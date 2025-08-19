Empleo
Hay trabajos de medio tiempo disponibles en varias ciudades del país
¿Sin trabajo? Conozca estas ofertas.
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El empleo de medio tiempo se ha consolidado como una alternativa flexible para quienes buscan equilibrar su vida personal, académica o familiar con la actividad laboral.
Por eso, hoy traemos buenas noticias: en distintas ciudades del país existen oportunidades de medio tiempo para perfiles con experiencia en ventas, atención al cliente, caja o logística, lo que abre la posibilidad de acceder a ingresos adicionales y a la vez adquirir experiencia en sectores dinámicos.
Aplicar a estas oportunidades es un proceso ágil. Solo debe consultar las vacantes que compartimos a continuación y hacer clic en el enlace respectivo para iniciar su postulación.
Recuerde: realizar este proceso es gratis.
Asesor(a) de ventas medio tiempo – temporal – Santa Fe
Salario: a convenir
Se requiere asesor(a) de ventas medio tiempo para punto de venta en el Centro Comercial Santa Fe, en una posición temporal por licencia de maternidad, con posibilidad de continuidad en la compañía según desempeño y disponibilidad de vacantes.
El cargo implica brindar atención personalizada y profesional a los clientes, garantizando una experiencia de compra excepcional. Se busca una persona con habilidades en atención al cliente, capaz de identificar necesidades y ofrecer soluciones adecuadas.
Responsabilidades
- Ejecutar y apoyar las acciones de venta necesarias para alcanzar los objetivos previstos.
- Atender a los clientes bajo los estándares de la marca, garantizando una experiencia de compra de calidad.
- Resolver inquietudes respecto al producto y manejar objeciones.
- Brindar apoyo en caja cuando se requiera.
- Cumplir con el presupuesto de ventas de la tienda.
- Alcanzar los indicadores de ventas (KPIs).
Requisitos
- Bachillerato completo.
- Curso de servicio al cliente y mercadeo.
- Mínimo un año de experiencia en funciones similares.
- Competencias en atención al cliente y habilidades comerciales.
- Manejo de sistemas POS y KPIs de retail.
- Conocimientos en Microsoft Excel, Word y PowerPoint.
- Orientación al detalle y actitud de servicio.
Promotor(a) de ventas fines de semana – Cajicá
Salario: a convenir
Multinacional Falabella requiere asesor(a) comercial para laborar en fines de semana.
Requisitos
- Bachiller.
- Experiencia mínima de 6 meses en ventas presenciales.
Condiciones económicas
- Fin de semana (sábados, domingos y festivos): $382.000 + auxilio de transporte + comisiones.
- Salario promedio: $800.000.
Horario
- Sábados, domingos y festivos (6 a 8 horas en turnos de apertura, intermedio o cierre).
Funciones
Venta y ofrecimiento de tarjeta de débito y crédito en sedes de Homecenter o tienda Falabella.
Cajero(a) asesor(a) de servicio – temporada fin de año – Cali
Salario: a convenir
Alkomprar busca personal técnico en áreas administrativas, contables u otras afines, con experiencia en manejo de caja, medios de pago, servicio al cliente y sistemas de facturación.
Condiciones
- Tipo de contrato: obra o labor (octubre de 2025 a enero de 2026).
- Horario: disponibilidad para laborar en horarios de centro comercial (domingo a domingo con día compensatorio en semana).
- Salario: básico $2.024.000.
Promotor(a) de ventas medio tiempo – captación en frío – Armenia
Salario: $916.750 a $1.216.750
Banco Falabella requiere ejecutivo(a) de piso medio tiempo.
Requisitos
Bachiller con examen ICFES presentado (requisito para estudio de seguridad).
Mínimo 6 meses de experiencia como asesor(a) comercial, con abordaje en frío presencial (face to face).
Condiciones económicas
Básico: $716.750.
Auxilio de transporte: $200.000.
Recargos adicionales.
Comisiones entre $200.000 y $300.000 (con techo).
Horario
Domingo a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes.
Turnos de 4 horas (apertura, intermedio y cierre).
Tipo de contrato
Obra labor.
Beneficios
- Comisiones.
- Oportunidad de relacionamiento.
- Posibilidad de ingreso directo a la compañía.
- Crecimiento interno.
Promotor(a) de ventas medio tiempo
Salario: $716.750
Multinacional Falabella requiere asesor(a) comercial.
Requisitos
Bachiller.
Experiencia mínima de 6 meses en ventas presenciales.
Condiciones económicas
Básico: $716.750.
Auxilio de transporte: $200.000.
Recargos adicionales.
Comisiones.
Salario promedio: $1.300.000.
Horario
- Medio tiempo (lunes a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes).
- Turnos de 4 horas (intermedio y cierre).
- Disponibilidad entre 12:00 p.m. y 9:00 p.m. para agendamiento de turno.
Funciones
Venta y ofrecimiento de tarjeta de débito y crédito en sedes de Homecenter o tienda Falabella.
Cajero(a) medio tiempo – Bogotá
Salario: entre $800.000 y $850.000 + prestaciones de ley
Banco de Occidente requiere cajero(a) medio tiempo para la ciudad de Bogotá.
Responsabilidades
- Atender a los clientes de manera amable y eficiente.
- Gestionar transacciones bancarias y manejo de efectivo.
- Procesar pagos por diferentes medios.
- Brindar información sobre productos y servicios.
- Mantener registros precisos de operaciones diarias.
Requisitos
- Bachillerato completo.
- Experiencia previa en manejo de medios de pago.
- Actitud de servicio al cliente.
- Habilidades matemáticas básicas.
Horario
- Lunes a viernes: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Contrato
- A término indefinido.
Conductor medio tiempo – manejo de vehículos pesados – Bucaramanga
Salario: $957.804
Se requiere conductor medio tiempo para operación logística, con responsabilidad en la conducción de vehículos pesados para garantizar entregas seguras y eficientes.
Responsabilidades
- Operar vehículos pesados en entregas programadas.
- Realizar verificaciones de seguridad previas al viaje.
- Mantener registros de actividades diarias.
- Asegurar la correcta carga y descarga de mercancías.
- Cumplir con normas de tránsito y seguridad vial.
Requisitos
- Bachillerato completo.
- Mínimo 2 años de experiencia en conducción de vehículos pesados.
- Licencia de conducción categoría V (quinta), C2 o C3 vigente.
- Disponibilidad para laborar en horario nocturno.