La capital antioqueña continúa consolidándose como uno de los principales ejes de empleo en el país. Esta vez, empresas de diferentes sectores abrieron procesos de selección para trabajadores con y sin experiencia, lo que amplía el panorama para quienes desean ingresar al mercado laboral o cambiar de rumbo profesional.

Los interesados pueden aplicar de manera virtual y gratuita a través de Semana Empleos, donde actualmente se encuentran más de 110.000 ofertas activas en todo el país.

Tips para destacar en Semana Empleos y Magneto

Personalice la hoja de vida: adapte la experiencia y habilidades a cada vacante, no envíe la misma versión para todos los cargos. Use palabras clave: muchas empresas usan filtros automáticos; incluir términos del anuncio (ejemplo: “logística”, “servicio al cliente”) aumenta la visibilidad. Incluya logros medibles: no solo describa funciones, mencione resultados (“incrementé ventas en 20 %”, “reduje tiempos de entrega en 15 %”). Active las alertas laborales: Magneto permite recibir notificaciones según el perfil; esto ahorra tiempo y acelera la postulación. Revise la ortografía: un error en el CV puede dar la impresión de descuido. Foto profesional y actualizada: no es obligatorio, pero cuando la piden, debe proyectar formalidad. Prepare una carta de presentación corta: aunque no siempre la piden, puede ser un plus para diferenciarse.

A continuación, algunas de las vacantes disponibles.

Coordinador de formación y desarrollo comercial

Salario: $ 2.300.000

En el Centro de Conciliación de Medellín se encuentra abierta la vacante para un coordinador de formación y desarrollo comercial. Se busca una persona apasionada por la formación, que comprenda su importancia como palanca estratégica para impulsar los resultados del negocio. Se ofrece un ambiente laboral presencial en el sector Belén Fátima de Medellín, de lunes a viernes a tiempo completo, con contrato a término indefinido y salario con todas las prestaciones de ley.

Responsabilidades

Coordinar con diferentes áreas para identificar necesidades de formación.

Evaluar la efectividad de los programas de capacitación.

Desarrollar estrategias para mejorar el desempeño comercial.

Liderar talleres y cursos de formación.

Expedir certificados, llevar registro de asistencia.

Gestionar alianzas institucionales

Participar en eventos académicos estratégicos para el centro de conciliación

Requerimientos:

Título profesional en licenciatura, administración o área afín.

Experiencia previa en formación y desarrollo comercial.

Habilidades de liderazgo y comunicación efectiva.

Capacidad para trabajar en equipo y coordinar múltiples tareas.

Conocimiento en técnicas modernas de capacitación.

Analista de seguros y siniestros

Salario: $ 5.000.000

Misión:

Apoyar la gestión integral del programa de seguros de Grupo Éxito, asegurando la adecuada administración de pólizas y la eficiente atención, seguimiento y control de siniestros. Su propósito es proteger los activos, personas y operaciones de la compañía mediante la correcta gestión de riesgos asegurables, garantizando el cumplimiento normativo, optimización de costos y gastos y satisfacción de los clientes internos y externos.

Funciones:

Gestionar la administración de pólizas de seguros vigentes: renovaciones, modificaciones y controles de vigencia.

Apoyar el análisis de riesgos asegurables y proponer coberturas adecuadas al perfil de Grupo Éxito.

Análisis de las condiciones contratadas en las pólizas de seguros e identificación de las coberturas afectadas en la materialización de los siniestros, teniendo en cuenta el marco legal aplicable para los diferentes tipos de pérdida.

Definir estrategia de renovación y apoyar los procesos de licitación y contratación de los seguros corporativos.

Participar en proyectos estratégicos de gestión de seguros de Grupo Éxito.

Desarrollar iniciativas orientadas a posicionar el área de seguros como una unidad generadora de valor para el negocio, aportando en la optimización de costos, la protección de activos y la estrategia corporativa.

Definir los lineamientos y políticas de transferencia de riesgos.

Actualización de modificaciones al estado del riesgo a compañías aseguradoras (remodelaciones, ampliaciones, cierres, RCI fuera de servicio, entre otras).

Gestionar la información necesaria para la renovación de las diferentes pólizas corporativas (formularios, presupuestos, información financiera, información requerida por aseguradoras, valores asegurables).

Conocimientos:

• Conocimiento técnico en pólizas de seguros de diferentes ramos (todo riesgo, RC, transporte, cumplimiento, vida, salud, entre otras).

• Manejo del ciclo de los siniestros: notificación, documentación, reclamación, negociación y recuperación.

• Normativa legal y regulatoria en materia de seguros.

• Habilidades en análisis de datos para control de pérdidas y siniestralidad.

• Herramientas ofimáticas (Excel intermedio - avanzado, PowerPoint, Word).

Asesor comercial externo TAT Medellín

Salario: $ 2.000.000

Bancamía se encuentra en búsqueda de ejecutivos comerciales TAT en Medellín, también conocidos como asesores comerciales externos. Se buscan profesionales dinámicos, orientados al logro y con pasión por las ventas.

Responsabilidades:

Impulsar el crecimiento de Bancamía mediante la colocación de microcréditos.

Gestionar eficientemente la cartera de clientes y realizar el recaudo correspondiente.

Desarrollar relaciones sólidas y de confianza con los clientes en la zona asignada.

Contar con disponibilidad para viajar y apoyar en diferentes zonas.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en ventas externas (calle).

Ser técnico tecnólogo profesional o estudiante 100% virtual de mínimo 5 semestre.

Contar con moto propia y licencia de conducción vigente.

Pasión por las ventas y el servicio al cliente.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Disponibilidad para trabajar en Medellín y movilidad.

Capacidad para trabajar de lunes a sábado en el horario indicado.

Gestor de aprendizaje (Formador)

Salario: $ 1.993.249

Se encuentra disponible la vacante para gestor de aprendizaje en Medellín. La persona seleccionada será responsable de diseñar e implementar estrategias educativas que impulsen el desarrollo del talento comercial.

En este rol, será responsable de crear experiencias de aprendizaje dinámicas, adaptadas a cada etapa formativa, alineadas con el modelo pedagógico de nuestra compañía. Si le motiva generar impacto desde la educación en un entorno ágil y colaborativo, ¡esta oportunidad es para usted!

Funciones

Diseñar estrategias de enseñanza efectivas y centradas en el aprendizaje activo.

Adaptar modelos educativos según las necesidades de cada etapa formativa.

Implementar programas de formación en coordinación con equipos operativos.

Evaluar el impacto de las estrategias y proponer mejoras continuas.

Ajustar metodologías según retroalimentación y resultados.

Perfil