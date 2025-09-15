Suscribirse

Miles de oportunidades laborales disponibles este mes: aplique gratis

El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

15 de septiembre de 2025, 5:14 p. m.
tiktok y empleo
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El mercado laboral en Colombia se mantiene en movimiento y este mes se abrieron miles de vacantes en distintos sectores de la economía. Empresas de comercio, salud, transporte, servicios, tecnología y manufactura están en la búsqueda de talento para reforzar sus equipos, con opciones que van desde cargos operativos hasta posiciones profesionales y especializadas.

La diversidad de perfiles solicitados y la cobertura en varias ciudades del país hacen de estas convocatorias una gran oportunidad para encontrar un empleo estable y con proyección.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Puede conocer más y registrarse sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos.

Por sectores, alojamiento y comidas, logística y actividades profesionales y científicas lideraron el aumento de la ocupación en julio. En contraste, comunicaciones y administración pública, salud y educación fueron los únicos sectores con reducción en el nivel de empleo.
Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: adobe stock

Jefe de gestión humana – Cali

Empresa: Postobón

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como jefe de recursos humanos, se encargará de supervisar y ejecutar actividades clave en el área de recursos humanos, asegurando que los procedimientos establecidos se cumplan de manera eficiente y efectiva.

Responsabilidades:

  • Supervisar y ejecutar las contrataciones, desvinculaciones y movimientos de personal.
  • Coordinar procesos disciplinarios asegurando el cumplimiento normativo.
  • Gestionar solicitudes legales y asegurar tiempos de respuesta adecuados.
  • Coordinar encuestas de clima organizacional y programas de bienestar.
  • Supervisar el proceso de afiliaciones, deducciones y pago de nómina.
  • Autorizar cesantías parciales o totales para los trabajadores.
  • Verificar y gestionar el cobro de incapacidades.
  • Facilitar el proceso de selección y reclutamiento en los centros asignados.
  • Supervisar evaluaciones de competencias y desempeño.
  • Coordinar programas de inducción y formación del personal.
  • Participar en la ejecución de planes de cambio y desarrollo.
  • Garantizar la entrega de dotación y elementos de protección personal.
  • Emitir requerimientos para una óptima gestión de recursos humanos.
  • Facilitar anticipos y legalizaciones de gastos de viaje.
  • Asistir en auditorías internas y externas.

Requerimientos:

  • Formación profesional en Administración, Psicología o áreas afines.
  • Experiencia mínima de 5 años en gestión de Recursos Humanos.
  • Conocimiento avanzado de normativas laborales y gestión disciplinaria.
  • Excelentes habilidades de liderazgo y comunicación.
  • Capacidad de análisis y resolución de problemas.

Si está interesado y cumple con los requisitos, ¡postúlese aquí!

Químico farmacéutico asistencial – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.900.000 a $ 5.300.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En la Fundación Santa Fe de Bogotá buscan un químico farmacéutico asistencial apasionado por el servicio y el cuidado de los demás.

Responsabilidades:

  • Programar, desarrollar y controlar actividades asistenciales para el manejo seguro de medicamentos.
  • Realizar seguimiento farmacoterapéutico a pacientes.
  • Conciliación medicamentosa y validación de interacciones.
  • Ejecutar actividades de control de calidad relacionadas con medicamentos.

Requerimientos:

  • Título profesional en Química Farmacéutica.
  • Experiencia en actividades técnicas y administrativas en el ámbito de la farmacia hospitalaria.
  • Conocimientos avanzados en farmacología y manejo de medicamentos.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Si está interesado y cumple con los requisitos, ¡postúlese aquí!

Contexto: Empleo en Colombia: revise las vacantes abiertas y postúlese gratis

Especialista en automatización robótica – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: $ 5.000.000 a $ 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como desarrollador de automatización, trabajará en un entorno dinámico, diseñando y desarrollando robots de software que optimicen operaciones.

Responsabilidades:

  • Identificar y priorizar oportunidades de automatización en colaboración con áreas de negocio.
  • Analizar procesos actuales ‘As-Is’ para determinar su viabilidad para automatización.
  • Diseñar soluciones ‘To-Be’ optimizando procesos antes de su robotización.
  • Desarrollar y configurar robots de software usando Rocketbot.
  • Liderar el despliegue de robots coordinando con TI y usuarios de negocio.
  • Brindar soporte post-implementación para asegurar la adopción de la tecnología.
  • Mantener actualizada la documentación técnica y funcional de los procesos.
  • Proponer mejoras a los robots existentes para optimizar su desempeño.

Requerimientos:

  • Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o Administración de Empresas.
  • Certificación en Rocketbot.
  • Mínimo 2 años de experiencia en proyectos de automatización RPA.
  • Experiencia en desarrollo y configuración de robots con Rocketbot.
  • Experiencia en análisis y documentación de procesos de negocio.
  • Habilidad para cuantificar beneficios de automatización en términos de ahorro y eficiencia.

Si está interesado y cumple con los requisitos, ¡postúlese aquí!

Analista de compras no industriales – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 4.437.116

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia en negociación y compras, esta es su oportunidad para brillar y demostrar sus habilidades.

Responsabilidades:

  • Analizar y comprender las solicitudes de cotización.
  • Identificar oportunidades de negociación.
  • Validar solicitudes entrantes versus las ya tramitadas.
  • Revisar el comportamiento de comodities con impacto en insumos.
  • Generar planes de negociación según oportunidades del mercado.
  • Negociar condiciones comerciales con proveedores.
  • Comparar alternativas de mercado.
  • Generar órdenes de compra.
  • Coordinar procesos con proveedores.

Requerimientos:

  • Profesional en ingeniería industrial, ingeniería de producción, administración de empresas, negocios internacionales o carreras afines.
  • 2 años de experiencia en procesos de compras y negociación.
  • Conocimiento avanzado de Excel.

Si está interesado y cumple con los requisitos, ¡postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Noticias Destacadas

