Ingenieros de sistemas: trabajo sí hay, revise las vacantes activas

En un mundo cada vez más digital, los ingenieros de sistemas se han convertido en piezas fundamentales para el crecimiento y la innovación de las empresas. Su capacidad para desarrollar soluciones tecnológicas, optimizar procesos y garantizar la seguridad informática hace que hoy estén entre los profesionales más buscados por el mercado laboral.

Teniendo en cuenta esta importancia, actualmente, compañías de varios sectores en el país están abriendo vacantes para ingenieros de sistemas con diferentes niveles de experiencia. Aquí le presentamos algunas de ellas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y se puede realizar de manera virtual.

Múltiples empresas buscan ingenieros de sistemas para sus equipos de trabajo. | Foto: Getty Images

Especialista en automatización robótica – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: $ 5.000.000 a $ 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un consultor de robótica con experiencia en análisis de procesos de negocio y tiene una mentalidad proactiva, esta es su oportunidad para brillar y crecer profesionalmente en una compañía líder en tecnología.

Responsabilidades:

Identificar y priorizar oportunidades de automatización en colaboración con áreas de negocio.

Analizar procesos actuales ‘As-Is’ para determinar su viabilidad para automatización.

Diseñar soluciones ‘To-Be’ optimizando procesos antes de su robotización.

Desarrollar y configurar robots de software usando Rocketbot.

Liderar el despliegue de robots coordinando con TI y usuarios de negocio.

Brindar soporte post-implementación para asegurar la adopción de la tecnología.

Mantener actualizada la documentación técnica y funcional de los procesos.

Proponer mejoras a los robots existentes para optimizar su desempeño.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o Administración de Empresas.

Certificación en Rocketbot.

Mínimo 2 años de experiencia en proyectos de automatización RPA.

Experiencia en desarrollo y configuración de robots con Rocketbot.

Experiencia en análisis y documentación de procesos de negocio.

Habilidad para cuantificar beneficios de automatización en términos de ahorro y eficiencia.

Técnico en sistemas - Soporte informático – Girardota

Empresa: Incolmotos Yamaha

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal será un especialista en tecnología que brinde asistencia técnica de calidad en sistemas informáticos, asegurando que se cumplan los estándares y lineamientos de la compañía.

Responsabilidades:

Proporcionar asistencia técnica en sistemas informáticos.

Atender solicitudes de servicios informáticos de acuerdo con los lineamientos de la empresa.

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.

Configurar sistemas y redes según requerimientos.

Asesorar a usuarios sobre el uso de hardware y software.

Requerimientos:

Técnico en Sistemas Informática o Desarrollo de Software.

Preferiblemente 1 año de experiencia en sistemas o tecnología.

Conocimientos en telecomunicaciones.

Habilidad para resolver problemas técnicos.

Capacidad para trabajar en equipo.

Analista data maestra – Medellín

Empresa: Laboratorios ECAR

Salario: $ 4.503.000

Tipo de contrato: Término fijo

Como analista de datos maestros, trabajará con tecnología de vanguardia, incluyendo sistemas ERP, BPMS y SQL Server.

Responsabilidades:

Garantizar la calidad, precisión y consistencia de los datos maestros a nivel organizacional.

Contribuir a la toma de decisiones informadas mediante la administración efectiva de los datos.

Asegurar el cumplimiento de las regulaciones en la industria farmacéutica a través de la gestión de datos.

Trabajar con tecnología avanzada como Big Data, ERP y MRP para mejorar la gestión de datos.

Colaborar con diferentes departamentos para alinear los datos maestros con las necesidades de la organización.

Requerimientos:

Tecnólogo en sistemas de información, deseable estudios avanzados en ingeniería de sistemas o afines.

Experiencia mínima de 2 años en gestión de datos maestros o administración de bases de datos.

Conocimientos en Big Data ERP MRP BI Data Quality SQL Server y minería de datos.

Capacidad para garantizar la calidad y consistencia de los datos en toda la organización.

Desarrollador TI – Bogotá D.C.

Empresa: Seguros Bolívar y Servicios Bolívar

Salario: $ 6.340.000 a $ 6.759.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como parte del equipo, será responsable de liderar el análisis, diseño y desarrollo de software, trabajando en conjunto con stakeholders estratégicos para satisfacer las necesidades de la empresa.

Responsabilidades:

Participar en ceremonias del marco metodológico de la empresa para asegurar una comunicación efectiva.

Contribuir en la construcción de Historias de Usuario técnicas definiendo requisitos y soluciones tecnológicas.

Desarrollar y adaptar programaciones a módulos, software y aplicaciones.

Identificar y escalar bloqueos o necesidades de asistencia para asegurar continuidad y cumplimiento de plazos.

Gestionar Historias de Usuario asignadas asegurando el cumplimiento de criterios de aceptación y calidad.

Realizar pruebas exhaustivas y gestionar despliegues en producción de manera segura.

Documentar técnicamente los desarrollos realizados y brindar soporte en pruebas.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas, Ciencias de la computación o afines.

2 a 3 años de experiencia en desarrollo de aplicaciones web y App.

Conocimiento de herramientas como Angular Java, Spring Boot, Terraform y NodeJs.

Experiencia trabajando con bases de datos Postgres y conocimientos en Oracle (Forms Reports PL-SQL).

Inglés técnico básico.