Las ofertas laborales mejor pagadas en Colombia para septiembre

Si está en búsqueda de una oportunidad laboral con excelentes condiciones salariales, este artículo es para usted. Actualmente, varias empresas en Colombia han abierto vacantes con salarios que superan los 7 millones de pesos, una opción atractiva para profesionales con experiencia que quieran dar un salto en su carrera.

Lo mejor es que podrá aplicar de manera virtual y sencilla a través de Semana Empleos, sin trámites complicados ni procesos extensos.

A continuación, le compartimos algunas de las vacantes disponibles junto con el enlace directo para postularse.

Líder de riesgos para Sabaneta

Salario: $ 7.800.000

Importante empresa está en búsqueda de un líder de riesgos para unirse a su equipo en Sabaneta. Este cargo representa una oportunidad para quienes tengan pasión por la gestión de riesgos y deseen liderar procesos que impactan de manera positiva en una organización.

Como gerente de riesgos, la persona seleccionada tendrá la oportunidad de diseñar, implementar y liderar estrategias efectivas para gestionar los riesgos operativos y de negocio, asegurando el cumplimiento de la normativa PESV y la legislación en SST.

En su rol como coordinador de riesgos, trabajará de cerca con diferentes equipos, fortaleciendo la cultura de seguridad en el transporte terrestre de carga. La organización invita a marcar la diferencia como especialista en gestión de riesgos en un entorno de trabajo dinámico.

Responsabilidades:

Diseñar mapas de riesgos operativos y de negocio.

Evaluar impactos asociados a cada riesgo y proponer planes de mitigación.

Analizar eventos críticos y liderar estrategias preventivas.

Fortalecer la cultura de gestión del riesgo en la organización.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o carreras afines.

Especialización en Gestión del Riesgo (indispensable).

Conocimientos en normativa PESV, legislación en SST y transporte terrestre de carga.

Experiencia de 3 a 5 años en cargos similares, preferiblemente en el sector transporte o logística.

Dominio de herramientas ofimáticas, especialmente Excel Avanzado y Power BI.

Gerente de proyectos digitales Medellín

Salario: $ 8.453.221

Comfama cree en el poder de la conexión y en transformar realidades a través de proyectos que generan progreso y cuidado en la comunidad. Es una empresa idealista y posibilista que trabaja con talento apasionado por la inclusión, la innovación y el crecimiento. Se abre un nuevo reto en el sector digital, donde la persona seleccionada podrá aportar su experiencia en gerencia de proyectos tecnológicos y contribuir al propósito de transformar la vida de miles de familias en Antioquia.

Propósito del cargo:

El/la gerente/a de proyectos digitales será la persona encargada de coordinar todas las etapas de los proyectos digitales, desde la ideación hasta el cierre, asegurando el cumplimiento de objetivos, tiempos y resultados.

Liderará la definición del alcance de cada proyecto, la planificación metodológica y el seguimiento financiero, garantizando la calidad en cada fase.

Entre sus responsabilidades estarán asignar tareas y supervisar equipos, gestionar riesgos, bloqueos y cambios, así como comunicar de manera clara los avances y retos a los diferentes actores involucrados.

Con su liderazgo, será clave en la creación de productos digitales innovadores y en la implementación de soluciones tecnológicas que aporten valor a la comunidad y fortalezcan el ecosistema digital de Comfama.

Súmese a este reto si:

Preferiblemente cuenta con formación profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Ingeniería Administrativa o afines.

Deseablemente cuenta con formación de posgrado en Gerencia de Proyectos o Gerencia Financiera.

Tiene mínimo 6 años de experiencia en la conceptualización e implementación de soluciones tecnológicas, gerencia de proyectos de tecnología o creación de productos digitales.

Posee conocimientos en contratación y gestión de servicios tecnológicos, metodologías ágiles y PMI, además de evaluación financiera de proyectos.Está interesado en fortalecer su perfil con conocimientos opcionales en design thinking, procesos de ideación, ITIL, SCRUM y/o Product Owner.Inglés deseable.

Tipo de contrato: indefinido.

Modalidad: híbrido.

Salario: $ 8.453.221

Fecha de cierre de la vacante: 11:59 p.m. del 14 de septiembre.

Coordinador territorial región Caribe

Salario: $ 7.500.000

Nodo y la Dirección de Innovación de la Universidad EAFIT requieren, para el desarrollo de un proyecto de formación y acompañamiento en instituciones educativas oficiales a nivel nacional, profesionales que gestionen, lideren y acompañen equipos de trabajo en campo.

El objetivo es desarrollar acciones de ciencia, tecnología e innovación, apropiación social del conocimiento, proyectos STEM, programación e inteligencia artificial en establecimientos educativos de todo el país, mejorando la apropiación, calidad y pertinencia de la educación en estos campos, y contribuyendo a la formación integral de directivos, profesores, estudiantes y padres de familia, de acuerdo con las demandas del desarrollo social, económico, ambiental y sostenible del país.

Este profesional debe contar con experiencia certificada y demostrable en procesos de coordinación de proyectos educativos y sociales, preferiblemente en contextos públicos. El coordinador o coordinadora debe, a través de su liderazgo, acompañar y hacer seguimiento a los profesionales que se encuentran realizando el acompañamiento en las instituciones educativas asignadas.

Cada coordinador tendrá bajo su responsabilidad un estimado de 30 profesionales y un total de entre 70 y 80 establecimientos educativos.

Funciones:

Implementación del proyecto: planificar y ejecutar el proyecto en la región, cumpliendo objetivos, cronograma y calidad.

Liderazgo de facilitadores: acompañar, orientar y hacer seguimiento técnico-pedagógico al equipo en campo.

Relación institucional: coordinar con las Secretarías de Educación para alinear acciones con políticas regionales.

Capacitación: diseñar e implementar estrategias de formación para fortalecer al equipo facilitador.

Monitoreo de procesos: supervisar caracterización, diagnóstico y acompañamiento; revisar informes y proponer mejoras.

Gestión logística: organizar actividades regionales y asegurar el uso adecuado de recursos y materiales.

Articulación con PEI/PEC/PECR: integrar las estrategias del proyecto con los proyectos institucionales y comunitarios locales.

Gestión documental: acompañar el manejo de archivos y evidencias según protocolos establecidos.

Participación nacional: representar la región en espacios de capacitación y planeación nacional, y transferir aprendizajes.

Gestión de contingencias: atender situaciones críticas y escalar los casos necesarios a nivel nacional.

Reportes y planificación: elaborar planes de trabajo, cronogramas e informes técnicos conforme a los lineamientos del proyecto.

Tipo de contratación: prestación de servicios.

Duración del contrato: hasta el mes de diciembre.

Honorarios: $ 7.500.000

Requerimientos:

Profesional en ingenierías, ciencias básicas, contaduría, economía, educación, ciencias sociales o afines. Deseable posgrado en áreas afines.

Mínimo 3 años de experiencia en coordinación de equipos, procesos o proyectos educativos, sociales o científicos.

Residencia en alguno de los siguientes departamentos: Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena o Sucre.

Residente estructura en Cartagena

Salario: $ 7.032.000 a $ 7.100.000

Amarilo continúa en crecimiento y se encuentra en la búsqueda de un residente de estructura con experiencia mínima de 4 años en estructura, cimentación profunda y sistema industrializado en proyectos de vivienda.

Formación académica:

Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Administración y Construcción Arquitectónica.

Se ofrece:

Contrato obra o labor.

Salario: $ 7.032.000.

Oportunidades de crecimiento.

Valera de 8 días libres al año.

Día libre por cumpleaños.

Horarios y ubicación de obra:

Lunes a sábado.

Obra ubicada en Cartagena.

Gestor hospitalario - Barranquilla

Salario: $ 7.420.000

Grupo Zentria es una red prestadora de servicios de salud y farmacéuticos con una mirada integral hacia el bienestar, para gestionar de forma eficiente y preventiva la calidad de vida de los colombianos. Conecta todas las etapas de la vida del paciente para brindar un modelo de atención integral y cercano.

Actualmente, una de las empresas del grupo se encuentra en proceso de selección de personal para el cargo de gestor hospitalario. Inverclínicas S.A.S – Clínica Murillo es una institución de mediana y alta complejidad creada con el propósito de lograr avances en la excelencia de la salud de la población, contribuyendo al bienestar de la comunidad del sur-oriente de Barranquilla a través de la prestación de servicios de salud humanizados, seguros e integrales.

Requisitos:

Tiempo de experiencia: preferiblemente 2 años en funciones de auditoría o administración de servicios de salud, certificada.

Formación académica: profesional en Medicina, con especialización en áreas administrativas, financieras o económicas y/o programas afines.

Competencias: liderazgo, trabajo en equipo, asertividad, compromiso y proactividad.

Condiciones:

Tipo de contrato: directo con la compañía a término fijo.

Lugar de trabajo: Barranquilla - Atlántico.

Director de exportaciones e importaciones en Barranquilla

Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000

Una empresa líder en el sector de compras y comercio exterior está en búsqueda de un director de exportaciones e importaciones altamente calificado para unirse a su equipo en Barranquilla. Este rol estratégico es crucial para liderar y optimizar las operaciones internacionales, asegurando el cumplimiento de las normativas aduaneras y maximizando la eficiencia en las zonas francas. Se ofrece un paquete salarial competitivo entre $ 8.000.000 y $ 9.000.000.

Los candidatos ideales deben contar con una sólida experiencia en el manejo de exportaciones e importaciones, preferiblemente dentro de zonas francas. Además, en caso de no residir en Barranquilla, es indispensable tener disponibilidad para cambiar de lugar de residencia.

Responsabilidades:

Diseñar y liderar las operaciones de exportación e importación.

Asegurar el cumplimiento de normativas aduaneras.

Gestionar procesos dentro de zonas francas.

Optimizar la eficiencia logística internacional.

Coordinar con equipos internos y externos.

Requerimientos:

Experiencia comprobable en exportaciones e importaciones.

Conocimiento en procesos de zona franca.

Disponibilidad para residir en Barranquilla.

Título de especialización o maestría.

Habilidades de liderazgo y negociación.

Jefe de aseguramiento Sopó

Salario: $ 7.890.000

Job&talent se enorgullece de crear un entorno de trabajo diverso e inclusivo. Se encuentra en la búsqueda de una persona apasionada y comprometida para unirse a su equipo como jefe de aseguramiento de calidad. Este rol es una oportunidad para aportar ideas, habilidades y talentos únicos mientras se trabaja en proyectos innovadores que generan un impacto positivo.

Un importante laboratorio farmacéutico requiere un profesional en Química Farmacéutica, con dos años de experiencia en laboratorios farmacéuticos, preferiblemente en cargos relacionados con procesos de aseguramiento de calidad.

Funciones:

Revisar la documentación generada del proceso de acondicionamiento relacionada con la liberación del producto terminado.

Cumplir con las buenas prácticas de documentación (BPD).

Revisar periódicamente la documentación de aseguramiento de calidad y velar por su mantenimiento, actualización y mejora.

Garantizar la entrega a clientes de los Batch Record con el despacho de los productos.

Asegurar que se reporte, investigue, evalúe y cierre cualquier desviación a las instrucciones de producción o acondicionamiento.

Verificar que los planes de acción propuestos por cada proceso responsable sean coherentes con los hallazgos reportados y estén encaminados a evitar su reaparición.

Realizar seguimiento a las acciones.

Condiciones de la oferta:

Salario: $ 7.890.000 + auxilio de transporte + prestaciones de ley + beneficio de ruta (Tocancipá, Gachancipá, Zipaquirá, Sopó, Bogotá norte) + casino.Formación académica: profesional en Química Farmacéutica o afines.

Experiencia: mínimo 1 año en el sector.

Jornada laboral: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.