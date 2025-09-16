Medellín abre más de 17.000 empleos: postúlese gratis aquí

Con más de 17 mil vacantes activas en distintos sectores, la capital antioqueña se consolida como uno de los motores de empleo más importantes del país, ofreciendo nuevas oportunidades para quienes buscan crecer profesionalmente o vincularse de inmediato a empleos formales y con proyección. Esta dinámica no solo impulsa la economía local, sino que también fortalece la competitividad de Medellín como ciudad innovadora y generadora de talento.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, crear un perfil completo y aplicar a las vacantes que se ajusten a sus intereses. Aquí le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.

Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Coordinador de calidad en planta

Empresa: Prebel

Salario: $ 6.066.119

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal será alguien con la habilidad de identificar oportunidades de mejora, auditar internamente los procesos productivos y garantizar el cumplimiento de los parámetros de calidad pactados con los clientes.

Responsabilidades:

Coordinar estrategias de calidad en procesos de planta.

Gestionar recursos y asegurar el cumplimiento normativo.

Identificar oportunidades de mejora en el proceso.

Auditar internamente los procesos productivos.

Diseñar e implementar programas de aseos en planta.

Capacitar y entrenar al personal en SOP aplicables.

Gestionar riesgos y acciones CAPAs.

Administrar proyectos internos de calidad.

Desarrollar auditorías internas en la planta de envasado.

Asegurar el cumplimiento de indicadores del proceso.

Requerimientos:

Ingeniería de producción, Ingeniería industrial, Ingeniería química, Ingeniería de procesos, ingeniería de Productividad y calidad o carreras afines.

Experiencia mínima de 3 años en roles de control de calidad.

Conocimiento de normativas de calidad y BPM.

Habilidad para liderar equipos y gestionar proyectos.

Capacidad de identificar y corregir desviaciones.

Analista de mercadeo – Web Master

Empresa: Universidad EIA

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

La Universidad EIA busca a un especialista de marketing con al menos dos años de experiencia, que tenga habilidades en WordPress, Google Ads, y la suite de Adobe.

Responsabilidades:

Administrar y actualizar la página web institucional para asegurar su correcto funcionamiento.

Liderar la implementación de estrategias de marketing digital para aumentar la visibilidad de la marca.

Gestionar la plataforma de e-commerce, asegurando contenidos actualizados y facilitando ventas en línea.

Coordinar con agencias digitales para ejecutar estrategias efectivas.

Apoyar la implementación del CRM institucional y los canales de contacto para la generación de prospectos.

Requerimientos:

Profesional en Comunicación Social, Mercadeo y Publicidad, Ingeniería de Sistemas o afines.

Deseables estudios complementarios en marketing digital o diseño de páginas web.

Mínimo 2 años de experiencia laboral con al menos 1 año en marketing digital o gestión de páginas web.

Dominio de WordPress y experiencia en pauta digital en Google Ads y Meta.

Conocimiento en herramientas de analytics y manejo avanzado de la suite de Adobe.

Auxiliar TI

Empresa: Medipiel

Salario: $ 2.580.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como asistente de TI, se encargará de mantener operativos, el hardware, software y la conectividad, asegurando que los usuarios puedan llevar a cabo sus tareas sin inconvenientes.

Responsabilidades:

Ejecutar planes de mantenimientos preventivos y correctivos para los equipos de cómputo.

Manejo y actualización del inventario de hardware, equipos de cómputo, CCTV y alarmas.

Capacitar a usuarios en el uso de herramientas informáticas según sus necesidades.

Gestión de requerimientos de usuario en la mesa de ayuda según procedimientos establecidos.

Envío de suministros dispositivos y periféricos a puntos de venta según requerimientos.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en sistemas, redes, instalación de computadores o afines.

Estudiante de ingeniería informática, sistemas o áreas afines en últimos semestres.

Conocimiento en mantenimiento de hardware y software.

Habilidad para capacitar usuarios en herramientas tecnológicas.

Experiencia en gestión de inventario de equipos de TI.

Auxiliar de logística

Empresa: Emtelco

Salario: $ 1.567.841

Tipo de contrato: Término indefinido

Como asistente de logística, tendrá la oportunidad de aprender y crecer dentro de un entorno dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

Apoyar la gestión operativa y administrativa del inventario de bienes muebles.

Garantizar el control y trazabilidad de los activos desde su asignación hasta su devolución.

Gestionar los envíos de mercancías de manera eficiente.

Desempeñar funciones logísticas asignadas por el líder inmediato.

Colaborar con el equipo para mejorar los procesos logísticos.

Requerimientos:

Técnico o estudiante de 3er semestre en carreras tecnológicas, administrativas o de logística.

6 meses de experiencia en manejo de bodega, control de inventarios, operador logístico o auxiliar logístico.

Se acepta experiencia de prácticas empresariales.