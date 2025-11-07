Homecenter abre vacantes para temporada en todo el país

Con la llegada de fin de año, muchas empresas refuerzan sus equipos para responder al aumento en la demanda de productos y servicios. Este es el caso de Homecenter, que anunció la apertura de nuevas vacantes temporales en diferentes ciudades del país, una ocasión ideal para quienes buscan empleo durante la temporada decembrina.

Los trabajos temporales tienen un papel clave en la economía nacional, ya que permiten a miles de personas generar ingresos adicionales, adquirir experiencia laboral y, en algunos casos, abrir la puerta a una vinculación permanente. En esta época, sectores como el comercio, la logística y el servicio al cliente suelen registrar un incremento en la contratación.

Las convocatorias están abiertas para personas con o sin experiencia previa, que cuenten con buena actitud, orientación al servicio y disposición para trabajar en equipo.

¿Cómo aplicar?

Si está interesado en hacer parte de Homecenter durante la temporada de fin de año, puede revisar las vacantes activas y postularse directamente a través de la sección de Semana Empleos, donde encontrará las ofertas activas en todo el país. A continuación, le mostraremos algunas de las oportunidades disponibles.

Las vacantes de empleo están disponibles para diferentes sectores laborales. | Foto: Esteban Vega La-Rotta

Auxiliar de mantenimiento – Soacha

Salario: A convenir

Únase al equipo en Homecenter Soacha como auxiliar de mantenimiento y ayude a garantizar el óptimo funcionamiento de las instalaciones y equipos.

Responsabilidades:

Verificar el funcionamiento de las instalaciones físicas y equipos de las tiendas.

Prestar atención básica a emergencias.

Reportar anomalías a los coordinadores de mantenimiento y jefes administrativos.

Garantizar la operatividad de equipos e instalaciones.

Colaborar en el mantenimiento preventivo y correctivo.

Requerimientos:

Contar con tarjeta CONTE vigente.

Técnico o tecnólogo en área de mantenimiento.

Experiencia previa en mantenimiento de equipos.

Disponibilidad para trabajar en Soacha.

Capacidad para responder a emergencias.

Operador logístico – Medellín

Salario: A convenir

Si cuenta con habilidades en logística y manejo de mercancías, este puesto es ideal para usted. La empresa ofrece un ambiente de trabajo seguro y colaborativo, donde se prioriza el flujo adecuado y oportuno de las operaciones.

Responsabilidades:

Recibir mercancía y verificar su estado.

Alistar los productos para los pedidos según especificaciones.

Despachar los productos asegurando el cumplimiento de las normas de seguridad.

Coordinar el flujo logístico para garantizar operaciones eficientes.

Mantener registros precisos de las actividades diarias.

Requerimientos:

Experiencia previa en logística o manejo de inventarios.

Conocimientos básicos en sistemas informáticos de gestión logística.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos estrictos.

Buena condición física para manejar carga ligera a moderada.

Vendedor – Cali

Salario: A convenir

Si tiene habilidades para brindar una excelente asesoría en productos, proyectos y servicios, y sabe cómo utilizar las herramientas digitales para potenciar las ventas, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Brindar asesoría completa en productos y proyectos para el hogar.

Garantizar una presentación adecuada de las áreas a cargo.

Utilizar canales de venta y herramientas digitales para potenciar las ventas.

Fidelizar a los clientes a través de una experiencia de compra memorable.

Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Habilidades de comunicación efectiva.

Conocimientos en el uso de herramientas digitales para la venta.

Actitud de servicio al cliente.

Operador logístico – Bogotá D.C.

Salario: A convenir

En este rol de asistente logístico, será esencial para el flujo eficiente de operaciones, garantizando que el recibo, alistamiento y despacho de mercancías se realicen de manera organizada.

Responsabilidades:

Recibir y despachar mercancías cumpliendo con las normativas establecidas.

Realizar el alistamiento de productos de manera eficiente.

Asegurar el cumplimiento de normas de seguridad durante las operaciones.

Contar y verificar los productos durante su ingreso.

Organizar los productos según el tipo y categoría.

Detectar y reportar condiciones inseguras en el área de trabajo.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en operaciones logísticas o roles similares.

Conocimiento en normas de seguridad y procedimientos logísticos.

Habilidades organizativas y atención al detalle.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Disponibilidad para horarios flexibles.