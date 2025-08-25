Homecenter abre empleos para la temporada de navidad

Homecenter se prepara para la temporada navideña con una amplia convocatoria laboral en diferentes ciudades del país, ofreciendo oportunidades en áreas clave como ventas, logística y atención al cliente.

La compañía busca vincular personal para reforzar sus equipos durante esta época de alta demanda, con vacantes que se ajustan a distintos perfiles y niveles de experiencia, lo que abre la puerta tanto a quienes buscan su primer empleo como a quienes ya cuentan con trayectoria.

En la mayoría de los casos, se trata de contrataciones con todas las prestaciones de ley y beneficios adicionales, lo que representa una alternativa atractiva para quienes desean estabilidad laboral en una de las cadenas de retail más reconocidas en Colombia.

Vendedor temporada de navidad 8h Cajicá

¿Le apasiona ayudar a los demás a construir sus sueños? Si es así, esta oportunidad es para usted. Como vendedor en la empresa, hará parte de un equipo dedicado a ofrecer una experiencia de compra inolvidable a los clientes. Será el asesor comercial que los guiará en sus proyectos, brindando una completa asesoría sobre productos y servicios. Utilizará diferentes canales de venta y herramientas digitales para fidelizar a los clientes, convirtiéndose en un representante de ventas excepcional. Si tiene una actitud de servicio y le interesa contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas, esta es su oportunidad para crecer con la organización.

Responsabilidades:

Proporcionar asesoría completa sobre productos y servicios a los clientes.

Manejar adecuadamente los diferentes canales de venta disponibles.

Mantener una presentación impecable de las áreas a cargo.

Fidelizar a los clientes a través de una experiencia de compra memorable.

Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas establecidos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Habilidad para usar herramientas digitales.

Excelentes habilidades de comunicación.

Actitud proactiva y orientada al cliente.

Analista de información logística Bogotá

Salario a convenir.

La empresa busca un analista de información logística que se encargue de generar y divulgar reportes e indicadores de la operación, de acuerdo con el Plan Maestro de Logística. El coordinador de datos logísticos deberá garantizar que todas las áreas de la compañía cuenten con la información necesaria para medir y mejorar el funcionamiento de las operaciones. Si tiene pasión por la logística y habilidades analíticas, esta vacante es para usted.

Responsabilidades:

Generar reportes e indicadores de operación logística.

Divulgar información a las diferentes áreas de la empresa.

Medir el correcto funcionamiento de la operación logística.

Proponer planes de acción para el mejoramiento de procesos.

Mantener el flujo de información en la cadena logística.

Requerimientos:

Título técnico o tecnólogo en logística administración o afines.

Experiencia mínima de 2 años en análisis logístico.

Habilidades avanzadas en manejo de datos y reportes.

Conocimiento en el diseño operacional de planes logísticos.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Operador logístico despachos Cali Sur

Salario a convenir

Homecenter Cali Sur busca un operador logístico que apoye el flujo correcto de mercancías, garantizando una operación segura y una experiencia de compra excepcional. Quien ocupe el cargo deberá ejecutar labores operacionales y administrativas de recibo, alistamiento y despacho de mercancía, cumpliendo con las políticas y procedimientos de operaciones. También deberá asegurar un servicio al cliente de calidad en un entorno dinámico, siguiendo las mejores prácticas de salud y seguridad en el trabajo.

Responsabilidades:

Ejecutar labores operacionales y administrativas de recibo alistamiento y despacho de mercancía.

Asegurar un flujo adecuado de mercancía desde el ingreso hasta la salida.

Cumplir con las políticas y procedimientos de operaciones.

Garantizar una operación segura y brindar una excelente experiencia de compra al cliente.

Requerimientos:

Experiencia previa en logística o manejo de inventarios.

Conocimiento de normas de salud y seguridad en el trabajo.

Capacidad para seguir procedimientos específicos.

Buenas habilidades interpersonales y de comunicación.

¡Aplique ya! | Foto: Bernardo Peña / El País

Vendedor fines de semana Manizales

Salario a convenir

Homecenter Manizales busca un vendedor para la familia de MueblesLibre, con pasión por transformar los espacios de los hogares de los clientes. Será el encargado de guiar en la elección de productos, con el propósito de construir proyectos a través de una experiencia de compra memorable. Utilizará canales de venta y herramientas digitales para asesorar en productos, proyectos y servicios. Su misión será fidelizar al cliente desde la compra hasta la posventa y contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Responsabilidades:

Ofrecer asesoría completa en productos de nuestra tienda

Mantener una adecuada presentación de las áreas a cargo.

Utilizar canales de venta y herramientas digitales para mejorar la experiencia del cliente.

Fidelizar a los clientes a través de un servicio postventa excepcional.

Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas del equipo.

Auxiliar alquiler de herramientas Tuluá

Salario a convenir

Homecenter Tuluá busca un auxiliar de alquiler de herramientas para garantizar que los clientes accedan a los equipos necesarios para sus proyectos. La persona en este cargo asistirá en la entrega y devolución de herramientas, mantendrá el área organizada y equipada, y responderá de manera amable y eficaz a las consultas de los clientes. La posición requiere disponibilidad para trabajar fines de semana y pasión por el servicio al cliente.

Responsabilidades:

Atender y asistir a los clientes en el proceso de alquiler de herramientas.

Coordinar la entrega y devolución de herramientas asegurando su buen estado.

Mantener el área de alquiler organizada y equipada.

Responder a las consultas de los clientes de manera amable y eficaz.

Colaborar con el equipo para mejorar la experiencia del cliente.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en servicio al cliente es un plus.

Disponibilidad para trabajar fines de semana.

Habilidad para manejar equipos y herramientas.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Vendedor temporada navidad en Envigado

Salario a convenir

Homecenter Envigado busca vendedores para la temporada navideña. La persona seleccionada será responsable de presentar adecuadamente las áreas a su cargo, ofrecer asesoría completa en productos, proyectos y servicios, así como fidelizar a los clientes mediante una experiencia de compra memorable y un servicio posventa destacado. Se espera actitud de servicio y compromiso con los indicadores de ventas.

Responsabilidades:

Asegurar una presentación adecuada de las áreas a cargo.

Ofrecer asesoría completa en productos proyectos y servicios.

Utilizar canales de venta y herramientas digitales.

Fidelizar a los clientes a través de una experiencia de compra memorable.

Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas o servicio al cliente.

Conocimiento básico de herramientas digitales.

Habilidades interpersonales sólidas.

Actitud proactiva y orientada al cliente.

Vendedor 8 horas temporada navideña - Bucaramanga

Salario a convenir

Homecenter Bucaramanga busca vendedor para la temporada navideña con jornada de 8 horas diarias. El cargo consiste en brindar asesoría técnica y especializada a los clientes, vender proyectos y servicios a través de múltiples canales, apoyar la formación de otros vendedores del departamento y garantizar un excelente servicio. La vacante requiere experiencia en ventas o atención al cliente, pasión por el servicio y habilidades de comunicación efectivas.

Responsabilidades:

Brindar asesoría técnica y especializada a los clientes.

Vender proyectos y servicios a través de múltiples canales.

Apoyar la formación de vendedores en el departamento.

Ofrecer un excelente servicio al cliente.

Alcanzar los objetivos de venta establecidos.

Demostrar productos de manera efectiva.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Habilidades de comunicación efectivas.

Pasión por el servicio al cliente.

Capacidad para trabajar en equipo.