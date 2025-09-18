Masser se expande en Colombia y busca fortalecer su equipo con nuevos talentos

¿Busca empleo? ¡Hay buenas noticias para usted! Masser, reconocido franquiciado de marcas líderes como Terpel, Altoque, Sbarro y Gazel, continúa consolidándose como uno de los empleadores más atractivos en Colombia.

La compañía, con más de 12 años de trayectoria en el país, se caracteriza por su apuesta por la innovación, el servicio de calidad y el bienestar de sus colaboradores, lo que le ha permitido expandirse y generar nuevas oportunidades laborales en distintas regiones del país.

En su propósito de seguir creciendo y fortaleciendo sus operaciones, Masser ha abierto nuevas plazas de trabajo en ciudades como Bogotá, Chía, Tunja, Sincelejo y Cartagena.

Estas vacantes abarcan diferentes perfiles, principalmente en áreas operativas y de servicio al cliente, y se presentan como una oportunidad ideal para quienes buscan estabilidad, proyección y la posibilidad de pertenecer a una organización sólida.

Estabilidad laboral y beneficios

Una de las razones por las que Masser se ha convertido en una opción atractiva para muchos colombianos es la estabilidad laboral que ofrece. Las contrataciones se realizan de manera directa y a término indefinido, lo que brinda seguridad y confianza a quienes se vinculan con la organización.

Además del salario competitivo, los colaboradores cuentan con recargos por turnos, prestaciones sociales y beneficios derivados de pertenecer a una compañía estructurada y en constante expansión.

Perfil de los colaboradores que busca Masser

Masser se orienta hacia la contratación de personas comprometidas, responsables y con una marcada orientación al servicio. Aunque muchas de las posiciones disponibles requieren formación mínima como bachillerato, la clave está en la actitud, la disposición y la capacidad de adaptarse a un entorno dinámico.

Los candidatos ideales son aquellos que no solo cumplen con los requisitos técnicos, sino que también comparten los valores de la compañía: innovación, respeto, servicio y trabajo en equipo. Para Masser, más allá de un cargo puntual, lo importante es contar con colaboradores que se proyecten a largo plazo dentro de la organización.

Con estas nuevas oportunidades laborales, Masser abre las puertas a quienes desean integrarse a una organización estable, innovadora y en constante expansión. La compañía busca personas que quieran aprender, crecer y aportar al fortalecimiento de un equipo que ya se destaca a nivel nacional.

Vacantes disponibles

Promotor Sincelejo

Condiciones: contrato a término indefinido, disponibilidad para realizar turnos rotativos de 8 horas.

Horarios: 3 turnos 6:00 a.m. a 2:00 p.m., 2:00 p.m. a 10:00 p.m y 10:00 p.mm a 6:00 a.m.

Salario: 1.566.422 (pago proporcional a las horas trabajadas) + prestaciones de ley y recargos.

Promotor EDS San Buenaventura - Cartagena

Condiciones:

Horarios rotativos: 3 turnos 6:00 a.m. a 2:00 p.m., 2:00 p.m. a 10:00 p.m y 10:00 p.mm a 6:00 a.m.

Salario: pago proporcional a las horas trabajadas bajo el salario de $1.566.000 + prestaciones de ley, recargos por horas nocturnas y dominicales.

Promotor de tienda SMR

En Masser, franquiciado de las Tiendas de Conveniencia Altoque y Sbarro, están buscando un Promotor de tienda apasionado por el servicio al cliente.

Como parte del equipo, será responsable de asegurar una experiencia de compra positiva para los clientes, impulsando las ventas en las tiendas de conveniencia. Se ofrece estabilidad laboral y beneficios para usted y su familia.

Si tiene experiencia en ventas, servicio al cliente o en la preparación de alimentos, y estás dispuesto a trabajar en horarios rotativos, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Atender a los clientes y resolver sus consultas.

Impulsar las ventas de productos y servicios en la tienda.

Operar la caja registradora y manejar efectivo.

Preparar alimentos según los estándares de la tienda.

Mantener la limpieza y organización del área de trabajo.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en ventas, servicio al cliente o en preparación de alimentos.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos (6:00AM a 2:00PM - 2:00PM a 10:00PM - 10:00PM a 6:00AM)

Habilidades de comunicación efectiva.

Capacidad para trabajar en equipo.

Administrador estación de servicio SMR

Salario a convenir

Responsabilidades:

Gestionar las operaciones diarias de la estación.

Supervisar y liderar al equipo de trabajo.

Coordinar el manejo de proveedores y logística.

Controlar el abastecimiento e inventarios.

Administrar costos presupuestos y flujos de caja.

Desarrollar e implementar estrategias comerciales.

Requerimientos: