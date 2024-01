Los requisitos para solicitar el crédito del Gobierno que reemplaza al gota a gota; dan hasta $4 millones

El gota a gota es una de las modalidades de préstamo informal más populares en Colombia y otros países latinoamericanos, debido a la facilidad que este representa al no solicitar documentación formal ni un proceso engorroso para acceder a una suma de dinero.

Uno de los problemas más grandes con esta modalidad de crédito informal es que normalmente el recaudo del dinero prestado se hace de forma diaria y se pueden aplicar porcentajes de interés de entre el 30% y 40% cada día. Además, quienes acceden al gota a gota no tienen la posibilidad de quejarse por algún inconveniente, pues estos no son regulados por ninguna entidad oficial o gubernamental.