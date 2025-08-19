Hay trabajos de medio tiempo disponibles en varias ciudades del país

El empleo de medio tiempo se ha consolidado como una alternativa flexible para quienes buscan equilibrar su vida personal, académica o familiar con la actividad laboral.

Por eso, hoy traemos buenas noticias: en distintas ciudades del país existen oportunidades de medio tiempo para perfiles con experiencia en ventas, atención al cliente, caja o logística, lo que abre la posibilidad de acceder a ingresos adicionales y a la vez adquirir experiencia en sectores dinámicos.

Aplicar a estas oportunidades es un proceso ágil. Solo debe consultar las vacantes que compartimos a continuación y hacer clic en el enlace respectivo para iniciar su postulación.

Recuerde: realizar este proceso es gratis.

Asesor(a) de ventas medio tiempo – temporal – Santa Fe

Salario: a convenir

Se requiere asesor(a) de ventas medio tiempo para punto de venta en el Centro Comercial Santa Fe, en una posición temporal por licencia de maternidad, con posibilidad de continuidad en la compañía según desempeño y disponibilidad de vacantes.

El cargo implica brindar atención personalizada y profesional a los clientes, garantizando una experiencia de compra excepcional. Se busca una persona con habilidades en atención al cliente, capaz de identificar necesidades y ofrecer soluciones adecuadas.

Responsabilidades

Ejecutar y apoyar las acciones de venta necesarias para alcanzar los objetivos previstos.

Atender a los clientes bajo los estándares de la marca, garantizando una experiencia de compra de calidad.

Resolver inquietudes respecto al producto y manejar objeciones.

Brindar apoyo en caja cuando se requiera.

Cumplir con el presupuesto de ventas de la tienda.

Alcanzar los indicadores de ventas (KPIs).

Requisitos

Bachillerato completo.

Curso de servicio al cliente y mercadeo.

Mínimo un año de experiencia en funciones similares.

Competencias en atención al cliente y habilidades comerciales.

Manejo de sistemas POS y KPIs de retail.

Conocimientos en Microsoft Excel, Word y PowerPoint.

Orientación al detalle y actitud de servicio.

Esta oferta está disponible en el Centro Comercial Santa Fé en Medellín. | Foto: Getty Images

Promotor(a) de ventas fines de semana – Cajicá

Salario: a convenir

Multinacional Falabella requiere asesor(a) comercial para laborar en fines de semana.

Requisitos

Bachiller.

Experiencia mínima de 6 meses en ventas presenciales.

Condiciones económicas

Fin de semana (sábados, domingos y festivos): $382.000 + auxilio de transporte + comisiones.

Salario promedio: $800.000.

Horario

Sábados, domingos y festivos (6 a 8 horas en turnos de apertura, intermedio o cierre).

Funciones

Venta y ofrecimiento de tarjeta de débito y crédito en sedes de Homecenter o tienda Falabella.

Cajero(a) asesor(a) de servicio – temporada fin de año – Cali

Salario: a convenir

Alkomprar busca personal técnico en áreas administrativas, contables u otras afines, con experiencia en manejo de caja, medios de pago, servicio al cliente y sistemas de facturación.

Condiciones

Tipo de contrato: obra o labor (octubre de 2025 a enero de 2026).

Horario: disponibilidad para laborar en horarios de centro comercial (domingo a domingo con día compensatorio en semana).

Salario: básico $2.024.000.

Promotor(a) de ventas medio tiempo – captación en frío – Armenia

Salario: $916.750 a $1.216.750

Banco Falabella requiere ejecutivo(a) de piso medio tiempo.

Requisitos

Bachiller con examen ICFES presentado (requisito para estudio de seguridad).

Mínimo 6 meses de experiencia como asesor(a) comercial, con abordaje en frío presencial (face to face).

Condiciones económicas

Básico: $716.750.

Auxilio de transporte: $200.000.

Recargos adicionales.

Comisiones entre $200.000 y $300.000 (con techo).

Horario

Domingo a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes.

Turnos de 4 horas (apertura, intermedio y cierre).

Tipo de contrato

Obra labor.

Beneficios

Comisiones.

Oportunidad de relacionamiento.

Posibilidad de ingreso directo a la compañía.

Crecimiento interno.

Promotor(a) de ventas medio tiempo

Salario: $716.750

Multinacional Falabella requiere asesor(a) comercial.

Requisitos

Bachiller.

Experiencia mínima de 6 meses en ventas presenciales.

Condiciones económicas

Básico: $716.750.

Auxilio de transporte: $200.000.

Recargos adicionales.

Comisiones.

Salario promedio: $1.300.000.

Horario

Medio tiempo (lunes a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes).

Turnos de 4 horas (intermedio y cierre).

Disponibilidad entre 12:00 p.m. y 9:00 p.m. para agendamiento de turno.

Funciones

Venta y ofrecimiento de tarjeta de débito y crédito en sedes de Homecenter o tienda Falabella.

Cajero(a) medio tiempo – Bogotá

Salario: entre $800.000 y $850.000 + prestaciones de ley

Banco de Occidente requiere cajero(a) medio tiempo para la ciudad de Bogotá.

Responsabilidades

Atender a los clientes de manera amable y eficiente.

Gestionar transacciones bancarias y manejo de efectivo.

Procesar pagos por diferentes medios.

Brindar información sobre productos y servicios.

Mantener registros precisos de operaciones diarias.

Requisitos

Bachillerato completo.

Experiencia previa en manejo de medios de pago.

Actitud de servicio al cliente.

Habilidades matemáticas básicas.

Horario

Lunes a viernes: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Contrato

A término indefinido.

Conductor medio tiempo – manejo de vehículos pesados – Bucaramanga

Salario: $957.804

Se requiere conductor medio tiempo para operación logística, con responsabilidad en la conducción de vehículos pesados para garantizar entregas seguras y eficientes.

Responsabilidades

Operar vehículos pesados en entregas programadas.

Realizar verificaciones de seguridad previas al viaje.

Mantener registros de actividades diarias.

Asegurar la correcta carga y descarga de mercancías.

Cumplir con normas de tránsito y seguridad vial.

Requisitos