Mibanco cuenta con ofertas laborales en Bogotá

El mercado laboral en Bogotá sigue generando oportunidades, esta vez de la mano de Mibanco, entidad especializada en microfinanzas y parte del Grupo Credicorp, que anunció la apertura de procesos de selección en áreas comerciales, operativas y de servicio. Con estas convocatorias, la entidad busca fortalecer su equipo de trabajo y continuar ampliando el alcance de la inclusión financiera en la capital.

Las ofertas están dirigidas a técnicos, tecnólogos y profesionales que cuenten con experiencia en ventas externas, microcrédito, servicio al cliente y gestión de cartera.

Los interesados podrán aplicar de manera gratuita y 100% virtual, lo que facilita el acceso a estas vacantes desde cualquier punto de Bogotá. A continuación, algunas de las vacantes disponibles en Semana Empleos.

Vacantes disponibles

Ejecutivo financiero externo microfinanzas Salario a convenir

Mibanco, parte del Grupo Credicorp y líder en microfinanzas en Latinoamérica, busca profesionales con experiencia en ventas externas y vocación comercial, orientados a generar impacto a través de la inclusión financiera.

Funciones principales:

Colocación de créditos y venta del portafolio financiero.

Captación y fidelización de clientes.

Gestión de calidad de cartera.

Expansión y desarrollo de nuevos mercados.

Requisitos:

Formación: técnico, tecnólogo, profesional o estudiante de carreras administrativas, comerciales o financieras.

Experiencia mínima de 1 año como asesor comercial externo, preferiblemente en microcrédito.

Gusto por el trabajo de campo y orientación al cliente.

Se ofrece:

Contrato indefinido y directo con el banco.

Salario básico desde $2.060.000 con aumento después del periodo de prueba, posibilidad de mayor categoría salarial según experiencia en microcrédito.

Auxilio de transporte operativo.

Comisiones sin techo por cumplimiento.

Prestaciones sociales y beneficios adicionales.

Capacitación constante y oportunidades de crecimiento.

Horario:

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m

Asesor integral

Salario: $ 1.890.909

Mibanco, banco especializado en microfinanzas del Grupo Credicorp, busca un asesor integral de servicios con pasión por el trabajo con pequeños empresarios y orientación al logro de metas.

Funciones principales:

Brindar asesoría oportuna sobre el portafolio de productos y servicios.

Realizar atención en caja y manejo de efectivo o títulos de valor.

Garantizar un crecimiento sostenible del portafolio.

Atender clientes de manera personalizada con calidad y cordialidad.

Requisitos:

Tecnólogo o estudiante de cuarto semestre de carreras profesionales en áreas financieras, comerciales o afines.

Experiencia mínima de 1 año como asesor de servicios o auxiliar operativo, preferiblemente en entidades financieras.

Se ofrece:

Salario competitivo con aumento después del periodo de prueba.

Plan de carrera en el área operativa.

Excelente ambiente laboral, dinámico y retador.

Asesor comercial externo – centro de Bogotá

Salario a convenir

Mibanco, banco especializado en microfinanzas del Grupo Credicorp, requiere asesores comerciales externos con experiencia en microcrédito y gestión de clientes.

Funciones principales:

Gestionar cartera mediante captación, evaluación y recuperación de créditos.

Ejecutar estrategias de fidelización para incrementar colocaciones, clientes y calidad de cartera.

Requisitos:

Técnico, tecnólogo o profesional en administración, ingeniería industrial, economía, contabilidad u otras carreras afines.

Experiencia mínima de 1 año en microcrédito como asesor comercial externo.

Se ofrece:

Salario asignado según experiencia y perfil comercial.

Auxilio de transporte operativo.

Comisiones por cumplimiento.

Prestaciones sociales y beneficios adicionales.

Horario:

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Asesor comercial externo – Ciudad Bolívar, Bogotá

Salario a convenir

Mibanco, entidad líder en microfinanzas del Grupo Credicorp, busca asesores comerciales externos para gestionar y ampliar su portafolio en la zona de Ciudad Bolívar.

Funciones principales:

Captación, evaluación y recuperación de créditos.

Implementación de estrategias de fidelización para fortalecer la cartera y la relación con clientes.

Requisitos:

Técnico, tecnólogo o profesional en áreas administrativas, financieras o afines.

Experiencia mínima de 1 año en microcrédito como asesor comercial externo.

Se ofrece:

Salario según experiencia y perfil.

Auxilio de transporte operativo.

Comisiones por cumplimiento.

Prestaciones sociales y beneficios.

Horario:

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Asesor comercial microcrédito – centro de Bogotá

Salario a convenir

Mibanco busca asesores comerciales en microcrédito con experiencia en gestión externa y atención a microempresarios.

Funciones principales:

Captación, evaluación y recuperación de créditos.

Implementación de estrategias de fidelización para aumentar colocaciones y calidad de cartera.

Requisitos:

Técnico, tecnólogo o profesional en carreras administrativas, financieras o relacionadas.

Experiencia mínima de 1 año en entidades de microcrédito como asesor comercial externo.

Se ofrece:

Salario asignado según experiencia.

Auxilio de transporte operativo.

Comisiones por cumplimiento.

Prestaciones sociales y beneficios adicionales.

Horario:

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Auxiliar operativo contact center

Salario a convenir

Mibanco requiere un auxiliar operativo para su área de contact center, con experiencia en gestión de cartera y cobranzas.

Funciones principales:

Atender procesos de cartera y cobranzas en el sector financiero.

Manejar bases de datos y registrar información.

Apoyar procesos de reestructuración y modificación de cartera.

Requisitos:

Técnico o tecnólogo en carreras administrativas o financieras.

Experiencia mínima de 1 año en cartera o cobranzas en el sector financiero (deseable 6 meses en el cargo).

Conocimiento en paquete Office nivel medio y manejo de bases de datos.

Horario:

Lunes a viernes: turnos rotativos de 8 horas entre 7:00 a.m. y 8:00 p.m.

Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. (en la última semana del mes de 12:00 p.m. a 4:00 p.m.).

Se ofrece: