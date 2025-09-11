EMPLEO
Medellín: reconocidas empresas buscan personal este mes
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Juliana Flórez
La capital antioqueña no solo es un polo de innovación y emprendimiento en Colombia, sino también una ciudad que se ha consolidado como motor de empleo en la región. Durante este mes, reconocidas compañías nacionales e internacionales con presencia en la ciudad han abierto procesos de selección en sectores como comercio, tecnología, salud, logística y servicios.
Estas vacantes representan una oportunidad tanto para perfiles técnicos como profesionales, en un momento en que la demanda de talento sigue en crecimiento y las empresas requieren fortalecer sus equipos para responder a nuevos retos del mercado.
Aquí le presentamos algunas de las vacantes disponibles en la capital antioqueña. Si desea conocer todas las ofertas, haga clic aquí, cree su perfil profesional y postúlese sin costo al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones.
Aprendiz de logística
Empresa: Maaji
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje
Si es una persona organizada, con iniciativa y busca aprender en un ambiente colaborativo, ¡este es el lugar para usted! En este rol, será parte fundamental del proceso de seguimiento logístico, actualizando cuadros de control en excel y asegurando que los pedidos lleguen a tiempo a los clientes.
Responsabilidades:
- Actualizar los cuadros de seguimiento en excel, descargando archivos de los sistemas (WMS Dynamics y Sizfra) y modificando plantillas.
- Realizar guías masivas mediante los aplicativos de Deprisa y Coordinadora cargando plantillas de Excel.
- Crear rótulos para plataformas de clientes como Amazon copiando y pegando información necesaria.
- Monitorear la trazabilidad de pedidos en tránsito a través de las páginas de las transportadoras, verificando su estado.
Requerimientos:
- Educación mínima nivel Técnico.
- Conocimientos básicos de Excel y logística.
- Capacidad para trabajar bajo presión y en equipo.
- Habilidades organizativas y de planificación.
Operador autónomo - Producción y mantenimiento
Empresa: Prebel
Salario: $ 2.096.001
Tipo de contrato: Término fijo
En este rol, conocido también como operador de maquinaria industrial o técnico en operación de equipos, será el encargado de asegurar que los procesos productivos se realicen con la máxima eficiencia y calidad.
Responsabilidades:
- Ejecutar el alistamiento, operación y ajustes de las máquinas asignadas.
- Operar equipos auxiliares en la línea de etiquetado según los lineamientos establecidos.
- Despejar y limpiar la línea al finalizar cada proceso para mantener el área en óptimas condiciones.
Requerimientos:
- Técnico en mecánica electricidad electromecánica o afines.
- Mínimo 1 año de experiencia en empresas manufactureras en procesos productivos o de calidad.
- 6 meses de experiencia en alistamiento y operación de maquinaria para producción industrial.
- Conocimiento en mantenimiento de maquinaria industrial.
- Preferiblemente experiencia en buenas prácticas de manufactura.
Supervisor de trade marketing
Empresa: Postobón
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término fijo
Si es un apasionado del mercadeo y las ventas en el sector de consumo masivo, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Supervisar programas de activación en canales de cedis asignados.
- Garantizar el cumplimiento de parámetros establecidos por la compañía.
- Contribuir al incremento de ventas en los diferentes cedis.
- Coordinar equipos para la ejecución de estrategias de trade marketing.
- Reportar resultados y optimizaciones de los programas de demanda.
Requerimientos:
- Tecnólogo en Ciencias Administrativas, Comerciales o afines.
- 2 años de experiencia en mercadeo, ventas o trade marketing.
- Experiencia en consumo masivo.
- Habilidades de comunicación y liderazgo.
- Capacidad para trabajar en equipo.
Analista de contabilidad e impuestos
Empresa: Crepes & Waffles
Salario: $ 4.200.000
Tipo de contrato: Término fijo
Este rol es clave para garantizar el cumplimiento puntual y correcto de las obligaciones de la empresa. Trabajará con el equipo contable para asegurar la integridad financiera de la organización.
Responsabilidades:
- Realizar informes ante la superintendencia de Sociedades.
- Realizar la preparación y presentación de medios magnéticos ante las entidades de control.
- Generar declaraciones de retención de industria y comercio
- Elaboración de los anexos para declaraciones tributarias
- Cierres contables mensuales y anuales.
Requerimientos:
- Contaduría Pública (titulado/a).
- Mínimo 3 años de experiencia en áreas contables de impuestos
- Dominio de la legislación y normatividad legal vigente
- Especialización en impuestos.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.