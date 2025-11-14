Médicos y especialistas, hay vacantes activas en todo el país

Suscribirse

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

14 de noviembre de 2025, 4:32 p. m.
Colsubsidio solicita un médico general en Bogotá, para turno nocturno, en urgencias.
Postulaciones abiertas sin costo | Foto: Getty Images

Las oportunidades laborales se concentran en áreas como medicina general, medicina interna, cirugía general y cuidado crítico, aunque también se requieren perfiles en áreas administrativas y de apoyo clínico.

En ciudades como Barranquilla, Medellín y Armenia, así como en municipios intermedios, se reporta una alta necesidad de profesionales de la salud.

Muchas de estas vacantes ofrecen contratación directa, estabilidad laboral, honorarios competitivos y modalidades de turnos flexibles según la disponibilidad del profesional.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Los quistes ováricos son comunes y, por lo general, no causan poca o ninguna molestia y son inofensivos e incluso en la mayoría de los casos desaparece, sin necesidad de tratamiento en unos pocos meses.
Las oportunidades de empleo están disponibles en diferentes ciudades a nivel nacional. | Foto: Getty Images/Westend61

Médico general – Barranquilla

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Se está en búsqueda de un médico general temporal para cubrir el periodo del 3 de diciembre al 9 de enero en la ciudad de Barranquilla. Es importante contar con experiencia en consulta externa, preferiblemente en medicina prepagada, que pueda integrarse al equipo.

Responsabilidades:

  • Proveer atención médica general a los pacientes.
  • Realizar diagnósticos y tratamientos en consulta externa.
  • Mantener registros médicos precisos y actualizados.
  • Colaborar con otros profesionales de la salud para mejorar la atención al paciente.
  • Asegurar el cumplimiento de normativas y protocolos médicos.

Requerimientos:

  • Título de médico general.
  • Registro Rethus vigente.
  • Cursos de actualización médica al día.
  • Experiencia mínima de 2 años en consulta externa.
  • Preferible experiencia en medicina prepagada.

¡Postúlese aquí!

Médico radiólogo – Medellín

Empresa: Fundación Hospitalaria San Vicente De Paul

Salario: A convenir

Si es un especialista en radiología con un deseo genuino de mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante diagnósticos precisos, ¡este es el lugar para usted!

Responsabilidades:

  • Interpretar rayos X y tomografías.
  • Realizar ecografías y estudios especiales.
  • Ejecutar procedimientos guiados por imágenes.
  • Colaborar con otros profesionales de la salud para diagnósticos precisos.
  • Mantener registros detallados de los resultados de los estudios.

Requerimientos:

  • Título de médico con especialización en radiología.
  • Experiencia en interpretación de rayos X y tomografías.
  • Habilidad para realizar ecografías y procedimientos especiales.
  • Excelentes habilidades de comunicación.
  • Licencia médica vigente.

¡Postúlese aquí!

Médico internista – Armenia

Empresa: AVIDANTI

Salario: 6.000.000 a 8.000.000

Como especialista en medicina interna, será parte de un equipo comprometido con el cuidado integral de los pacientes, garantizando un diagnóstico preciso y un tratamiento eficaz.

Responsabilidades:

  • Realizar diagnósticos y tratamientos de enfermedades crónicas y complejas.
  • Coordinar la atención médica con otros especialistas en medicina interna.
  • Llevar un seguimiento detallado de la evolución de los pacientes.
  • Participar en comités de revisión y mejora de procesos clínicos.
  • Asesorar a los equipos médicos en casos de alta complejidad.
  • Promover la educación continua en salud y prevención de enfermedades.

Requerimientos:

  • Especialización en medicina interna con tarjeta profesional vigente.
  • Mínimo 2 años de experiencia como internista clínico en hospitales o clínicas.
  • Conocimiento avanzado de enfermedades complejas y tratamientos.
  • Dominio de sistemas de información de salud y registros médicos.
  • Habilidades en comunicación efectiva y ética profesional.

¡Postúlese aquí!

Médico de consulta domiciliaria – Medellín

Empresa: Grupo EMI

Salario: 6.000.000 a 7.000.000

Si le apasiona la medicina y desea hacer una diferencia en la vida de las personas desde la comodidad de sus hogares, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

  • Realizar la evaluación médica del paciente según guías y procedimientos de la compañía.
  • Definir la pertinencia de traslado y sitio de internación según el caso.
  • Colaborar con la red de atención y asegurador para traslados necesarios.

Requerimientos:

  • Médico titulado con experiencia mínima de 6 meses como médico general.
  • Inscripción en el ReThus y tarjeta profesional vigente.
  • Cursos de ACLS y BLS vigentes.
  • Vacunas de Hepatitis B Tétano y Titulación de Hepatitis B.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

