Medellín: empleo en diferentes sectores con estabilidad laboral

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

9 de octubre de 2025, 9:34 p. m.
Medellín.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: camaralucida1 - stock.adobe.com

Buscar un trabajo estable se ha convertido en una prioridad para muchos colombianos, y Medellín se destaca como una de las ciudades que más oportunidades ofrece en este aspecto. Con una economía en expansión y un mercado laboral diverso, la capital antioqueña cuenta con vacantes activas para perfiles técnicos, tecnológicos y profesionales en múltiples áreas.

Desde compañías del sector logístico y administrativo hasta empresas tecnológicas, de salud o manufactura, la ciudad reúne opciones que no solo brindan empleo, sino también proyección y bienestar a largo plazo. La estabilidad contractual y los beneficios adicionales se han vuelto un sello de muchas de las organizaciones que hoy están contratando. A continuación le presentamos algunas de las ofertas abiertas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

tiktok y empleo
Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Analista de gestión de inventarios y activos

Empresa: Prebel

Salario: $ 3.767.788

Este rol es fundamental para asegurar la adecuada gestión y verificación de los procesos, políticas y controles relacionados con inventarios y activos físicos.

Responsabilidades:

  • Acompañar el diseño, implementación y mejora de procesos para la gestión de inventarios y activos fijos.
  • Supervisar y seguir el cumplimiento de políticas, lineamientos y procedimientos.
  • Realizar revisiones periódicas tanto documentales como físicas.
  • Analizar desviaciones e inconsistencias en el manejo de inventarios y activos fijos.
  • Reportar periódicamente los resultados de las verificaciones al jefe inmediato y áreas responsables.

Requerimientos:

  • Profesional en administración de empresas, contaduría pública, ingeniería industrial o carreras afines.
  • 2 años de experiencia en gestión de procesos, auditoría o inventarios.
  • Conocimiento en control interno, auditoría, gestión por procesos, gestión de inventarios y activos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Gerente de tienda

Empresa: Farmatodo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.

Responsabilidades:

  • Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
  • Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
  • Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
  • Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.
  • Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

  • Ser profesional graduado en administración, contabilidad, mercadeo o carreras afines.
  • Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
  • Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: ¿Busca trabajo? Estas son las vacantes más recientes en Colombia

Analista de abastecimiento

Empresa: Medipiel

Salario: $ 3.740.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es ideal para alguien con habilidades analíticas fuertes y experiencia en procesos logísticos.

Responsabilidades:

  • Administrar el portafolio de productos en los puntos de venta, asegurando la rotación y el nivel de inventario adecuado.
  • Realizar el abastecimiento diario a los canales comerciales alineado con las estrategias de mercadeo y comercial.
  • Gestionar inventarios para la introducción de nuevas marcas y para la salida de marcas o cierre de tiendas.
  • Analizar y garantizar las apuestas comerciales enviadas por los proveedores y propuestas internas.
  • Proponer cantidades de compra para asegurar el stock adecuado.
  • Analizar la rotación de proveedores e identificar productos a impulsar.
  • Asegurar la activación de nuevas referencias en todos los canales de venta.
  • Identificar y movilizar inventario estático para asegurar su rotación.
  • Gestionar indicadores de oportunidad de surtidos y agotados.
  • Construir y asegurar el envío y contabilización de facturas en modelos de consignación.
  • Asegurar que los meses de inventarios estén dentro de las políticas de la compañía.

Requerimientos:

  • Título en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Producción, Ingeniería Administrativa, Administración de Empresas, Negocios Internacionales o áreas afines.
  • Experiencia mínima de un año en procesos logísticos.
  • Manejo de Excel avanzado.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de planeación financiera

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En Maaji están en búsqueda de un auxiliar de planeación financiera. Este papel clave implica apoyar en la creación de informes financieros y el análisis de gastos a nivel internacional, abarcando México, Europa y USA.

Responsabilidades:

  • Montar PyG de México, Europa y USA.
  • Realizar análisis de gastos total de la compañía.
  • Elaborar entregables de Head count y operación bajo techo.
  • Liquidar comisiones de representantes.
  • Controlar los ajustes de inventario, monto y bodega.
  • Colaborar en proyectos diversos dentro de Maaji.

Requerimientos:

  • Tecnólogo o profesional en Contaduría, Costos, Ingeniería Industrial o Administración Financiera.
  • Un año de experiencia o práctica profesional.
  • Conocimientos deseables en BI y Excel avanzado.
  • Honestidad y actitud proactiva.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

