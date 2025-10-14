Martes de empleo: buscan asesores comerciales en todo el país

¡Arranca la semana con buenas noticias para quienes están buscando trabajo! Varias empresas en Colombia están reclutando asesores comerciales para fortalecer sus equipos de ventas, tanto en modalidad presencial como remota.

Las oportunidades están abiertas para personas con o sin experiencia, pero con actitud proactiva, habilidades de comunicación y gusto por alcanzar metas.

Las vacantes disponibles ofrecen salarios competitivos, comisiones y posibilidades de crecimiento, ideales para quienes disfrutan del contacto con clientes y la negociación. Además, muchos de estos empleos brindan capacitaciones pagadas y estabilidad laboral, un gran punto a favor en tiempos donde la empleabilidad se valora más que nunca.

Si desea aplicar, puede hacerlo directamente en Semana Empleos, donde encontrará más de 110.000 ofertas laborales activas en todo el país.

Asegúrese de que su hoja de vida sea clara, tenga logros cuantificables y palabras clave relacionadas con ventas, eso ayuda a superar los filtros automáticos de las plataformas y destacar entre otros candidatos.

Asesor comercial Bogotá

Salario a convenir

Importante empresa invita a formar parte de su equipo como ejecutivo comercial. Se busca una persona apasionada por conectar con los demás y ofrecer soluciones que mejoren su calidad de vida. El propósito del cargo es servir de puente entre los clientes y los servicios que generan bienestar.

Persona

Personas con mínimo 1 año de experiencia en ventas consultivas de productos intangibles.

Formación: bachiller, técnico, tecnólogo o profesional.

Funciones principales

Comercializar el servicio de medicina complementaria a clientes naturales y jurídicos.

Condiciones y beneficios

Ingresos:



Beneficios adicionales:



Reconocimientos e incentivos:



Horario:



Asesor comercial Patprimo Medellín

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

Reconocida empresa busca un asesor comercial para trabajar exclusivamente en tiendas Patprimo. Se requieren personas con experiencia mínima de seis meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas del sector retail. Se valorará el conocimiento del ambiente operativo y comercial.

Perfil

Un(a) asesor(a) comercial para trabajar exclusivamente en tiendas PATPRIMO, con experiencia mínima de 6 meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas dentro del retail. Valoramos tu conocimiento del ambiente operativo y comercial.

Responsabilidades:

Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.

Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).

Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).

Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.

Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.

Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.

Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.

Orientación al cliente y resultados.

Condiciones laborales

Contrato directo con la empresa.

Comisiones sin techo y sin piso según el cumplimiento de indicadores.

Pagos puntuales.

Plan carrera y estabilidad laboral.

Descuento de compra de productos.

Asesor comercial Visa-Ya Bogotá

Salario a convenir

La empresa, con presencia nacional e internacional, se encuentra en búsqueda de un asesor comercial con experiencia mínima de un año y excelente fluidez verbal. La persona seleccionada será responsable de impulsar las ventas y generar relaciones sólidas con los clientes, garantizando un servicio de alta calidad.

Responsabilidades:

Impulsar las ventas de productos o servicios a nivel nacional e internacional.

Establecer y mantener relaciones sólidas con los clientes.

Identificar nuevas oportunidades de negocio y mercados potenciales.

Asegurar un servicio al cliente de alta calidad.

Alcanzar o superar las metas de ventas establecidas.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en ventas o roles comerciales similares.

Edad mínima de 25 años.

Excelentes habilidades de comunicación verbal.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Asesor comercial Apartadó, Bogotá y Medellín

Salario: 1.600.000

La empresa busca un asesor comercial externo para unirse a su equipo. Se trata de una reconocida organización que ofrece soluciones para el canal Horeca, incluyendo restaurantes, cafeterías y hoteles. Se requiere una persona con experiencia en consultoría B2B y enfoque estratégico, capaz de llevar el portafolio de productos tangibles e intangibles al siguiente nivel.

Responsabilidades:

Desarrollar relaciones comerciales a largo plazo con clientes corporativos.

Identificar y captar nuevos clientes en el canal Horeca.

Realizar consultoría B2B para ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades del cliente.

Gestionar indicadores de ventas y cumplir con metas establecidas.

Administrar presupuestos de ventas y proyecciones financieras.

Requerimientos:

Bachiller técnico tecnólogo o profesional en administración finanzas mercadeo ventas marketing o ingeniería.

Experiencia mínima de 2 años en ventas externas o consultoría B2B.

Habilidades en manejo de indicadores de gestión y presupuestos.

Capacidad comprobada para el cumplimiento de metas y objetivos de ventas.

Disponibilidad para trabajar en horario de lunes a sábado en las ciudades designadas.

Asesor comercial Cartagena

Salario: 1.423.500

La empresa busca un asesor comercial financiero en Cartagena. Se requiere experiencia en el sector financiero y en asesoría comercial. La persona seleccionada será responsable de manejar productos financieros y brindar un excelente servicio al cliente.

Tipo contrato: obra labor

Nivel de estudios requerido: profesional

Asesora comercial Cali

Salario: 1.423.500 a 3.000.000

Importante empresa del sector turismo se encuentra en búsqueda de una asesora comercial con experiencia mínima de un año en el cargo.

Formación académica: bachiller certificado

Horario: lunes a jueves de 9:00 a.m. - 6:00 p.m. - viernes de 9:00 a.m. - 5:30 p.m. y sábados rotan de 10:00 a.m. - 2:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.