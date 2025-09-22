Medellín: hay más de 18 mil vacantes abiertas en septiembre

La capital antioqueña continúa consolidándose como uno de los polos de empleo más dinámicos del país. Actualmente, se encuentran disponibles más de 18.000 vacantes en diferentes sectores, lo que representa una oportunidad clave para quienes buscan incorporarse al mercado laboral o dar un nuevo rumbo a su carrera.

Las ofertas están dirigidas a perfiles variados y en múltiples niveles de experiencia, desde cargos operativos hasta profesionales especializados. Esto permite que tanto recién egresados como trabajadores con trayectoria encuentren opciones de vinculación formal y con proyección.

Analista creativo y de contenido

Empresa: DRA. SKIN S.A.S.

Salario: $ 3.000.000 a $ 3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como analista creativo y de contenido en la empresa, será una pieza clave en el desarrollo y ejecución de estrategias de comunicación y marketing que impulsen el crecimiento de las marcas y fortalezcan su presencia en diferentes canales.

Responsabilidades:

Planificar y ejecutar estrategias de comunicación y marketing en canales digitales y físicos.

Producir contenido audiovisual y supervisar su despliegue.

Diseñar piezas gráficas alineadas con la identidad de marca.

Planificar y gestionar la parrilla de contenido para redes sociales.

Diseñar experiencias sensoriales que refuercen la marca.

Apoyar en la conceptualización y ejecución de eventos y lanzamientos.

Establecer lineamientos de comunicación con influencers y aliados.

Colaborar con agencias creativas y equipos internos.

Requerimientos:

Profesional en mercadeo, comunicación, diseño gráfico, publicidad o afines.

Mínimo 1 año en creación de contenido y diseño gráfico.

Experiencia en comunicación y manejo de eventos.

Conocimiento en manejo de canales físicos y digitales.

Director de contabilidad

Empresa: Autolarte

Salario: $ 11.000.000 a $ 12.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como miembro del equipo, será responsable de administrar y supervisar la información contable, asegurando el cumplimiento de las normativas fiscales vigentes y facilitando la entrega de estados financieros oportunos y útiles para la organización.

Responsabilidades:

Administrar la información contable para entregar estados financieros oportunos y útiles.

Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas fiscales vigentes.

Consolidar y liderar el equipo de trabajo.

Gestionar funciones específicas como interface de nómina, conciliación de diversas cuentas y elaboración de comparativos financieros.

Revisar y dar seguimiento a las cuentas del balance garantizando su razonabilidad.

Elaborar declaraciones tributarias, mensuales y anuales.

Atender y entregar requerimientos de la revisoría fiscal.

Asistir las contabilidades de las empresas del grupo Autolarte.

Requerimientos:

Título profesional en Contaduría Pública.

Mínimo 5 años de experiencia liderando equipos contables.

Conocimiento de normativas fiscales y tributarias.

Experiencia en elaboración de estados financieros.

Dominio de software contable y Excel avanzado.

Capacidad para atender requerimientos legales y fiscales.

Analista de planeación financiera y costo

Empresa: Prebel

Salario: $ 3.938.455

Tipo de contrato: Término indefinido

Prebel está en búsqueda de un analista de planeación financiera y costos para unirse a su equipo.

Responsabilidades:

Buscar oportunidades de rentabilización de los productos cotizados mediante el análisis precio/costo de productos similares.

Acompañar el proceso de cotizaciones definiendo tasas de negociación, márgenes por tipo de cliente y tratamiento a excedentes de inventario.

Controlar la rentabilidad de negocios a través del análisis de precios, mix, canales, volumen (análisis de las variables que impactan el negocio), generando alertas tempranas cuando se identifiquen novedad.

Generar alertas de variaciones del costo por producto alineado con variaciones de materiales, mano de obra, formulaciones y mercado.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Financiera, Ingeniería Administrativa, Administración de Empresas, Economía o carreras afines.

Un año de experiencia en el análisis de cotizaciones, costos de plantas de manufactura y centros de distribución, realizando seguimiento a costos directos e indirectos de operación, control de variaciones en materias primas, mano de obra y gastos de fabricación

Conocimientos generales en cotizaciones, análisis de costos de plantas manufactureras y centros de distribución. Herramientas de BI, Bases de datos y manejo de información, Excel avanzado (tablas dinámicas, macros, fórmulas complejas)

Auxiliar de tesorería

Empresa: Offcorss

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona el mundo financiero y le encanta que todo cuadre a la perfección? En Offcorss buscan un auxiliar de tesorería que ayude a mantener el orden y la magia en el manejo de los recursos financieros.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento oportuno de los pagos a nuestros proveedores.

Elaborar comprobantes de pago, egresos y realizar compensaciones bancarias.

Conciliar las cuentas contables relacionadas con tesorería.

Cargar pagos de nómina y proveedores en los portales bancarios y gestionar confirming.

Descargar información de las diferentes plataformas bancarias (Multicash).

Controlar los papeles de trabajo de cuentas por pagar y anticipos.

Conciliar medios de pago en nuestras tiendas físicas y realizar los ajustes contables necesarios.

Requerimientos:

Formación técnica o tecnológica en áreas contables, financieras o afines.

Conocimientos básicos de contabilidad y Excel intermedio.

Manejo de plataformas bancarias, y ERP (idealmente SAP).

Habilidad para el análisis, organización y trabajo en equipo.

Actitud proactiva, atención al detalle y compromiso con los tiempos.