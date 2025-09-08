Medellín ofrece 16.000 vacantes de empleo: conozca las oportunidades

La capital antioqueña se consolida como uno de los principales focos de contratación en el país. Actualmente, hay más de 16.000 plazas abiertas en sectores como ventas, servicios, tecnología, logística y administración, lo que abre la puerta a candidatos con distintos niveles de experiencia y formación académica. Enseguida encontrará algunas de ellas.

Medellín se mantiene como líder en empleo a nivel nacional, con una de las tasas de desempleo más bajas. | Foto: Getty Images

Líder de almacenamiento y distribución

Empresa: Prebel

Salario: $ 2.655.512

Tipo de contrato: Término fijo

Si es un líder de almacenamiento y distribución apasionado por la excelencia y el cumplimiento de políticas, este puesto es para usted.

Responsabilidades:

Gestionar el recibo y descargue de productos y materiales cumpliendo las políticas de la compañía.

Liderar las ubicaciones estratégicas de almacenamiento y registrar en ERP SAP.

Validar inspecciones de vehículos de transporte y cumplimiento de políticas BASC y OEA.

Requerimientos:

Tecnólogo Industrial en producción, administración, calidad, logística o afines.

Experiencia en manejo de personal y logística.

Conocimientos en buenas prácticas de manufactura.

Especialista ambientes digitales de aprendizaje

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol será el puente entre el conocimiento técnico de los productos y la experiencia de nuestros clientes, asegurando que cada experiencia de aprendizaje sea relevante y aporte a los resultados organizacionales.

Responsabilidades:

Diseñar y estructurar programas de formación en entornos virtuales de aprendizaje.

Aplicar metodologías ágiles y enfoques de e-learning dinámicos.

Traducir el conocimiento técnico en contenidos didácticos y prácticos.

Crear experiencias inmersivas para facilitar la comprensión y uso de la plataforma.

Integrar capacitaciones virtuales, híbridas y presenciales.

Planificar y coordinar procesos de capacitación alineados con objetivos estratégicos.

Definir métricas e indicadores de éxito en procesos formativos.

Administrar y optimizar la plataforma LMS.

Requerimientos:

Experiencia comprobada en Moodle u otros LMS.

Trayectoria en proyectos de e-learning y entornos virtuales de aprendizaje.

Experiencia en formaciones presenciales con grupos interdisciplinarios de más de 20 personas.

Conocimientos en edición de video.

Experiencia en definición y medición de KPIs de aprendizaje y formación.

Uso de herramientas para creación de experiencias interactivas de formación.

Disponibilidad para viajar.

Aprendiz administrativo logística

Empresa: Bimbo de Colombia S.A

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Como parte del equipo, será un asistente administrativo esencial, apoyando en la gestión de documentos, control de archivos e información, y colaborando en la planeación y seguimiento de las actividades internas.

Responsabilidades:

Apoyo en procesos administrativos y documentales.

Gestión y control de archivos e información.

Soporte en actividades de logística y coordinación de recursos.

Colaboración en tareas relacionadas con planeación y seguimiento de actividades internas.

Requerimientos:

Estudiante técnico o tecnólogo en Administración, Gestión Empresarial, Logística o afines.

Disponibilidad para aprender y aplicar conocimientos en un entorno laboral real.

Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

Asistente de contenidos digitales

Empresa: Universidad CES

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En esta posición, hará parte del área de contenidos digitales, desempeñando un papel crucial en el área de comunicaciones y mercadeo.

Responsabilidades:

Brindar apoyo técnico y creativo a las estrategias de marketing y comunicación.

Producción y edición de contenido audiovisual para medios digitales.

Adaptación y publicación de contenidos para diferentes formatos y públicos.

Grabación de piezas y edición de video.

Redacción y estructuración de guiones para audiovisuales y redes sociales.

Colaborar en campañas de narrativa de marca y posicionamiento.

Fortalecer la presencia de la marca en entornos digitales.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en áreas afines al cargo.

Más de 1 año de experiencia en roles similares.

Es indispensable que tenga dominio de la herramienta de edición y publicación de contenido CapCut.

Conocimiento en operación técnica de producción audiovisual (cámaras, iluminación).

Creatividad digital en la adaptación de contenido para diversos formatos.