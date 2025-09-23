Más de 5.000 trabajos están disponibles en Barranquilla. Aplicar es gratis

Barranquilla se consolida como una de las ciudades con mayor dinamismo laboral en el país. Actualmente, se encuentran disponibles más de 5.000 vacantes activas en diferentes sectores, desde el administrativo y comercial, hasta áreas técnicas y de servicios.

Una de las principales ventajas es que aplicar a estas ofertas es completamente gratis y puede hacerse de manera rápida y segura a través de Semana Empleos, la plataforma que conecta a empresas con miles de personas que buscan oportunidades laborales.

¿Cómo encontrar la vacante ideal?

Ingrese a Semana Empleos. En el buscador, escriba la vacante de su interés. Filtre por ciudad. Postule a la vacante que se adapte mejor a su perfil.

Operador de Tienda Ara Atlántico, Barranquilla

Salario: $ 1.423.000 a $ 1.798.000

Si cuenta con experiencia en ventas y pasión por el servicio al cliente, esta oportunidad es para usted. En Tiendas ARA se busca un operador de tienda comprometido, con actitud y disposición para crecer en un entorno dinámico.

Se ofrece:

Salario básico: $1.423.500 más prestaciones de ley.

Contrato a término indefinido.

Auxilio de alimentación.

Afiliación al fondo de empleados.

Oportunidades de desarrollo.

Responsabilidades:

Atención y asesoría al cliente, manejo de caja, surtido de productos, control de inventario, apoyo en promociones, mantenimiento del orden en tienda, horneo de productos, cargue y descargue de mercancía.

Requisitos:

Mínimo 6 meses de experiencia en servicio al cliente, aseo, manejo de caja, vigilancia, cargue y descargue de mercancía, supermercados, aseo, vigilancia, tiendas de barrio, ventas, logística u operadores.

Indispensable residir en la ciudad de Atlántico, Barranquilla.

Disponibilidad para turnos rotativos de domingo a domingo con un día de descanso.

Habilidades en comunicación, trabajo en equipo y atención al detalle.

Auxiliar de almacén - Temporada comercial Barranquilla

Salario a convenir

Alkosto-Ktronix, un retail 100% colombiano, desea contar con el mejor talento. En Alkosto - Ktronix el propósito es cumplir los sueños de las familias colombianas, y usted será pieza clave para lograrlo.

El reto consiste en realizar de forma correcta y eficiente el empaque, surtido, organización y limpieza en las áreas de alimentos, fruver, hogar y cajas del punto de venta. Es importante contar con habilidades de servicio para asesorar a los clientes.

Funciones

Realizar de forma correcta y eficiente el empaque, surtido, organización y limpieza en las áreas de alimentos, fruver, hogar y cajas del punto de venta.

Importante contar con habilidades de servicio para asesorar nuestros clientes

Requisitos

Debe ser bachiller con experiencia mínima de 6 meses en el surtido, rotación de productos, validación de fechas y excelente servicio al cliente.

Trabajo de domingo a domingo con turnos rotativos de 8 horas (MAÑANA, TARDE Y NOCHES).

El contrato es por la temporal a término fijo, con posibilidad de cambiar el contrato a término indefinido.

Ayudante llavera - Barranquilla

Salario: $ 1.423.500

Se busca un ayudante llavera para unirse al equipo en Barranquilla. Dentro de la empresa, será responsable de asistir en servicios generales y apoyar en diferentes labores de los procesos constructivos, tanto en obra gruesa como fina.

Responsabilidades:

Apoyar en servicios generales dentro del proyecto de construcción.

Asistir en procesos de obra gruesa y fina.

Colaborar con el equipo en diferentes labores del proceso constructivo.

Mantener el orden y limpieza del área de trabajo.

Seguir las instrucciones del supervisor de obra.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en servicios generales en construcción.

Certificación de experiencia por empresa en obra gruesa y fina.

Habilidad para trabajar en equipo y bajo supervisión.

Disponibilidad para trabajar horas extras según el requerimiento del proyecto.

Residencia en Ibagué o disponibilidad para trasladarse.

Informador de ventas

Salario: $ 1.423.000 a $ 1.800.000

Se busca talento para importante compañía. Si le entusiasma trabajar en equipo, alcanzar resultados sobresalientes y contribuir a generar experiencias memorables para los clientes, esta oportunidad es para usted.

Formación: bachiller, técnica, tecnología o estudiante de carreras de áreas administrativa, comercial, mercadeo y/o fines.

Experiencia: general de 6 meses y especifica de 3 meses en el área comercial preferiblemente en ventas. Con conocimientos en paquete office y excelente servicio al cliente.

Sera responsable de apoyar la demostración y comercialización de los proyectos inmobiliarios con una estrategia de atención y servicio diferenciador, cumpliendo el presupuesto de ventas asignado.

Beneficios:

Auxilios educativos colaboradores y familiares

Auxilio de lentes colaboradores y familiares

Fondo de empleados (Subsidios, Créditos, Descuentos)

Plan carrera

Auxiliar operativo

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.500.000

La marca OSTU - FACOL es reconocida como una de las familias más grandes de Colombia en el sector retail. Se busca un auxiliar operativo de bodega a tiempo completo para unirse al equipo.

Se ofrece la posibilidad de crecer profesionalmente dentro de una compañía líder en el sector moda y calzado.

Responsabilidades:

· Surtir y recibir mercancía en bodega.

· Realizar inventarios adecuados y precisos.

· Distribuir mercancía eficientemente dentro del almacén.

· Comunicarse de manera efectiva con clientes para lograr ventas exitosas.

· Apoyar funciones operativas del almacén: caja orden limpieza y surtido.

Requerimientos:

· Ser bachiller.

· Experiencia mínima de 1 año en ventas y servicio al cliente.