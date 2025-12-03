Suscribirse

EMPLEO

Medellín abre nuevas vacantes laborales en diferentes sectores: postúlese aquí

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

3 de diciembre de 2025, 7:18 p. m.
Wom abrió vacantes en la ciudad de Medellín
Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Getty Images / andresr

Medellín y su área metropolitana han consolidado su liderazgo como el territorio con la menor tasa de desempleo en Colombia, según la más reciente medición del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el trimestre julio-septiembre de 2025. En total, durante el último año se generaron 88.393 nuevos puestos de trabajo, lo que impulsó la reducción de la tasa de desocupación del 8,1 % al 6,9 %, una de las cifras más favorables del país.

Este comportamiento confirma el dinamismo económico de la región y la capacidad de su tejido empresarial para sostener procesos de expansión, innovación y fortalecimiento de operaciones. Como resultado, tanto compañías locales como organizaciones con presencia nacional han activado nuevos procesos de contratación para cubrir posiciones operativas, técnicas y profesionales, respondiendo al crecimiento de sus equipos y a la apertura de nuevos proyectos.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. Aquí le presentamos algunas de las vacantes activas.

Los ejecutivos deben fortalecer habilidades específicas para los entornos cambiantes de hoy: agilidad de aprendizaje e inteligencia emocional son algunas de ellas.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: 123RF

Ejecutivo preferente – Colfondos

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

El profesional seleccionado ofrecerá asesoría financiera personalizada y promocionará nuestros productos y servicios especializados.

Responsabilidades:

  • Gestionar relaciones con clientes preferenciales.
  • Ofrecer asesoría financiera personalizada.
  • Promocionar productos y servicios financieros.
  • Asegurar la satisfacción del cliente.
  • Liderar el manejo de cuentas preferenciales.

Requerimientos:

  • Profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.
  • Certificación ante el AMV como asesor financiero.
  • Experiencia de 2 años en el sector financiero.
  • Conocimientos en áreas financieras y tributarias.
  • Preferiblemente con conocimientos en seguridad social.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Customer success – Magneto Global

Salario: 6.000.000 a 6.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

La misión del cargo es liderar la estrategia de fidelización de clientes propios.

Responsabilidades:

  • Llevar a nuestros clientes a encontrar, de manera oportuna, el talento de calidad que necesitan.
  • Ser aliados estratégicos de nuestros clientes en la consecución de sus objetivos, mediante la reducción del time to hire, el aumento del volumen de postulaciones, el fortalecimiento de su marca empleadora y la mejora en la experiencia del candidato.
  • Asegurar la usabilidad de los productos, identificando oportunidades de mejora, ampliando servicios o resolviendo situaciones que puedan comprometer la relación con el cliente.
  • Obtener retroalimentación de los clientes para colaborar con los equipos de producto en procesos de mejora continua, fomentando la implementación de nuevos proyectos que impacten positivamente en la retención.
  • Actuar como experto funcional, acompañando a los clientes para que obtengan el máximo valor de nuestras soluciones.
  • Presentar informes y dar seguimiento a los KPI de cada cliente, diseñando estrategias enfocadas en su retención y fidelización.
  • Garantizar al cliente el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida y de los niveles acordados en los servicios contratados.
  • Gestionar de manera eficiente cualquier contingencia relacionada con procesos, soporte, equipo o tecnología que pueda afectar el mantenimiento y la renovación de los clientes de la unidad.

Requerimientos:

  • Mínimo 2 años de experiencia en cargos de customer success, client success, key account manager o ejecutivo de cuentas en empresas HRtech, Saas, ATS o CRM.
  • Experiencia liderando o implementando proyectos de tecnología.
  • Experiencia o conocimientos para gestionar la medición de la satisfacción de los clientes.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Vacantes con contrato a término indefinido: oportunidades para lograr estabilidad laboral

Médico general – Keralty

Salario: 4.500.000 a 4.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Keralty busca un médico general apasionado por la atención médica en Medellín, quien será responsable de evaluar, diagnosticar e intervenir a los pacientes de consulta externa, garantizando una atención oportuna, segura y humanizada.

Responsabilidades:

  • Evaluar a los pacientes de consulta externa.
  • Diagnosticar diversas patologías.
  • Intervenir médicamente según el diagnóstico.
  • Garantizar una atención oportuna y segura.
  • Proveer un manejo idóneo y humanizado.
  • Colaborar con el equipo médico en el centro de salud.

Requerimientos:

  • Pregrado en Medicina.
  • Tarjeta profesional vigente.
  • Formación en medicina general.
  • Conocimientos en RCP básico y avanzado, atención a víctimas de violencia sexual, manejo de pacientes de agentes químicos, donación de órganos, manejo de ACV y acompañamiento de duelo.
  • Experiencia mínima de 2 años como médico general.
  • Experiencia 1 año en hospitalización y consulta externa.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista de marketing digital – Offcorss

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasionan el mundo digital, la innovación y las marcas con propósito, ¡este rol es para usted!

Responsabilidades:

  • Configurar y administrar campañas en Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads y otras plataformas de pauta digital.
  • Optimizar constantemente segmentaciones, pujas, formatos y audiencias para maximizar el rendimiento.
  • Monitorear métricas clave: CTR, CPC, CPA, ROAS, conversiones, tráfico y comportamiento del usuario.
  • Preparar informes claros y accionables para el equipo de marketing y áreas estratégicas.
  • Ser el contacto directo con la agencia de publicidad para temas de branding, coordinación de campañas y alineación conceptual.
  • Interpretar datos para ajustar tácticas y mejorar resultados.
  • Trabajar junto al equipo creativo para desarrollar anuncios atractivos, relevantes y alineados a la esencia divertida y colorida de Offcorss.

Requerimientos:

  • Profesional en Mercadeo, Publicidad, Comunicación o carreras afines.
  • Mínimo 2 años de experiencia en roles de marketing digital, performance o publicidad online.
  • Manejo de plataformas de pauta digital: Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads.
  • Conocimientos en analítica digital: Google Analytics, Looker Studio u otras herramientas de análisis.
  • Pensamiento analítico, creatividad y curiosidad digital, comunicación clara y asertiva, proactividad y orientación a resultados.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

