EMPLEO
Miles de oportunidades laborales disponibles este mes: aplique gratis
El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral en Colombia se mantiene en movimiento y este mes se abrieron miles de vacantes en distintos sectores de la economía. Empresas de comercio, salud, transporte, servicios, tecnología y manufactura están en la búsqueda de talento para reforzar sus equipos, con opciones que van desde cargos operativos hasta posiciones profesionales y especializadas.
La diversidad de perfiles solicitados y la cobertura en varias ciudades del país hacen de estas convocatorias una gran oportunidad para encontrar un empleo estable y con proyección.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Puede conocer más y registrarse sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos.
Jefe de gestión humana – Cali
Empresa: Postobón
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como jefe de recursos humanos, se encargará de supervisar y ejecutar actividades clave en el área de recursos humanos, asegurando que los procedimientos establecidos se cumplan de manera eficiente y efectiva.
Responsabilidades:
- Supervisar y ejecutar las contrataciones, desvinculaciones y movimientos de personal.
- Coordinar procesos disciplinarios asegurando el cumplimiento normativo.
- Gestionar solicitudes legales y asegurar tiempos de respuesta adecuados.
- Coordinar encuestas de clima organizacional y programas de bienestar.
- Supervisar el proceso de afiliaciones, deducciones y pago de nómina.
- Autorizar cesantías parciales o totales para los trabajadores.
- Verificar y gestionar el cobro de incapacidades.
- Facilitar el proceso de selección y reclutamiento en los centros asignados.
- Supervisar evaluaciones de competencias y desempeño.
- Coordinar programas de inducción y formación del personal.
- Participar en la ejecución de planes de cambio y desarrollo.
- Garantizar la entrega de dotación y elementos de protección personal.
- Emitir requerimientos para una óptima gestión de recursos humanos.
- Facilitar anticipos y legalizaciones de gastos de viaje.
- Asistir en auditorías internas y externas.
Requerimientos:
- Formación profesional en Administración, Psicología o áreas afines.
- Experiencia mínima de 5 años en gestión de Recursos Humanos.
- Conocimiento avanzado de normativas laborales y gestión disciplinaria.
- Excelentes habilidades de liderazgo y comunicación.
- Capacidad de análisis y resolución de problemas.
Químico farmacéutico asistencial – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: $ 4.900.000 a $ 5.300.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En la Fundación Santa Fe de Bogotá buscan un químico farmacéutico asistencial apasionado por el servicio y el cuidado de los demás.
Responsabilidades:
- Programar, desarrollar y controlar actividades asistenciales para el manejo seguro de medicamentos.
- Realizar seguimiento farmacoterapéutico a pacientes.
- Conciliación medicamentosa y validación de interacciones.
- Ejecutar actividades de control de calidad relacionadas con medicamentos.
Requerimientos:
- Título profesional en Química Farmacéutica.
- Experiencia en actividades técnicas y administrativas en el ámbito de la farmacia hospitalaria.
- Conocimientos avanzados en farmacología y manejo de medicamentos.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
Especialista en automatización robótica – Bogotá D.C.
Empresa: Croydon
Salario: $ 5.000.000 a $ 8.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como desarrollador de automatización, trabajará en un entorno dinámico, diseñando y desarrollando robots de software que optimicen operaciones.
Responsabilidades:
- Identificar y priorizar oportunidades de automatización en colaboración con áreas de negocio.
- Analizar procesos actuales ‘As-Is’ para determinar su viabilidad para automatización.
- Diseñar soluciones ‘To-Be’ optimizando procesos antes de su robotización.
- Desarrollar y configurar robots de software usando Rocketbot.
- Liderar el despliegue de robots coordinando con TI y usuarios de negocio.
- Brindar soporte post-implementación para asegurar la adopción de la tecnología.
- Mantener actualizada la documentación técnica y funcional de los procesos.
- Proponer mejoras a los robots existentes para optimizar su desempeño.
Requerimientos:
- Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o Administración de Empresas.
- Certificación en Rocketbot.
- Mínimo 2 años de experiencia en proyectos de automatización RPA.
- Experiencia en desarrollo y configuración de robots con Rocketbot.
- Experiencia en análisis y documentación de procesos de negocio.
- Habilidad para cuantificar beneficios de automatización en términos de ahorro y eficiencia.
Analista de compras no industriales – Medellín
Empresa: Prebel
Salario: $ 4.437.116
Tipo de contrato: Término indefinido
Si tiene experiencia en negociación y compras, esta es su oportunidad para brillar y demostrar sus habilidades.
Responsabilidades:
- Analizar y comprender las solicitudes de cotización.
- Identificar oportunidades de negociación.
- Validar solicitudes entrantes versus las ya tramitadas.
- Revisar el comportamiento de comodities con impacto en insumos.
- Generar planes de negociación según oportunidades del mercado.
- Negociar condiciones comerciales con proveedores.
- Comparar alternativas de mercado.
- Generar órdenes de compra.
- Coordinar procesos con proveedores.
Requerimientos:
- Profesional en ingeniería industrial, ingeniería de producción, administración de empresas, negocios internacionales o carreras afines.
- 2 años de experiencia en procesos de compras y negociación.
- Conocimiento avanzado de Excel.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.