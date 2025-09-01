Suscribirse

Hay vacantes con sueldos competitivos en todo el país: conózcalas aquí

No deje pasar esta oportunidad laboral.

1 de septiembre de 2025, 8:09 p. m.
Siempre que cumpla los requisitos que exige la empresa, puede aplicar a las vacantes disponibles
Si está buscando una oportunidad que le ofrezca estabilidad y una remuneración atractiva, esta puede ser la ocasión perfecta. Actualmente, diferentes sectores como tecnología, logística, ventas y salud están incorporando talento para cargos con salarios competitivos y beneficios adicionales. No deje pasar la oportunidad de avanzar en su carrera profesional y acceder a empleos que valoran su experiencia y dedicación.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas, puede conocer más y registrarse sin costo, haciendo clic aquí.

Los elegidos para trabajar en el Banco Agrario tendrán salarios competitivos
Analista desarrollador RPA – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 7.118.290

Tipo de contrato: Término indefinido

Esta persona será clave en apoyar la optimización y eficiencia operacional de los procesos a través del diseño, desarrollo y aseguramiento funcional de automatizaciones con robótica (RPA), garantizando la calidad, confiabilidad, escalabilidad y oportunidad como generador de beneficios organizacionales.

Responsabilidades:

  • Desarrollar funcionalidades de automatización RPA que generen impacto para los procesos de la organización, teniendo en cuenta las buenas prácticas de mercado y el análisis de los beneficios proyectados.
  • Implementar las buenas prácticas y reglas de negocio que apalancan la metodología de RPA, a fin de asegurar los beneficios esperados en términos de costo, tiempo, experiencia de cliente, capacidad y productividad.
  • Asegurar la calidad de los Bots desarrollados por medio de la ejecución de pruebas, con el fin de garantizar el cubrimiento de las necesidades identificadas y aprobadas.
  • Acompañar los despliegues de los Bots en ambientes de pruebas con usuario (Prueba UAT).

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería de sistemas, ingeniería industrial o afines.
  • Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en automatización de procesos, implementación y mantenimiento de soluciones que optimicen procesos mediante herramientas como UiPath, Power Automate, Automation Anywhere, Python, APIs yplataformas low-code/no-code.

Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.

Coordinador de seguridad de la información RE – Bogotá D.C.

Empresa: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico

Salario: 10.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como administrador de seguridad informática, liderará la estrategia de ciberseguridad, garantizando la confidencialidad y disponibilidad de la información.

Responsabilidades:

  • Planificar y coordinar las estrategias de ciberseguridad.
  • Administrar los recursos tecnológicos para garantizar la integridad de la información.
  • Difundir y fomentar la cultura de seguridad informática dentro de la organización.
  • Asegurar la confidencialidad y disponibilidad de los datos.
  • Coordinar auditorías de seguridad de la información.

Requerimientos:

  • Título en Ingeniería de Sistemas, Electrónica o carreras afines.
  • Mínimo 3 años de experiencia liderando procesos de seguridad de la información.
  • Conocimientos avanzados en ciberseguridad y protección de datos.
  • Experiencia en administración de sistemas informáticos.
  • Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.

Gerente regional desarrollo de negocios – Medellín

Empresa: Carvajal Empaques

Salario: 18.000.000 a 20.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como gerente regional, desarrollo de negocios estará al frente de la identificación y desarrollo de nuevas oportunidades de negocio, preinstitucionales, institucionales, distribuidores.

Responsabilidades:

  • Identificar nuevas oportunidades de negocio y desarrollar estrategias para capitalizarlas.
  • Aperturar mercados en el canal moderno y tradicional.
  • Colaborar con equipos internos para alinear los objetivos de negocio con la estrategia de desarrollo.
  • Negociar y cerrar acuerdos con nuevos socios comerciales.
  • Monitorear y analizar tendencias del mercado para ajustar las estrategias de negocio.

Requerimientos:

  • Especialización/Maestría en Administración de Empresas, Mercadeo o área relacionada.
  • Experiencia comprobada como Gerente de Nuevos Negocios o en un rol similar.
  • Excelentes habilidades de comunicación, liderazgo y negociación.
  • Capacidad demostrada para abrir nuevos mercados y cerrar acuerdos comerciales.
  • Pensamiento analítico y estratégico orientado a resultados.

Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.

Jefe comercial de productos de crédito – Medellín

Empresa: Headhunter Comfenalco

Salario: 11.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Headhunter Comfenalco Antioquia acompaña a reconocida empresa del sector retail en la búsqueda de un jefe comercial de productos de crédito. Este rol está diseñado para un profesional experimentado en la gestión de áreas comerciales y financieras.

Responsabilidades:

  • Desarrollar estrategias comerciales para productos de crédito.
  • Liderar el crecimiento del portafolio de productos financieros.
  • Gestionar el análisis financiero y la planeación estratégica.
  • Supervisar el cumplimiento de normatividad en entidades financieras.
  • Implementar técnicas avanzadas de ventas y negociación.

Requerimientos:

  • Profesional en Administración de Empresas, Economía, Ingenierías o carreras afines.
  • Especialización o Maestría en Finanzas, Mercadeo o áreas relacionadas.
  • Mínimo 5 años de experiencia en áreas comerciales y financieras.
  • Experiencia en banca, cooperativas, crédito, retail financiero o FINTECH.
  • Dominio de análisis financiero, planeación estratégica y normatividad.

Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic acá.

