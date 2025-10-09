Medellín: empleo en diferentes sectores con estabilidad laboral

Buscar un trabajo estable se ha convertido en una prioridad para muchos colombianos, y Medellín se destaca como una de las ciudades que más oportunidades ofrece en este aspecto. Con una economía en expansión y un mercado laboral diverso, la capital antioqueña cuenta con vacantes activas para perfiles técnicos, tecnológicos y profesionales en múltiples áreas.

Desde compañías del sector logístico y administrativo hasta empresas tecnológicas, de salud o manufactura, la ciudad reúne opciones que no solo brindan empleo, sino también proyección y bienestar a largo plazo. La estabilidad contractual y los beneficios adicionales se han vuelto un sello de muchas de las organizaciones que hoy están contratando. A continuación le presentamos algunas de las ofertas abiertas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Analista de gestión de inventarios y activos

Empresa: Prebel

Salario: $ 3.767.788

Este rol es fundamental para asegurar la adecuada gestión y verificación de los procesos, políticas y controles relacionados con inventarios y activos físicos.

Responsabilidades:

Acompañar el diseño, implementación y mejora de procesos para la gestión de inventarios y activos fijos.

Supervisar y seguir el cumplimiento de políticas, lineamientos y procedimientos.

Realizar revisiones periódicas tanto documentales como físicas.

Analizar desviaciones e inconsistencias en el manejo de inventarios y activos fijos.

Reportar periódicamente los resultados de las verificaciones al jefe inmediato y áreas responsables.

Requerimientos:

Profesional en administración de empresas, contaduría pública, ingeniería industrial o carreras afines.

2 años de experiencia en gestión de procesos, auditoría o inventarios.

Conocimiento en control interno, auditoría, gestión por procesos, gestión de inventarios y activos.

Gerente de tienda

Empresa: Farmatodo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.

Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

Ser profesional graduado en administración, contabilidad, mercadeo o carreras afines.

Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.

Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

Analista de abastecimiento

Empresa: Medipiel

Salario: $ 3.740.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es ideal para alguien con habilidades analíticas fuertes y experiencia en procesos logísticos.

Responsabilidades:

Administrar el portafolio de productos en los puntos de venta, asegurando la rotación y el nivel de inventario adecuado.

Realizar el abastecimiento diario a los canales comerciales alineado con las estrategias de mercadeo y comercial.

Gestionar inventarios para la introducción de nuevas marcas y para la salida de marcas o cierre de tiendas.

Analizar y garantizar las apuestas comerciales enviadas por los proveedores y propuestas internas.

Proponer cantidades de compra para asegurar el stock adecuado.

Analizar la rotación de proveedores e identificar productos a impulsar.

Asegurar la activación de nuevas referencias en todos los canales de venta.

Identificar y movilizar inventario estático para asegurar su rotación.

Gestionar indicadores de oportunidad de surtidos y agotados.

Construir y asegurar el envío y contabilización de facturas en modelos de consignación.

Asegurar que los meses de inventarios estén dentro de las políticas de la compañía.

Requerimientos:

Título en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Producción, Ingeniería Administrativa, Administración de Empresas, Negocios Internacionales o áreas afines.

Experiencia mínima de un año en procesos logísticos.

Manejo de Excel avanzado.

Auxiliar de planeación financiera

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En Maaji están en búsqueda de un auxiliar de planeación financiera. Este papel clave implica apoyar en la creación de informes financieros y el análisis de gastos a nivel internacional, abarcando México, Europa y USA.

Responsabilidades:

Montar PyG de México, Europa y USA.

Realizar análisis de gastos total de la compañía.

Elaborar entregables de Head count y operación bajo techo.

Liquidar comisiones de representantes.

Controlar los ajustes de inventario, monto y bodega.

Colaborar en proyectos diversos dentro de Maaji.

Requerimientos:

Tecnólogo o profesional en Contaduría, Costos, Ingeniería Industrial o Administración Financiera.

Un año de experiencia o práctica profesional.

Conocimientos deseables en BI y Excel avanzado.

Honestidad y actitud proactiva.