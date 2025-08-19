Empleo
Mibanco cuenta con ofertas laborales en Bogotá
¡Aplique ya!
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral en Bogotá sigue generando oportunidades, esta vez de la mano de Mibanco, entidad especializada en microfinanzas y parte del Grupo Credicorp, que anunció la apertura de procesos de selección en áreas comerciales, operativas y de servicio. Con estas convocatorias, la entidad busca fortalecer su equipo de trabajo y continuar ampliando el alcance de la inclusión financiera en la capital.
Las ofertas están dirigidas a técnicos, tecnólogos y profesionales que cuenten con experiencia en ventas externas, microcrédito, servicio al cliente y gestión de cartera.
Los interesados podrán aplicar de manera gratuita y 100% virtual, lo que facilita el acceso a estas vacantes desde cualquier punto de Bogotá. A continuación, algunas de las vacantes disponibles en Semana Empleos.
Vacantes disponibles
Ejecutivo financiero externo microfinanzas Salario a convenir
Mibanco, parte del Grupo Credicorp y líder en microfinanzas en Latinoamérica, busca profesionales con experiencia en ventas externas y vocación comercial, orientados a generar impacto a través de la inclusión financiera.
Funciones principales:
Colocación de créditos y venta del portafolio financiero.
Captación y fidelización de clientes.
Gestión de calidad de cartera.
Expansión y desarrollo de nuevos mercados.
Requisitos:
Formación: técnico, tecnólogo, profesional o estudiante de carreras administrativas, comerciales o financieras.
Experiencia mínima de 1 año como asesor comercial externo, preferiblemente en microcrédito.
Gusto por el trabajo de campo y orientación al cliente.
Se ofrece:
- Contrato indefinido y directo con el banco.
- Salario básico desde $2.060.000 con aumento después del periodo de prueba, posibilidad de mayor categoría salarial según experiencia en microcrédito.
- Auxilio de transporte operativo.
- Comisiones sin techo por cumplimiento.
- Prestaciones sociales y beneficios adicionales.
- Capacitación constante y oportunidades de crecimiento.
Horario:
Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m
Asesor integral
Salario: $ 1.890.909
Mibanco, banco especializado en microfinanzas del Grupo Credicorp, busca un asesor integral de servicios con pasión por el trabajo con pequeños empresarios y orientación al logro de metas.
Funciones principales:
- Brindar asesoría oportuna sobre el portafolio de productos y servicios.
- Realizar atención en caja y manejo de efectivo o títulos de valor.
- Garantizar un crecimiento sostenible del portafolio.
- Atender clientes de manera personalizada con calidad y cordialidad.
Requisitos:
Tecnólogo o estudiante de cuarto semestre de carreras profesionales en áreas financieras, comerciales o afines.
Experiencia mínima de 1 año como asesor de servicios o auxiliar operativo, preferiblemente en entidades financieras.
Se ofrece:
- Salario competitivo con aumento después del periodo de prueba.
- Plan de carrera en el área operativa.
- Excelente ambiente laboral, dinámico y retador.
Asesor comercial externo – centro de Bogotá
Salario a convenir
Mibanco, banco especializado en microfinanzas del Grupo Credicorp, requiere asesores comerciales externos con experiencia en microcrédito y gestión de clientes.
Funciones principales:
Gestionar cartera mediante captación, evaluación y recuperación de créditos.
Ejecutar estrategias de fidelización para incrementar colocaciones, clientes y calidad de cartera.
Requisitos:
Técnico, tecnólogo o profesional en administración, ingeniería industrial, economía, contabilidad u otras carreras afines.
Experiencia mínima de 1 año en microcrédito como asesor comercial externo.
Se ofrece:
- Salario asignado según experiencia y perfil comercial.
- Auxilio de transporte operativo.
- Comisiones por cumplimiento.
- Prestaciones sociales y beneficios adicionales.
Horario:
Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Asesor comercial externo – Ciudad Bolívar, Bogotá
Salario a convenir
Mibanco, entidad líder en microfinanzas del Grupo Credicorp, busca asesores comerciales externos para gestionar y ampliar su portafolio en la zona de Ciudad Bolívar.
Funciones principales:
Captación, evaluación y recuperación de créditos.
Implementación de estrategias de fidelización para fortalecer la cartera y la relación con clientes.
Requisitos:
Técnico, tecnólogo o profesional en áreas administrativas, financieras o afines.
Experiencia mínima de 1 año en microcrédito como asesor comercial externo.
Se ofrece:
- Salario según experiencia y perfil.
- Auxilio de transporte operativo.
- Comisiones por cumplimiento.
- Prestaciones sociales y beneficios.
Horario:
- Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Asesor comercial microcrédito – centro de Bogotá
Salario a convenir
Mibanco busca asesores comerciales en microcrédito con experiencia en gestión externa y atención a microempresarios.
Funciones principales:
- Captación, evaluación y recuperación de créditos.
- Implementación de estrategias de fidelización para aumentar colocaciones y calidad de cartera.
Requisitos:
- Técnico, tecnólogo o profesional en carreras administrativas, financieras o relacionadas.
- Experiencia mínima de 1 año en entidades de microcrédito como asesor comercial externo.
Se ofrece:
- Salario asignado según experiencia.
- Auxilio de transporte operativo.
- Comisiones por cumplimiento.
- Prestaciones sociales y beneficios adicionales.
Horario:
Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Auxiliar operativo contact center
Salario a convenir
Mibanco requiere un auxiliar operativo para su área de contact center, con experiencia en gestión de cartera y cobranzas.
Funciones principales:
- Atender procesos de cartera y cobranzas en el sector financiero.
- Manejar bases de datos y registrar información.
- Apoyar procesos de reestructuración y modificación de cartera.
Requisitos:
- Técnico o tecnólogo en carreras administrativas o financieras.
- Experiencia mínima de 1 año en cartera o cobranzas en el sector financiero (deseable 6 meses en el cargo).
- Conocimiento en paquete Office nivel medio y manejo de bases de datos.
Horario:
- Lunes a viernes: turnos rotativos de 8 horas entre 7:00 a.m. y 8:00 p.m.
- Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. (en la última semana del mes de 12:00 p.m. a 4:00 p.m.).
Se ofrece:
Salario básico más recargos según aplique.