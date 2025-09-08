¿Le gusta la moda? Studio F abrió vacantes de temporada. Conozca los detalles

Si está buscando trabajo de temporada y le apasiona la moda, entonces este es su momento. El grupo STF, dueño de Studio F, Ela y STF Man, anunció nuevas vacantes de temporada en varias regiones del país.

La oferta incluye cargos como cajeros y asesores de ventas en ciudades como Bogotá, Cali, Cartagena y Barrancabermeja, con contratos directos, plan de carrera y beneficios adicionales.

¿Cómo aplicar?

A continuación, le compartiremos algunas vacantes que podrían adaptarse a su perfil. Lea con atención los detalles de postulación y aplique en el enlace que encontrará al final de cada vacante.

Vacantes disponibles

Cajero temporada para Studio F Cali

Salario: $ 1.423.500

Si le apasiona la moda, el estilo y las ventas, esta es una oportunidad para unirse al equipo como Cajero de Temporada en Studio F.

Se trabajará en un entorno dinámico y desafiante, donde cada día ofrecerá la oportunidad de contribuir al éxito de una marca líder en el mundo del retail de moda.

Como parte de STF GROUP, tendrá la posibilidad de trabajar con las últimas colecciones de Studio F, Ela y STF MAN. Se ofrece un contrato directo con la marca, dotación de la última colección y un competitivo paquete de compensación que incluye un salario de $1.423.500 más bonificaciones y prestaciones de ley.

Además, se cuenta con un plan de carrera con descuentos y beneficios exclusivos, así como múltiples oportunidades de crecimiento dentro de la empresa.

El trabajo se realizará en el centro comercial más cercano a su hogar en Cali, con horarios rotativos de domingo a domingo y un día compensatorio a la semana.

Responsabilidades:

Manejo de caja registradora y transacciones en efectivo y tarjeta.

Atención al cliente y asesoramiento sobre productos.

Realizar cierres de caja y reportar discrepancias.

Apoyar en la organización y presentación de productos en el punto de venta.

Coordinar con el equipo de ventas para mejorar la experiencia del cliente.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Mayor de edad.

Cédula de ciudadanía vigente.

Disponibilidad inmediata para trabajar en Cali.

Disponibilidad de tiempo completo y para horarios rotativos.

Asesores por temporada - Bogotá

Studio F busca asesores comerciales de moda para la temporada de fin de año. Para la compañía es importante brindar una experiencia excepcional a los clientes, fidelizarlos y cumplir con los presupuestos de ventas.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en tienda.

Fidelizar a los clientes mediante un servicio excepcional.

Cumplir con los objetivos y presupuestos de ventas asignados.

Mantener el orden y la presentación de la tienda.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 meses en ventas.

Conocimiento del sector retail y moda.

Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Bogotá.

Habilidades interpersonales:

Proactividad.

Trabajo en equipo.

Asesor de ventas moda temporada - norte Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Studio F busca Asesores Comerciales de Moda para la temporada de fin de año. Para la compañía es importante brindar una experiencia excepcional a los clientes, fidelizarlos y cumplir con los presupuestos de ventas.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en tienda.

Fidelizar a los clientes mediante un servicio excepcional.

Cumplir con los objetivos y presupuestos de ventas asignados.

Mantener el orden y la presentación de la tienda.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 meses en ventas.

Conocimiento del sector retail y moda.

Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Bogotá

Habilidades interpersonales:

proactividad

trabajo en equipo

Cajero de temporada en Florencia

Salario: $ 1.500.000

STF GROUP, hogar de marcas icónicas como Studio F, Ela y STF MAN, busca un Cajero Temporada dinámico y apasionado. Como empleado temporal, tendrá la oportunidad de trabajar de cerca con productos de alta calidad en un entorno de ventas vibrante.

Si cuenta con al menos 6 meses de experiencia certificable en ventas, preferiblemente en marcas de moda, esta es una oportunidad para integrarse al equipo.

Responsabilidades:

Procesar pagos y transacciones con precisión.

Atender a los clientes con amabilidad y profesionalismo.

Mantener el área de la caja ordenada y limpia.

Asistir en funciones adicionales del punto de venta según sea requerido.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Ser mayor de edad.

Contar con cédula de ciudadanía.

Disponibilidad inmediata para trabajar en Cali.

Disposición para trabajar tiempo completo (no estudiantes presenciales).

Cajero de temporada - Cartagena

Salario: $ 1.600.000

Studio F busca cajeros de temporada para unirse a su equipo en Cartagena. Se requieren personas apasionadas por las ventas y la moda, con experiencia en manejo de caja en el canal retail moda.

Responsabilidades:

Atender y gestionar las dudas de los clientes de manera amigable y eficiente.

Manejo de caja, realización de transacciones y sistema POS.

Brindar una excelente atención al cliente.

Mantener orden y organización en el área de caja.

Atender solicitudes de cambio de los clientes.

Recibir, custodiar y entregar el dinero pagado por los clientes con su debido registro en el sistema POS.

Realizar cierres de caja.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses como cajero en RETAIL MODA.

Habilidad para manejar indicadores de ventas.

Manejo de diferentes medios de pago.

Excelentes habilidades comunicativas.

Pasión por la moda.

Condiciones laborales

Salario 1.600.000 + bonificación por cumplimiento del contrato.

Horarios rotativos de centro comercial.

Trabajo de domingo a domingo con un día compensatorio a la semana.

Contrato directo con la marca, plan carrera, oportunidades de desarrollo y crecimiento interno.

Planes de beneficios como: dos días adicionales de vacaciones, descuentos con la marca y fondo de empleados, entre otros.

Asesor comercial temporada Barrancabermeja

Si le apasiona el mundo de la moda y las ventas, ¡esta es su oportunidad! Studio F y ELA están en busca de asesores comerciales para sus tiendas en la ciudad de Barrancabermeja.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto asignado.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos e indicadores de ventas.

Brindar una excelente atención al cliente.

Asesorar a los clientes asegurando un total look, realizar ventas cruzadas.

Atender solicitudes de cambios de prendas por referencias o tallas.

Organizar la tienda y el producto en el piso de venta.

Requerimientos: