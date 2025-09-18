EMPLEO
Más de 700 empleos remotos disponibles en septiembre: postúlese aquí
Actualice su hoja de vida y aplique hoy mismo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El trabajo remoto se ha consolidado como una alternativa laboral que brinda flexibilidad, ahorro en tiempos de desplazamiento y un mejor equilibrio entre la vida personal y profesional.
Esta modalidad, cada vez más valorada por empresas y trabajadores, sigue creciendo en Colombia y representa una oportunidad atractiva para quienes buscan estabilidad sin necesidad de estar de manera presencial.
Durante septiembre se encuentran activas más de 700 vacantes en modalidad remota, abiertas para perfiles de diferentes áreas y niveles de experiencia.
Estas ofertas les permiten a los candidatos desempeñarse desde cualquier lugar del país, con condiciones competitivas y opciones de crecimiento profesional.
A continuación, encontrará algunas de las oportunidades destacadas. Para conocer la lista completa y registrarse sin costo, ingrese a la sección de Semana Empleos.
Digitador/a
Empresa: DigiReport Consultoría Estratégica S.A.S.
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Empresa nacional del sector comercial y consultoría estratégica, ubicada en Bogotá, está en búsqueda de un/a digitador/a responsable, ágil y con gran atención al detalle para unirse al equipo administrativo.
Responsabilidades:
- Ingreso y captura de datos en sistemas internos.
- Verificación y validación de datos ingresados.
- Corrección de errores en la información digital.
- Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.
- Clasificación y organización de información.
- Manejo y actualización de base de datos.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Mayor de 18 años.
- Habilidades básicas en informática.
- Alta atención al detalle.
- Capacidad para trabajar bajo presión.
- Buena comunicación escrita.
Profesor de inglés - Medio tiempo o tiempo completo - Teletrabajo
Empresa: Berlitz
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como docente de inglés, será parte de un equipo multicultural que fomenta el aprendizaje en un entorno completamente remoto.
Responsabilidades:
- Planificar y organizar lecciones interactivas en inglés.
- Evaluar el progreso y desempeño de los estudiantes.
- Adaptar materiales y lecciones según las necesidades individuales.
- Impartir lecciones para diferentes países de Latam.
Requerimientos
- Residir en cualquier parte de Colombia (se validan extranjeros).
- Dominio avanzado del idioma inglés B2, C1 o nativo.
- Disponibilidad para trabajar en modalidad 100 % remota.
- Profesional o estudiante de sexto semestre en adelante de cualquier carrera.
- Experiencia previa dando lecciones de idiomas o conocimientos en pedagogía.
Asesor de ventas de tecnología en ciberseguridad
Empresa: Solvo Global
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como representante de desarrollo de ventas, su misión será abrir mercado, generar reconocimiento de marca y conectar con potenciales clientes que desean fortalecer su seguridad digital con nuestras soluciones basadas en suscripción.
Responsabilidades:
- Prospectar y generar leads cualificados en el segmento pyme y grandes corporaciones.
- Contactar a decision makers (CIO, CISO, administradores y gerentes de IT) mediante llamadas en frío, emails y LinkedIn.
- Crear y nutrir tu propia base de datos de prospectos utilizando herramientas de prospección (LinkedIn Sales Navigator Apollo Lemlist Lusha).
- Concertar reuniones de alto valor con clientes potenciales, asegurando que los socios de la empresa puedan cerrar la venta.
- Participar en las llamadas de cierre junto a los socios y dar seguimiento a los clientes activados.
- Contribuir al posicionamiento de la marca como referente en ciberseguridad para empresas.
- Generar reconocimiento de marca en el sector tecnológico y de ciberseguridad.
Requerimientos:
- Experiencia previa de dos años en ventas tecnológicas B2B y B2C.
- Conocimientos técnicos en EDR, MDR, XDR, protección de correo avanzado, gestión de identidades y protección DNS.
- Experiencia con CRM preferiblemente HubSpot.
- Habilidades en gestión de contactos y prospección.
- Capacidad para generar leads de alta calidad, actitud resiliente y orientada a objetivos.
- Conocimientos valorables en Active Directory (Entra ID) DSPM, gestión de vulnerabilidades y pen testing.
- Dominio del español inglés valorable.
Programador de citas bilingüe healthcare
Empresa: Solvo Global
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Si tiene experiencia en el sector salud, un dominio de terminología médica y habilidades excepcionales de comunicación, esta es la oportunidad perfecta para usted.
Responsabilidades:
- Programar, reprogramar y confirmar citas médicas.
- Coordinar horarios para optimizar la disponibilidad.
- Gestionar consultas de pacientes sobre servicios seguros y procedimientos.
- Procesar y verificar órdenes de procedimientos, recetas y análisis de laboratorio.
- Manejar faxes y derivaciones con entidades externas.
Requerimientos:
- Experiencia previa en centro de atención médica o centro de llamadas.
- Familiaridad con software de programación médica y registros médicos electrónicos.
- Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales.
- Excelentes habilidades organizativas y multitarea.
- Dominio de aplicaciones sanitarias.
- Capacidad para resolver problemas y trabajar bajo presión.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.