1.300.000.
Horarios: lunes a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes. Turnos de 4 horas (intermedio y cierre). Solo se trabaja medio tiempo, o 4 horas en el día. Se requiere disponibilidad desde las 12 pm hasta las 9 pm para agendar el turno.
Funciones: venta y ofrecimiento de tarjeta de débito y crédito en las sedes (Homecenter o tienda Falabella).
Promotor de ventas medio tiempo Tuluá
Salario: $ 716.750
Multinacional Falabella – Banco Falabella busca asesor comercial.
Requisitos: nivel académico bachiller y experiencia de 6 meses en ventas presenciales.
Salario medio tiempo: básico $716.750 + auxilio de transporte $200.000 + recargos adicionales + comisiones. Salario promedio $1.300.000.
Horarios: lunes a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes. Turnos de 4 horas (intermedio y cierre). Solo se trabaja medio tiempo, o 4 horas en el día. Se requiere disponibilidad desde las 12 pm hasta las 9 pm para agendar el turno.
Funciones: venta y ofrecimiento de tarjeta de débito y crédito en las sedes (Homecenter o tienda Falabella).
Promotor de ventas fines de semana Cajicá
Salario a convenir
Multinacional Falabella – Banco Falabella busca asesor comercial.
Requisitos: nivel académico bachiller y experiencia de 6 meses en ventas presenciales.
Salario fines de semana (sábados, domingos y festivos): $382.000 + auxilio de transporte + comisiones.
Salario promedio: $800.000.
Horarios: sábados, domingos y festivos de 6 a 8 horas, apertura, intermedio o cierre.
Funciones: venta y ofrecimiento de tarjeta de débito y crédito en las sedes (Homecenter o tienda Falabella).
Promotor de ventas medio tiempo captación en frío Armenia
Salario: $ 916.750 a $ 1.216.750
Banco Falabella invita a unirse como ejecutivo de piso medio tiempo. Esta multinacional, una de las más prestigiosas de Latinoamérica, busca talento comercial con habilidades para conectar con las personas y la ambición de superar metas. Se trata de una oportunidad para construir una carrera sólida con contratación inmediata.
Requisitos: bachiller con examen ICFES presentado (por requisitos de estudio de seguridad). Mínimo 6 meses de experiencia como asesor comercial, con experiencia en abordaje en frío presencial face to face.
Salario medio tiempo: básico $716.750 + auxilio de transporte $200.000 + recargos adicionales + comisiones de $200.000 a $300.000 (con techo).
Horario: domingo a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes. Turnos de 4 horas (apertura, intermedio y cierre). Tipo de contrato: obra labor.
Beneficios: comisiones, oportunidad de relacionamiento con personas, posibilidad de ingreso directo a la compañía y crecimiento interno.