¿Falta mucho para la paz total en Colombia? Esto dice exministro de Defensa

¿Cuál es su visión sobre el panorama de la seguridad en Colombia?

¿Qué balance tiene sobre la paz total?

G. S.: Las negociaciones de paz son la forma más eficiente y barata de lograr la seguridad, pero cuando se conducen de forma que produzca resultados. Desafortunadamente, la estructura de la paz total, caracterizada por la improvisación, ha causado que los grupos aprovechen el cese al fuego y las negociaciones para profundizar su control en las comunidades y territorios. Hasta ahora, esta política no ha producido un resultado tangible y el Estado se ha cruzado de brazos en muchas zonas del país.

¿Cómo ve el papel de la fuerza pública en este gobierno?

G. S.: Uno de los grandes errores de la paz total es que ha marginado por completo al ministro de Defensa y a los altos mandos dentro de su propia gestión. Para que un proceso de paz tenga éxito, debe involucrar a la fuerza pública de manera integral y permanente. Eso no ocurre en este proceso y, por lo tanto, la fuerza pública se siente marginada y no sabe cuándo puede o debe actuar. Esa gran confusión disminuye su efectividad en los territorios.

La violencia política también se hizo presente en las elecciones regionales, ¿cómo lee este fenómeno en los municipios del país?

¿Cuáles son los desafíos en materia de seguridad para los nuevos alcaldes y gobernadores?

G. S.: El gran desafío de los alcaldes y gobernadores es que tienen la responsabilidad, pero no la autoridad. Los alcaldes, constitucionalmente, son los responsables del orden público en sus jurisdicciones y los gobernadores también tienen un papel protagónico; a su vez, no tienen una capacidad de mando y autoridad sobre la fuerza pública. Siento una actitud, como lo hemos visto en varias decisiones en las regiones, sobre que el Gobierno se está mostrando indiferente y cree que solo con la paz total ayudará a los territorios.

¿Cuál debería ser la hoja de ruta en el manejo de la seguridad? ¿Cómo articular a los diferentes actores?

G. S.: Lo más importante es que se debe replantear la forma en que se está implementando la paz que, hasta ahora, no ha producido resultados. Lo segundo es que, presupuestalmente, es necesario incrementar los recursos de la fuerza pública. La paz total, como está concebida, no puede hacerse sin una capacidad de fuerza para que los grupos recalcitrantes entren al camino de la paz. Estoy convencido, y lo he dicho desde antes de que empezara este gobierno, de que tenemos que duplicar la Policía e incrementar en un 50 % la capacidad de las Fuerzas Militares.