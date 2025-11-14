Médicos y especialistas, hay vacantes activas en todo el país

Las oportunidades laborales se concentran en áreas como medicina general, medicina interna, cirugía general y cuidado crítico, aunque también se requieren perfiles en áreas administrativas y de apoyo clínico.

En ciudades como Barranquilla, Medellín y Armenia, así como en municipios intermedios, se reporta una alta necesidad de profesionales de la salud.

Muchas de estas vacantes ofrecen contratación directa, estabilidad laboral, honorarios competitivos y modalidades de turnos flexibles según la disponibilidad del profesional.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Las oportunidades de empleo están disponibles en diferentes ciudades a nivel nacional. | Foto: Getty Images/Westend61

Médico general – Barranquilla

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Se está en búsqueda de un médico general temporal para cubrir el periodo del 3 de diciembre al 9 de enero en la ciudad de Barranquilla. Es importante contar con experiencia en consulta externa, preferiblemente en medicina prepagada, que pueda integrarse al equipo.

Responsabilidades:

Proveer atención médica general a los pacientes.

Realizar diagnósticos y tratamientos en consulta externa.

Mantener registros médicos precisos y actualizados.

Colaborar con otros profesionales de la salud para mejorar la atención al paciente.

Asegurar el cumplimiento de normativas y protocolos médicos.

Requerimientos:

Título de médico general.

Registro Rethus vigente.

Cursos de actualización médica al día.

Experiencia mínima de 2 años en consulta externa.

Preferible experiencia en medicina prepagada.

Médico radiólogo – Medellín

Empresa: Fundación Hospitalaria San Vicente De Paul

Salario: A convenir

Si es un especialista en radiología con un deseo genuino de mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante diagnósticos precisos, ¡este es el lugar para usted!

Responsabilidades:

Interpretar rayos X y tomografías.

Realizar ecografías y estudios especiales.

Ejecutar procedimientos guiados por imágenes.

Colaborar con otros profesionales de la salud para diagnósticos precisos.

Mantener registros detallados de los resultados de los estudios.

Requerimientos:

Título de médico con especialización en radiología.

Experiencia en interpretación de rayos X y tomografías.

Habilidad para realizar ecografías y procedimientos especiales.

Excelentes habilidades de comunicación.

Licencia médica vigente.

Médico internista – Armenia

Empresa: AVIDANTI

Salario: 6.000.000 a 8.000.000

Como especialista en medicina interna, será parte de un equipo comprometido con el cuidado integral de los pacientes, garantizando un diagnóstico preciso y un tratamiento eficaz.

Responsabilidades:

Realizar diagnósticos y tratamientos de enfermedades crónicas y complejas.

Coordinar la atención médica con otros especialistas en medicina interna.

Llevar un seguimiento detallado de la evolución de los pacientes.

Participar en comités de revisión y mejora de procesos clínicos.

Asesorar a los equipos médicos en casos de alta complejidad.

Promover la educación continua en salud y prevención de enfermedades.

Requerimientos:

Especialización en medicina interna con tarjeta profesional vigente.

Mínimo 2 años de experiencia como internista clínico en hospitales o clínicas.

Conocimiento avanzado de enfermedades complejas y tratamientos.

Dominio de sistemas de información de salud y registros médicos.

Habilidades en comunicación efectiva y ética profesional.

Médico de consulta domiciliaria – Medellín

Empresa: Grupo EMI

Salario: 6.000.000 a 7.000.000

Si le apasiona la medicina y desea hacer una diferencia en la vida de las personas desde la comodidad de sus hogares, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Realizar la evaluación médica del paciente según guías y procedimientos de la compañía.

Definir la pertinencia de traslado y sitio de internación según el caso.

Colaborar con la red de atención y asegurador para traslados necesarios.

Requerimientos:

Médico titulado con experiencia mínima de 6 meses como médico general.

Inscripción en el ReThus y tarjeta profesional vigente.

Cursos de ACLS y BLS vigentes.

Vacunas de Hepatitis B Tétano y Titulación de Hepatitis B.