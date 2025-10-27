Más de 5.000 vacantes disponibles en call centers y atención al cliente

El sector de servicio al cliente sigue siendo uno de los motores más activos del empleo formal en Colombia. En lo que va del mes, se han abierto más de 5.000 vacantes en call centers, muchas de ellas con contratación inmediata y opciones de trabajo presencial, híbrido o remoto, según la empresa y la ciudad.

Los perfiles más buscados incluyen bachilleres con habilidades comunicativas, manejo básico de herramientas digitales y buena ortografía. No siempre se exige experiencia, ya que varias compañías ofrecen capacitaciones pagas para quienes estén dando sus primeros pasos en el mundo laboral. Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla lideran la oferta, aunque también hay vacantes disponibles en ciudades intermedias.

Si le gusta atender personas, resolver problemas o trabajar con metas claras, esta es su oportunidad.

Ingrese hoy mismo a Semana Empleos, donde hay más de 110.000 ofertas activas en todo el país. Registre su hoja de vida, actualice su perfil y aplique en minutos.

Asesor de call center

Salario: 1.423.500

¿Tiene experiencia en ventas en frío? ¡Esta oportunidad es para usted!

Requisitos:

Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas en frío.

Ser bachiller, técnico o tecnólogo.

Excelente actitud y habilidades comunicativas.

Horario:

Lunes a viernes de 7:45 a.m. a 5:30 p.m.

Viernes part-time cuando hay puente

Capacitación paga por 15 días

Salario: $1.423.500 + Comisiones sin techo.

1er mes: $1.300.000

2do mes: 80% de $1.300.000

3er mes: 60% de $1.300.000

Beneficios:

Vacaciones colectivas adicionales a tus vacaciones legales.

Viernes corto en puentes.

Oportunidad de crecimiento.

Ingresos altos desde el inicio.

Operador de call center Bucaramanga

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

Únase al equipo como Operador Call Center en el área de Recaudo de Cartera. Se buscan personas apasionadas por el servicio al cliente que deseen desarrollarse profesionalmente en un entorno dinámico. Como Asesor de Call Center, será responsable de manejar llamadas entrantes y salientes, gestionar acuerdos de pago y proporcionar soluciones efectivas para la cobranza de deudas.

Se ofrece una capacitación paga desde el primer día, que permitirá adquirir las habilidades necesarias para sobresalir como Ejecutivo de Atención Telefónica. Esta es una oportunidad ideal para quienes buscan estabilidad laboral, posibilidades de ascenso y horarios flexibles.

Responsabilidades:

Gestionar llamadas entrantes y salientes para la cobranza de deudas.

Negociar planes de pago y acuerdos con los clientes.

Mantener registros precisos de las interacciones y acuerdos con los clientes.

Brindar un excelente servicio al cliente con actitud profesional y amigable.

Trabajar en equipo para alcanzar los objetivos de recuperación de cartera.

Requerimientos:

Con o sin experiencia previa en call center o atención al cliente.

Excelentes habilidades de comunicación verbal.

Capacidad para manejar situaciones de estrés con calma y eficiencia.

Actitud positiva y orientada al servicio al cliente.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Auxiliar de call center Cali

Salario: 1.300.000 a 2.000.000

¿Le apasionan las ventas, la gestión de cobro, la atención al cliente o la retención y busca crecimiento y desarrollo profesional? En Coomeva se buscan talentos como usted.

Las diferentes campañas comerciales, de atención al cliente, cobranzas y retención se enfocan en brindar una adecuada gestión de los servicios y productos que ofrece Coomeva a sus colaboradores. Se ofrece un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y solo dos sábados al mes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

El cargo cuenta con salario básico más todas las prestaciones de ley y un contrato por obra o labor (temporal) hasta por un año, con posibilidad de renovación o de pasar a contratación directa según el desempeño. Además, se ofrecen beneficios como días temáticos, celebración de fechas especiales, horarios de oficina, comisiones, oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesora de call center líder Cali

Salario: 1.423.500 a 2.500.000

Importante empresa del sector busca una asesora para supervisar y garantizar el cumplimiento del equipo de telemercadeo. La persona seleccionada será responsable de manejar clientes, coordinar llamadas y asegurar el logro de las metas de ventas.

Además, deberá entrenar al equipo de telemercadeo y gestionar el agendamiento de citas. Ofrecemos un atractivo paquete de compensación con un salario de $1.423.500 más bonificaciones que oscilan entre $300.000 y $1.000.000, así como un auxilio de transporte de $200.000 y todas las prestaciones de ley. El horario laboral es de lunes a viernes de 12:00 pm a 08:00 pm y sábados de 10:00 am a 06:00 pm, con descanso los domingos y festivos.

Responsabilidades:

Supervisar el equipo de telemercadeo para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Coordinar y gestionar las llamadas entrantes y salientes.

Entrenar al equipo de telemercadeo para mejorar el rendimiento.

Asegurar el logro de las metas de ventas establecidas.

Manejar y resolver consultas de clientes de manera efectiva.

Gestionar el agendamiento de citas para clientes potenciales.

Requerimientos:

Experiencia previa en call center o telemercadeo de al menos 2 años.

Conocimientos en técnicas de ventas y servicio al cliente.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para trabajar en horarios flexibles.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Asesor de cobranza call center

Salario: $1.423.500

En Contento llevan una década cumpliendo sueños.

Más de 150 colaboradores han logrado sus metas y la empresa está en busca de nuevos talentos para unirse a esta gran familia.

Requisitos:

Tener seis meses de experiencia en call center en líneas de cobranza (certificable).

Ser bachiller.

Condiciones laborales:

Salario: $1.423.500 + prestaciones + comisiones sin techo 100% prestacionales.

Horario: lunes a viernes entre 7:00 a.m. y 7:00 p.m., y sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. (turnos rotativos).

Ubicación: sede Itagüí, a dos cuadras de la estación del metro Envigado.

Pago de nómina mensual, con beneficio de adelanto de salario gratuito.

Posibilidades de crecimiento dentro de la compañía.

Asesor de call center Medellín

Salario: 1.423.500 a 2.300.000

En Manpower se busca un Asesor Call Center Ventas para unirse al equipo. Este puesto ofrece la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico, ayudando a los clientes mediante la venta de productos intangibles y servicios.

Responsabilidades:

Llamar a clientes potenciales para ofrecer productos y servicios.

Alcanzar las metas de ventas establecidas mensualmente

Proporcionar información clara y precisa sobre los productos.

Manejar objeciones y cerrar ventas efectivas.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mínimo 3 meses de experiencia en call center.

Habilidades de comunicación efectiva.

Orientación al cliente.

Agente bilingüe call center Medellín

Salario: 3.090.000

Únase a Intelcia como asesor comercial telefónico y convierta cada llamada en una oportunidad. Con más de 25 años de liderazgo en soluciones de Contact Center en Latinoamérica, la compañía busca personas con habilidades comerciales y pasión por las ventas.

Funciones

Atender llamadas con actitud comercial y enfoque en resultados.

Identificar necesidades y ofrecerás soluciones que enamoren.

Promocionar productos y servicios con entusiasmo y claridad.

Cerrarás ventas y registrarás cada interacción con precisión.

Perfil

Ser bachiller.

Nivel de inglés B2.

Mínimo 3 meses de experiencia por call center.

Disponibilidad para trabajar en site (Sabaneta, Antioquia).

Compromiso para laborar 42 horas semanales.

Se ofrece