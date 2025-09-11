Medellín: reconocidas empresas buscan personal este mes

La capital antioqueña no solo es un polo de innovación y emprendimiento en Colombia, sino también una ciudad que se ha consolidado como motor de empleo en la región. Durante este mes, reconocidas compañías nacionales e internacionales con presencia en la ciudad han abierto procesos de selección en sectores como comercio, tecnología, salud, logística y servicios.

Estas vacantes representan una oportunidad tanto para perfiles técnicos como profesionales, en un momento en que la demanda de talento sigue en crecimiento y las empresas requieren fortalecer sus equipos para responder a nuevos retos del mercado.

Aquí le presentamos algunas de las vacantes disponibles en la capital antioqueña. Si desea conocer todas las ofertas, haga clic aquí, cree su perfil profesional y postúlese sin costo al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones.

Aprendiz de logística

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Si es una persona organizada, con iniciativa y busca aprender en un ambiente colaborativo, ¡este es el lugar para usted! En este rol, será parte fundamental del proceso de seguimiento logístico, actualizando cuadros de control en excel y asegurando que los pedidos lleguen a tiempo a los clientes.

Responsabilidades:

Actualizar los cuadros de seguimiento en excel, descargando archivos de los sistemas (WMS Dynamics y Sizfra) y modificando plantillas.

Realizar guías masivas mediante los aplicativos de Deprisa y Coordinadora cargando plantillas de Excel.

Crear rótulos para plataformas de clientes como Amazon copiando y pegando información necesaria.

Monitorear la trazabilidad de pedidos en tránsito a través de las páginas de las transportadoras, verificando su estado.

Requerimientos:

Educación mínima nivel Técnico.

Conocimientos básicos de Excel y logística.

Capacidad para trabajar bajo presión y en equipo.

Habilidades organizativas y de planificación.

Operador autónomo - Producción y mantenimiento

Empresa: Prebel

Salario: $ 2.096.001

Tipo de contrato: Término fijo

En este rol, conocido también como operador de maquinaria industrial o técnico en operación de equipos, será el encargado de asegurar que los procesos productivos se realicen con la máxima eficiencia y calidad.

Responsabilidades:

Ejecutar el alistamiento, operación y ajustes de las máquinas asignadas.

Operar equipos auxiliares en la línea de etiquetado según los lineamientos establecidos.

Despejar y limpiar la línea al finalizar cada proceso para mantener el área en óptimas condiciones.

Requerimientos:

Técnico en mecánica electricidad electromecánica o afines.

Mínimo 1 año de experiencia en empresas manufactureras en procesos productivos o de calidad.

6 meses de experiencia en alistamiento y operación de maquinaria para producción industrial.

Conocimiento en mantenimiento de maquinaria industrial.

Preferiblemente experiencia en buenas prácticas de manufactura.

Supervisor de trade marketing

Empresa: Postobón

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Si es un apasionado del mercadeo y las ventas en el sector de consumo masivo, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Supervisar programas de activación en canales de cedis asignados.

Garantizar el cumplimiento de parámetros establecidos por la compañía.

Contribuir al incremento de ventas en los diferentes cedis.

Coordinar equipos para la ejecución de estrategias de trade marketing.

Reportar resultados y optimizaciones de los programas de demanda.

Requerimientos:

Tecnólogo en Ciencias Administrativas, Comerciales o afines.

2 años de experiencia en mercadeo, ventas o trade marketing.

Experiencia en consumo masivo.

Habilidades de comunicación y liderazgo.

Capacidad para trabajar en equipo.

Analista de contabilidad e impuestos

Empresa: Crepes & Waffles

Salario: $ 4.200.000

Tipo de contrato: Término fijo

Este rol es clave para garantizar el cumplimiento puntual y correcto de las obligaciones de la empresa. Trabajará con el equipo contable para asegurar la integridad financiera de la organización.

Responsabilidades:

Realizar informes ante la superintendencia de Sociedades.

Realizar la preparación y presentación de medios magnéticos ante las entidades de control.

Generar declaraciones de retención de industria y comercio

Elaboración de los anexos para declaraciones tributarias

Cierres contables mensuales y anuales.

Requerimientos:

Contaduría Pública (titulado/a).

Mínimo 3 años de experiencia en áreas contables de impuestos

Dominio de la legislación y normatividad legal vigente

Especialización en impuestos.