Homecenter busca vendedores en todo el país. Conozca cómo aplicar

Homecenter, el gigante chileno de productos para el hogar, se ha convertido en un líder en el sector a nivel latinoamericano. En Colombia, ya cuenta con más de 30 años en el mercado y sigue expandiendo su equipo. En el momento la empresa cuenta con más de 200 vacantes disponibles en todo el país, con horarios diversos y una serie de beneficios para sus trabajadores.

Lo mejor es que aplicar es muy sencillo y podrá hacerlo desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Tan solo tendrá que registrar sus datos en un par de minutos y cargar su hoja de vida.

Todos estos trabajos se encuentran disponibles a través de Semana Empleos, pero para facilitar la labor, hemos seleccionado algunas de las vacantes más destacadas. Al final, encontrará el respectivo enlace de postulación.

Vendedor Homecenter Envigado

Salario a convenir

El equipo de Homecenter Envigado busca vendedor que ayude a construir los sueños y proyectos de los hogares de los clientes. Se busca a un asesor de ventas apasionado por brindar un servicio excepcional, quien será responsable de ofrecer una completa asesoría en productos, proyectos y servicios.

Como consultor comercial, utilizará diferentes canales de venta y herramientas digitales para fidelizar clientes y asegurar una experiencia de compra inolvidable.

Sé parte de esta misión y contribuye al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Responsabilidades:

Brindar asesoría completa en productos y servicios.

Mantener una adecuada presentación de las áreas a cargo.

Utilizar diferentes canales de venta y herramientas digitales.

Fidelizar al cliente a través de una experiencia de compra memorable.

Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Habilidades en el uso de herramientas digitales.

Excelentes habilidades de comunicación.

Capacidad para trabajar en equipo.

Prevencionista 8H Homecenter Molinos

Salario a convenir

Este es un rol clave en la protección de los activos y en la seguridad de las operaciones.

Como parte de la misión, será responsable de realizar auditorías y controles en el flujo logístico de mercancías, asegurando que cada proceso cumpla con nuestros estándares de seguridad.

Responsabilidades:

Realizar auditorías permanentes a los procesos de flujos logísticos en recibo despacho y paso entre especialista y patio constructor.

Asegurar el producto según el procedimiento de protección y verificar el cumplimiento de etiquetado desde el proveedor.

Verificar y reportar condiciones y actos inseguros en la tienda para reducir la accidentalidad.

Registrar novedades encontradas y entregarlas al Líder de Seguridad para seguimiento.

Proponer mejoras para reducir y prevenir la merma y pérdidas de producto.

Requerimientos:

Bachiller académico completo.

Conocimientos en manejo de flujos logísticos bodega recibos y despachos.

Conocimientos básicos en control de pérdidas y técnicas de auditoría.

Experiencia mínima de 1 año en seguimiento y control de procedimientos de tienda.

Conozca cómo puede acceder a las oportunidades laborales | Foto: Cortesía

Cajero 6h Homecenter Medellín industriales

Salario a convenir

Se buscan personas apasionadas por brindar una atención excepcional. Como cajero, será responsable de garantizar que cada transacción se maneje con eficiencia y amabilidad, asegurando así el cierre exitoso del proceso de venta.

Responsabilidades:

Registrar productos y servicios en el sistema POS y SCO.

Verificar descripción y valor de los productos.

Recaudar pagos mediante diferentes métodos establecidos.

Brindar un servicio al cliente excepcional.

Cerrar procesos de venta adecuadamente.

Requerimientos:

Experiencia previa como cajero o en atención al cliente.

Habilidades básicas en manejo de sistemas POS.

Excelentes habilidades comunicativas.

Orientación al detalle.

Vendedor ferretería Homecenter Cali Sur

Salario a convenir

Este puesto es ideal para aquellos que disfrutan de brindar un servicio excepcional, asegurando que cada cliente tenga una experiencia de compra memorable. Al trabajar con Homecenter, será parte de un entorno que valora la innovación y el desarrollo profesional.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes en productos de plomería.

Garantizar una excelente presentación de las áreas de venta.

Utilizar canales de venta digitales y físicos para aumentar las ventas.

Fidelizar clientes mediante una atención postventa de calidad.

Contribuir al cumplimiento de indicadores de ventas.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Conocimientos básicos en productos de plomería.

Habilidades de comunicación y negociación.

Disponibilidad para trabajar en Cali Sur.

Vendedor 6 horas Homecenter Tuluá

Salario a convenir

Si es un representante de ventas apasionado por ayudar a los clientes a construir sus sueños de hogar, esta es su oportunidad. Como consultor de ventas, será responsable de brindar experiencias memorables a través de la asesoría de productos, proyectos y servicios.

Responsabilidades:

Garantizar el propósito de la compañía de construir sueños y proyectos de hogar.

Mantener los estándares de operación en las áreas asignadas.

Promover la omnicanalidad en nuestros clientes.

Autogestionar su proceso de formación continua.

Cumplir con los KPI asignados para su área.

Atender a todas las necesidades de nuestros clientes con alternativas satisfactorias.

Proponer acciones de valor agregado según tendencias de mercado.

Cumplir con los protocolos de seguridad y salud ocupacional.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Habilidad para trabajar con herramientas digitales y merchandising.

Capacidad para gestionar múltiples tareas simultáneamente.

Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Cajero seis horas Homecenter Cedritos

Salario a convenir

Se busca a alguien apasionado por el servicio al cliente, que disfrute interactuando con personas y que quiera contribuir a una experiencia de compra memorable.

Responsabilidades:

Registrar los productos y servicios adquiridos por los clientes verificando códigos descripción y precio.

Gestionar el cobro a través de diferentes medios de pago como efectivo y tarjetas.

Asesorar a los clientes sobre el uso de cajas de autopago asegurando el correcto escaneo de productos.

Cumplir con el protocolo de servicio al cliente para asegurar una experiencia positiva.

Recibir y verificar pagos no ligados a ventas como avances de tarjeta de crédito.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en manejo de cajas o atención al cliente.

Conocimiento básico en sistemas de pago electrónicos.

Habilidades comunicativas y de atención al cliente.

Capacidad para trabajar bajo presión y resolver problemas rápidamente.

Vendedor fines de semana Homecenter Valledupar

Salario a convenir

Como asesor de ventas de fin de semana, será responsable de la adecuada presentación de las áreas a su cargo y de utilizar diferentes canales de venta y herramientas digitales. Se espera que cada cliente viva una experiencia de compra memorable, incluyendo la posventa, y que contribuyas al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Responsabilidades:

Asegurar la presentación adecuada de las áreas a cargo.

Ofrecer asesoría completa en productos proyectos y servicios.

Utilizar diferentes canales de venta y herramientas digitales disponibles.

Fidelizar al cliente a través de una experiencia de compra memorable.

Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Requerimientos: