Más de 15.000 trabajos a término indefinido están disponibles en Bogotá

Bogotá continúa consolidándose como el principal motor laboral del país. En esta ocasión, se abrieron más de 70.000 vacantes con contrato a término indefinido, una modalidad muy apetecida por los trabajadores por la estabilidad y los beneficios que ofrece.

Las ofertas abarcan sectores como atención al cliente, ventas, administración, tecnología y logística, con opciones tanto para bachilleres como para profesionales.

Las empresas están buscando perfiles comprometidos, con buena actitud y disposición para aprender. Algunas incluso ofrecen capacitación paga y posibilidad de crecimiento interno, una señal clara de que la capital está apostando por fortalecer el empleo formal y retener talento.

Si busca un trabajo estable, ingrese hoy a Semana Empleos, donde hay más de 110.000 ofertas activas en todo el país. Allí podrá crear su perfil, subir su hoja de vida y aplicar fácilmente.

Recuerde resaltar sus logros y usar palabras clave que coincidan con la descripción del cargo para aumentar sus posibilidades de ser visto por los reclutadores.

A continuación, algunas de las vacantes disponibles.

Jefe de cuentas para agencia de mercadeo

Salario: $ 7.000.000 a $ 8.500.000

Se busca jefe de cuentas para agencia de mercadeo, quien será el motor de la expansión y gestión de clientes dentro del segmento asignado en frentes como ATL, BTL y Trade. Su papel será crucial para asegurar la correcta implementación de la propuesta de valor en cada proyecto, mientras desarrolla planes de cuenta y presupuestos personalizados.

Trabajará de la mano con el gerente comercial, proporcionando retroalimentación valiosa desde sus interacciones con el mercado. Además, tendrá el desafío de liderar un equipo de ejecutivos de cuenta, asegurando su entrenamiento, desarrollo y la gestión óptima de su desempeño.

Responsabilidades:

Gestionar líneas de negocio asociadas a las cuentas.

Desarrollar planes de cuenta y presupuestos por cliente.

Asegurar la correcta implementación de la propuesta de valor en proyectos.

Retroalimentar al Director Comercial con hallazgos del mercado.

Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas de cuentas asignadas.

Liderar y desarrollar un equipo de ejecutivos de cuenta.

Monitorear indicadores de rentabilidad y satisfacción del cliente.

Requerimientos:

Mínimo profesional en áreas relacionadas con mercadeo o negocios.

Experiencia mínima de 5 años en gestión de cuentas en agencias de mercadeo y manejando presupuestos superiores a 5.000 millones anuales.

Habilidades de liderazgo para gestionar y desarrollar equipos.

Capacidad analítica para la creación de planes y presupuestos.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Administrador de herramientas de monitoreo junior

Salario a convenir

Se requiere administrador de herramientas de monitoreo junior. La persona seleccionada formará parte del equipo encargado de la administración de infraestructuras de monitoreo utilizando herramientas como Splunk, Zabbix y ELK. Sus funciones incluirán el levantamiento de requerimientos de las áreas usuarias, implementación de dashboards, alarmas y más, asegurando la disponibilidad de las plataformas.

Responsabilidades:

Administrar infraestructuras donde se alojan las soluciones de monitoreo.

Levantar requerimientos de áreas usuarias para implementar Dashboards y alarmas.

Configurar templates alarmas y umbrales en Zabbix Splunk y ELK.

Implementar monitoreo a nivel de servicios de TI y aplicaciones.

Generar reportes de capacidad desempeño y disponibilidad.

Capacitar a áreas de interés en la interpretación de resultados de monitoreo.

Garantizar la disponibilidad de las herramientas administradas.

Construir cuadros de mando y alertas seguras.

Investigar alertas y anomalías participar en respuestas de incidentes.

Implementar actualizaciones y cambios en Splunk ELK Zabbix.

Requerimientos:

Ingeniero/Tecnólogo en Sistemas Informática Telecomunicaciones Electrónica o afines.

Conocimiento en soluciones de monitoreo Splunk Zabbix y ELK.

Proactividad y dinamismo.

Capacidad de organización y atención al detalle.

Habilidad para trabajar en equipos multiculturales.

Experiencia en administración de plataformas de monitoreo.

Líder de punto de venta

Salario: $ 2.100.000

Se requiere líder de punto de venta con pasión por la moda, el liderazgo y las ventas. Esta persona será responsable de coordinar el funcionamiento del punto de venta, garantizando una excelente experiencia de compra y cumplimiento de los objetivos comerciales.

Requisitos:

Nivel educativo: Bachiller académico (preferiblemente estudiante técnico o tecnológico).

Experiencia mínima de 2 años en administración o liderazgo de punto de venta, preferiblemente en el sector retail o moda.

Habilidades en ventas presenciales, liderazgo y atención al cliente.

Lugar de trabajo: Kennedy y zonas aledañas: Bogotá, Madrid, Mosquera o Facatativá.

Condiciones laborales:

Tipo de contrato: Indefinido

Horario: 8 horas diarias

Modalidad: Presencial

Compensación:

Salario básico: $2.100.000

Auxilio de transporte + comisiones por venta + prestaciones de ley.

Principales funciones:

Ejecutivo comercial - telas

Salario a convenir

Corbeta Textiles busca ejecutivo comercial con experiencia en el sector textil, orientado a garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas y de recaudo, atendiendo las expectativas de los clientes dentro de los parámetros de rentabilidad establecidos por la organización y manteniendo relaciones sólidas con proveedores estratégicos.

Formación académica

Profesional Administración, Mercadeo, Ingeniería Textil o afines

Experiencia laboral

2 Años de experiencia como ejecutivo comercial o cargos afines el sector textil

Conocimientos complementarios

Técnicas de fidelización de clientes

Excel Intermedio

Mercado Textil - Enfoque en telas

Inglés - Intermedio

Condiciones laborales

Contrato a término indefinido

Salario competitivo en el mercado + bonificaciones por cumplimiento

Beneficios extralegales [Tres primas extralegales al año]

Coordinador de operaciones supernumerario

Salario: $ 2.500.000 a $ 3.000.000

Se busca coordinador de operaciones supernumerario, responsable de velar por el cumplimiento de los procedimientos y controles operacionales establecidos por la cooperativa para garantizar la calidad y seguridad de las operaciones a su cargo, así como las del equipo de trabajo durante reemplazos por vacaciones, incapacidades, licencias o novedades que se presenten en las agencias. También deberá participar activamente en la consecución de las metas comerciales de la agencia, generando experiencias positivas en los clientes.

Formación:

Tecnólogo y/o estudiante de últimos semestres en Administración, Finanzas, Contabilidad o afines.

Conocimientos:

Proceso de Créditos (Nivel alto).

Productos Financieros y Normatividad aplicable.

Procesos Administrativos.

Sistema Integral de la Administración de Riesgos y SARLAFT.

Papel Moneda.

Habilidades Comerciales.

Contabilidad básica.

Habilidades Ofimáticas.

Experiencia: mínimo 2 años en cargos afines.