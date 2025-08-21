Más de 5.000 vacantes disponibles en Bogotá. Conozca cómo aplicar

Bogotá continúa consolidándose como la ciudad con mayor oferta de empleo en el país, concentrando miles de oportunidades en sectores clave.

Actualmente, hay más de 5.000 vacantes disponibles que responden a distintos niveles de formación y experiencia, lo que convierte a la capital en un epicentro de oportunidades.

En muchos casos, se trata de empleos con contratación inmediata y todas las prestaciones de ley, lo que asegura no solo estabilidad, sino también acceso a programas de bienestar y desarrollo dentro de las empresas.

¿Cómo aplicar?

Aplicar es muy sencillo: podrá ingresar a Semana Empleos o a las vacantes que le compartimos a continuación, seleccionar la que más se adapte a su perfil y postular registrando sus datos en un par de minutos.

Este proceso es gratis y completamente virtual.

Auxiliar mecánico mensajero (Bogotá)

Salario: $ 1.647.162

Importante empresa del sector automotriz, Energiteca, busca Auxiliar Mecánico Mensajero para realizar labores de venta, instalación de productos y servicios, así como tareas de mensajería.

Responsabilidades:

Realizar ventas e instalación de productos y servicios.

Gestionar actividades de mensajería.

Atender las necesidades del cliente con soluciones efectivas

Asesor comercial call center (Bogotá)

Salario: $ 1.423.000 a $ 2.000.000

Empresa multinacional del sector de ventas y servicios, Intelcia, requiere asesor comercial de call center para fortalecer su equipo de ventas.

Funciones principales:

Realizar ofrecimientos telefónicos de productos y servicios.

Gestionar y dar seguimiento a las ventas, asegurando la satisfacción del cliente.

Contribuir al logro de los objetivos comerciales.

Requisitos:

Experiencia mínima de 6 meses en ventas en frío Call Center, preferiblemente en telecomunicaciones.

Habilidades comunicativas y persuasivas para generar interés y concretar ventas.

Orientación al logro y capacidad de trabajo en equipo.

Creatividad para proponer estrategias de venta de productos intangibles.

Disponibilidad de lunes a viernes (incluidos festivos), jornada de 40 horas semanales.

Condiciones:

Contrato por obra o labor con todas las prestaciones de ley.

Salario base $1.429.826 + auxilio de transporte $200.000 + comisiones promedio $400.000 (sin tope).

Horario: lunes a viernes (incluidos festivos).

Pagos mensuales.

Psicólogo con licencia SST (Bogotá)

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000

La empresa AutoMás, con 18 años de experiencia y presencia en 56 ciudades, requiere Psicólogo con Licencia en SST para liderar procesos de bienestar, clima organizacional y salud laboral.

Responsabilidades:

Planear y gestionar programas de bienestar y calidad de vida (preferible con estándares EFR o Great Place to Work).

Realizar intervenciones psicosociales.

Gestionar el clima y la cultura organizacional.

Requisitos:

Profesional en Psicología.

Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo (deseable).

Formación complementaria en gestión de bienestar laboral, clima organizacional o intervención psicosocial (deseable).

Condiciones:

Contrato indefinido.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y un sábado al mes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

¡Aplique ya! | Foto: Getty Images

Analista pedagógico y de bienestar académico (Bogotá)

Salario: $ 2.500.000 a $ 3.000.000

La institución educativa Kuepa busca Analista Pedagógico y de Bienestar Académico para garantizar la calidad del modelo educativo y apoyar al equipo de tutores.

Responsabilidades:

Asegurar la correcta implementación del modelo pedagógico.

Liderar y acompañar al equipo de tutores mediante observación y retroalimentación.

Diseñar e implementar mejoras en la metodología y sistemas de evaluación.

Gestionar casos estudiantiles críticos.

Analizar datos de rendimiento académico y satisfacción estudiantil.

Fomentar un entorno de aprendizaje positivo.

Requisitos:

Profesional en Licenciatura, Pedagogía, Psicología, Psicopedagogía o afines.

Experiencia en diseño o facilitación de experiencias de aprendizaje.

Experiencia en mentoría, acompañamiento o consejería académica.

Capacidad para resolver situaciones complejas relacionadas con desempeño o bienestar.

Asesor comercial (Bogotá)

Salario: A convenir

La empresa de telecomunicaciones WOM busca Asesor Comercial para fortalecer su equipo de ventas.

Perfil del cargo:

Bachiller, técnico o tecnólogo en áreas administrativas, mercadeo, comunicación o afines.

Experiencia mínima de 1 año en ventas, abordaje en frío, eventos externos y estrategias comerciales.

Objetivo del cargo:

Atender de forma personalizada a los usuarios garantizando satisfacción y soluciones efectivas.

Cumplir con las metas comerciales y de servicio asignadas.

Competencias y habilidades:

Servicio al cliente.

Estrategias comerciales.

Comunicación asertiva.

Orientación a resultados.

Extroversión y trabajo en equipo.

Beneficios:

Crecimiento profesional.

Plan corporativo.

Compensación competitiva.

Auxiliar de farmacia hospitalaria (Bogotá)

Salario: $ 1.500.000 a $ 2.500.000

Entidad de salud requiere Auxiliar de Farmacia Hospitalaria para garantizar la correcta dispensación de medicamentos y dispositivos médicos.

Responsabilidades:

Mantener el control de inventarios en la farmacia.

Garantizar la dispensación correcta de medicamentos y dispositivos médicos.

Brindar información precisa a pacientes y equipo médico.

Cumplir con normas de seguridad y bioseguridad.

Requisitos: