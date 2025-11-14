Empleo
Médicos y especialistas, hay vacantes activas en todo el país
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Las oportunidades laborales se concentran en áreas como medicina general, medicina interna, cirugía general y cuidado crítico, aunque también se requieren perfiles en áreas administrativas y de apoyo clínico.
En ciudades como Barranquilla, Medellín y Armenia, así como en municipios intermedios, se reporta una alta necesidad de profesionales de la salud.
Muchas de estas vacantes ofrecen contratación directa, estabilidad laboral, honorarios competitivos y modalidades de turnos flexibles según la disponibilidad del profesional.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Médico general – Barranquilla
Empresa: Keralty
Salario: A convenir
Se está en búsqueda de un médico general temporal para cubrir el periodo del 3 de diciembre al 9 de enero en la ciudad de Barranquilla. Es importante contar con experiencia en consulta externa, preferiblemente en medicina prepagada, que pueda integrarse al equipo.
Responsabilidades:
- Proveer atención médica general a los pacientes.
- Realizar diagnósticos y tratamientos en consulta externa.
- Mantener registros médicos precisos y actualizados.
- Colaborar con otros profesionales de la salud para mejorar la atención al paciente.
- Asegurar el cumplimiento de normativas y protocolos médicos.
Requerimientos:
- Título de médico general.
- Registro Rethus vigente.
- Cursos de actualización médica al día.
- Experiencia mínima de 2 años en consulta externa.
- Preferible experiencia en medicina prepagada.
Médico radiólogo – Medellín
Empresa: Fundación Hospitalaria San Vicente De Paul
Salario: A convenir
Si es un especialista en radiología con un deseo genuino de mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante diagnósticos precisos, ¡este es el lugar para usted!
Responsabilidades:
- Interpretar rayos X y tomografías.
- Realizar ecografías y estudios especiales.
- Ejecutar procedimientos guiados por imágenes.
- Colaborar con otros profesionales de la salud para diagnósticos precisos.
- Mantener registros detallados de los resultados de los estudios.
Requerimientos:
- Título de médico con especialización en radiología.
- Experiencia en interpretación de rayos X y tomografías.
- Habilidad para realizar ecografías y procedimientos especiales.
- Excelentes habilidades de comunicación.
- Licencia médica vigente.
Médico internista – Armenia
Empresa: AVIDANTI
Salario: 6.000.000 a 8.000.000
Como especialista en medicina interna, será parte de un equipo comprometido con el cuidado integral de los pacientes, garantizando un diagnóstico preciso y un tratamiento eficaz.
Responsabilidades:
- Realizar diagnósticos y tratamientos de enfermedades crónicas y complejas.
- Coordinar la atención médica con otros especialistas en medicina interna.
- Llevar un seguimiento detallado de la evolución de los pacientes.
- Participar en comités de revisión y mejora de procesos clínicos.
- Asesorar a los equipos médicos en casos de alta complejidad.
- Promover la educación continua en salud y prevención de enfermedades.
Requerimientos:
- Especialización en medicina interna con tarjeta profesional vigente.
- Mínimo 2 años de experiencia como internista clínico en hospitales o clínicas.
- Conocimiento avanzado de enfermedades complejas y tratamientos.
- Dominio de sistemas de información de salud y registros médicos.
- Habilidades en comunicación efectiva y ética profesional.
Médico de consulta domiciliaria – Medellín
Empresa: Grupo EMI
Salario: 6.000.000 a 7.000.000
Si le apasiona la medicina y desea hacer una diferencia en la vida de las personas desde la comodidad de sus hogares, ¡esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Realizar la evaluación médica del paciente según guías y procedimientos de la compañía.
- Definir la pertinencia de traslado y sitio de internación según el caso.
- Colaborar con la red de atención y asegurador para traslados necesarios.
Requerimientos:
- Médico titulado con experiencia mínima de 6 meses como médico general.
- Inscripción en el ReThus y tarjeta profesional vigente.
- Cursos de ACLS y BLS vigentes.
- Vacunas de Hepatitis B Tétano y Titulación de Hepatitis B.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.