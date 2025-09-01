EMPLEO
Hay vacantes con sueldos competitivos en todo el país: conózcalas aquí
No deje pasar esta oportunidad laboral.
Juliana Flórez
Si está buscando una oportunidad que le ofrezca estabilidad y una remuneración atractiva, esta puede ser la ocasión perfecta. Actualmente, diferentes sectores como tecnología, logística, ventas y salud están incorporando talento para cargos con salarios competitivos y beneficios adicionales. No deje pasar la oportunidad de avanzar en su carrera profesional y acceder a empleos que valoran su experiencia y dedicación.
A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas, puede conocer más y registrarse sin costo, haciendo clic aquí.
Analista desarrollador RPA – Bogotá D.C.
Empresa: Compensar
Salario: 7.118.290
Tipo de contrato: Término indefinido
Esta persona será clave en apoyar la optimización y eficiencia operacional de los procesos a través del diseño, desarrollo y aseguramiento funcional de automatizaciones con robótica (RPA), garantizando la calidad, confiabilidad, escalabilidad y oportunidad como generador de beneficios organizacionales.
Responsabilidades:
- Desarrollar funcionalidades de automatización RPA que generen impacto para los procesos de la organización, teniendo en cuenta las buenas prácticas de mercado y el análisis de los beneficios proyectados.
- Implementar las buenas prácticas y reglas de negocio que apalancan la metodología de RPA, a fin de asegurar los beneficios esperados en términos de costo, tiempo, experiencia de cliente, capacidad y productividad.
- Asegurar la calidad de los Bots desarrollados por medio de la ejecución de pruebas, con el fin de garantizar el cubrimiento de las necesidades identificadas y aprobadas.
- Acompañar los despliegues de los Bots en ambientes de pruebas con usuario (Prueba UAT).
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería de sistemas, ingeniería industrial o afines.
- Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en automatización de procesos, implementación y mantenimiento de soluciones que optimicen procesos mediante herramientas como UiPath, Power Automate, Automation Anywhere, Python, APIs yplataformas low-code/no-code.
Coordinador de seguridad de la información RE – Bogotá D.C.
Empresa: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico
Salario: 10.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como administrador de seguridad informática, liderará la estrategia de ciberseguridad, garantizando la confidencialidad y disponibilidad de la información.
Responsabilidades:
- Planificar y coordinar las estrategias de ciberseguridad.
- Administrar los recursos tecnológicos para garantizar la integridad de la información.
- Difundir y fomentar la cultura de seguridad informática dentro de la organización.
- Asegurar la confidencialidad y disponibilidad de los datos.
- Coordinar auditorías de seguridad de la información.
Requerimientos:
- Título en Ingeniería de Sistemas, Electrónica o carreras afines.
- Mínimo 3 años de experiencia liderando procesos de seguridad de la información.
- Conocimientos avanzados en ciberseguridad y protección de datos.
- Experiencia en administración de sistemas informáticos.
- Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
Gerente regional desarrollo de negocios – Medellín
Empresa: Carvajal Empaques
Salario: 18.000.000 a 20.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como gerente regional, desarrollo de negocios estará al frente de la identificación y desarrollo de nuevas oportunidades de negocio, preinstitucionales, institucionales, distribuidores.
Responsabilidades:
- Identificar nuevas oportunidades de negocio y desarrollar estrategias para capitalizarlas.
- Aperturar mercados en el canal moderno y tradicional.
- Colaborar con equipos internos para alinear los objetivos de negocio con la estrategia de desarrollo.
- Negociar y cerrar acuerdos con nuevos socios comerciales.
- Monitorear y analizar tendencias del mercado para ajustar las estrategias de negocio.
Requerimientos:
- Especialización/Maestría en Administración de Empresas, Mercadeo o área relacionada.
- Experiencia comprobada como Gerente de Nuevos Negocios o en un rol similar.
- Excelentes habilidades de comunicación, liderazgo y negociación.
- Capacidad demostrada para abrir nuevos mercados y cerrar acuerdos comerciales.
- Pensamiento analítico y estratégico orientado a resultados.
Jefe comercial de productos de crédito – Medellín
Empresa: Headhunter Comfenalco
Salario: 11.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Headhunter Comfenalco Antioquia acompaña a reconocida empresa del sector retail en la búsqueda de un jefe comercial de productos de crédito. Este rol está diseñado para un profesional experimentado en la gestión de áreas comerciales y financieras.
Responsabilidades:
- Desarrollar estrategias comerciales para productos de crédito.
- Liderar el crecimiento del portafolio de productos financieros.
- Gestionar el análisis financiero y la planeación estratégica.
- Supervisar el cumplimiento de normatividad en entidades financieras.
- Implementar técnicas avanzadas de ventas y negociación.
Requerimientos:
- Profesional en Administración de Empresas, Economía, Ingenierías o carreras afines.
- Especialización o Maestría en Finanzas, Mercadeo o áreas relacionadas.
- Mínimo 5 años de experiencia en áreas comerciales y financieras.
- Experiencia en banca, cooperativas, crédito, retail financiero o FINTECH.
- Dominio de análisis financiero, planeación estratégica y normatividad.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic acá.