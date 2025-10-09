EMPLEO
Medellín: empleo en diferentes sectores con estabilidad laboral
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Buscar un trabajo estable se ha convertido en una prioridad para muchos colombianos, y Medellín se destaca como una de las ciudades que más oportunidades ofrece en este aspecto. Con una economía en expansión y un mercado laboral diverso, la capital antioqueña cuenta con vacantes activas para perfiles técnicos, tecnológicos y profesionales en múltiples áreas.
Desde compañías del sector logístico y administrativo hasta empresas tecnológicas, de salud o manufactura, la ciudad reúne opciones que no solo brindan empleo, sino también proyección y bienestar a largo plazo. La estabilidad contractual y los beneficios adicionales se han vuelto un sello de muchas de las organizaciones que hoy están contratando. A continuación le presentamos algunas de las ofertas abiertas.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen.
Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.
Analista de gestión de inventarios y activos
Empresa: Prebel
Salario: $ 3.767.788
Este rol es fundamental para asegurar la adecuada gestión y verificación de los procesos, políticas y controles relacionados con inventarios y activos físicos.
Responsabilidades:
- Acompañar el diseño, implementación y mejora de procesos para la gestión de inventarios y activos fijos.
- Supervisar y seguir el cumplimiento de políticas, lineamientos y procedimientos.
- Realizar revisiones periódicas tanto documentales como físicas.
- Analizar desviaciones e inconsistencias en el manejo de inventarios y activos fijos.
- Reportar periódicamente los resultados de las verificaciones al jefe inmediato y áreas responsables.
Requerimientos:
- Profesional en administración de empresas, contaduría pública, ingeniería industrial o carreras afines.
- 2 años de experiencia en gestión de procesos, auditoría o inventarios.
- Conocimiento en control interno, auditoría, gestión por procesos, gestión de inventarios y activos.
Gerente de tienda
Empresa: Farmatodo
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.
Responsabilidades:
- Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
- Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
- Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
- Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.
- Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.
Requerimientos:
- Ser profesional graduado en administración, contabilidad, mercadeo o carreras afines.
- Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
- Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.
Analista de abastecimiento
Empresa: Medipiel
Salario: $ 3.740.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es ideal para alguien con habilidades analíticas fuertes y experiencia en procesos logísticos.
Responsabilidades:
- Administrar el portafolio de productos en los puntos de venta, asegurando la rotación y el nivel de inventario adecuado.
- Realizar el abastecimiento diario a los canales comerciales alineado con las estrategias de mercadeo y comercial.
- Gestionar inventarios para la introducción de nuevas marcas y para la salida de marcas o cierre de tiendas.
- Analizar y garantizar las apuestas comerciales enviadas por los proveedores y propuestas internas.
- Proponer cantidades de compra para asegurar el stock adecuado.
- Analizar la rotación de proveedores e identificar productos a impulsar.
- Asegurar la activación de nuevas referencias en todos los canales de venta.
- Identificar y movilizar inventario estático para asegurar su rotación.
- Gestionar indicadores de oportunidad de surtidos y agotados.
- Construir y asegurar el envío y contabilización de facturas en modelos de consignación.
- Asegurar que los meses de inventarios estén dentro de las políticas de la compañía.
Requerimientos:
- Título en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Producción, Ingeniería Administrativa, Administración de Empresas, Negocios Internacionales o áreas afines.
- Experiencia mínima de un año en procesos logísticos.
- Manejo de Excel avanzado.
Auxiliar de planeación financiera
Empresa: Maaji
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
En Maaji están en búsqueda de un auxiliar de planeación financiera. Este papel clave implica apoyar en la creación de informes financieros y el análisis de gastos a nivel internacional, abarcando México, Europa y USA.
Responsabilidades:
- Montar PyG de México, Europa y USA.
- Realizar análisis de gastos total de la compañía.
- Elaborar entregables de Head count y operación bajo techo.
- Liquidar comisiones de representantes.
- Controlar los ajustes de inventario, monto y bodega.
- Colaborar en proyectos diversos dentro de Maaji.
Requerimientos:
- Tecnólogo o profesional en Contaduría, Costos, Ingeniería Industrial o Administración Financiera.
- Un año de experiencia o práctica profesional.
- Conocimientos deseables en BI y Excel avanzado.
- Honestidad y actitud proactiva.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.