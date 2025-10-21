Medellín abre más de 24 mil oportunidades laborales

De acuerdo con los más recientes reportes de empleabilidad, Medellín se mantiene como una de las ciudades con mejor comportamiento del mercado laboral en el país, impulsando la productividad y la recuperación económica regional.

La capital antioqueña se fortalece con la apertura de más de 24 mil vacantes disponibles en distintos sectores económicos, lo que refleja su dinamismo empresarial y su capacidad para generar empleo formal en cargos operativos, técnicos y profesionales.

Las oportunidades se concentran principalmente en sectores como servicios, comercio, logística, tecnología, construcción y atención al cliente, donde la demanda de talento ha aumentado durante los últimos meses.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las vacantes disponibles en la ciudad, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y aplique sin costo a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Stock

Ejecutivo comercial inmobiliario

Empresa: Habi

Salario: 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será gestionar y cerrar la compra de propiedades de manera efectiva, asegurando cumplir con los indicadores clave de rendimiento.

Responsabilidades:

Gestionar leads y negociar la compra de propiedades.

Cerrar transacciones de compra cumpliendo con los KPI establecidos.

Mantener estándares altos de calidad en el servicio al cliente.

Actualizar el sistema CRM con información relevante del negocio.

Guiar al vendedor durante todo el proceso de venta.

Requerimientos:

Título en Administración, Negocios o área relacionada.

Experiencia previa en ventas o en el sector inmobiliario.

Habilidades excepcionales de negociación y comunicación.

Capacidad para trabajar con objetivos y cumplir KPI.

Conocimiento en uso de CRM y herramientas digitales.

Auxiliar de audiovisuales y mantenimiento

Empresa: Universidad CES

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es crucial para asegurar que todos los eventos académicos y culturales se realicen sin contratiempos.

Responsabilidades:

Realizar montaje y desmontaje de equipos audiovisuales según programación.

Apoyar en el montaje de espacios para eventos universitarios.

Solucionar fallos en ayudas audiovisuales en diferentes eventos.

Apoyar traslados y dotación de puestos de trabajo del personal.

Consolidar y revisar la programación de eventos en auditorios.

Realizar rondas durante eventos para garantizar seguridad y orden.

Apoyar en la reserva y asignación de espacios universitarios.

Custodiar llaves y accesos de la institución.

Gestionar, mantenimiento y reparación de equipos con proveedores.

Realizar pedidos de insumos mediante SAP.

Registrar y gestionar ingreso y salida de activos fijos.

Apoyar en mensajería interna y gestión documental.

Gestionar inventario de activos fijos e implementos.

Ejecutar funciones adicionales asignadas por supervisor.

Requerimientos:

Certificado técnico en sistemas audiovisuales o afines.

Experiencia mínima de un año en soporte técnico, audiovisual o similar.

Conocimiento básico de SAP para gestión de pedidos.

Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con diferentes departamentos.

Habilidad para resolver problemas técnicos de manera oportuna.

Analista de gestión de inventarios y activos

Empresa: Prebel

Salario: 3.767.788

Tipo de contrato: Término indefinido

Como parte del equipo, el especialista en gestión de activos será responsable de garantizar la administración correcta y la confiabilidad de la información, trabajando de cerca con líderes de procesos y realizando verificaciones periódicas.

Responsabilidades:

Acompañar el diseño, implementación y mejora de procesos para la gestión de inventarios y activos fijos.

Supervisar y seguir el cumplimiento de políticas, lineamientos y procedimientos.

Realizar revisiones periódicas tanto documentales como físicas.

Analizar desviaciones e inconsistencias en el manejo de inventarios y activos fijos.

Reportar periódicamente los resultados de las verificaciones al jefe inmediato y áreas responsables.

Requerimientos:

Profesional en administración de empresas, contaduría pública, ingeniería industrial o carreras afines.

2 años de experiencia en gestión de procesos, auditoría o inventarios.

Conocimiento en control interno, auditoría, gestión por procesos, gestión de inventarios y activos.

Supervisor de tiendas

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Tiene experiencia en el mundo del retail y busca una oportunidad para crecer profesionalmente? ¡Esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar las actividades diarias del personal de la tienda.

Garantizar una excelente atención al cliente.

Gestionar el manejo de dinero y la operación de la caja registradora.

Monitorear y reportar los indicadores clave (KPI) para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Liderar, motivar y desarrollar al equipo para maximizar su desempeño.

Requerimientos:

Técnico o Tecnólogo en Administración, Servicio al Cliente, Ventas y Mercadeo o áreas afines.

Mínimo 1 año de experiencia en ventas o retail, preferiblemente en Hard discount.

Experiencia en administración de dinero y manejo de caja registradora.

Habilidad para liderar equipos y comunicarse efectivamente.