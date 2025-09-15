Miles de oportunidades laborales disponibles este mes: aplique gratis

El mercado laboral en Colombia se mantiene en movimiento y este mes se abrieron miles de vacantes en distintos sectores de la economía. Empresas de comercio, salud, transporte, servicios, tecnología y manufactura están en la búsqueda de talento para reforzar sus equipos, con opciones que van desde cargos operativos hasta posiciones profesionales y especializadas.

La diversidad de perfiles solicitados y la cobertura en varias ciudades del país hacen de estas convocatorias una gran oportunidad para encontrar un empleo estable y con proyección.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Puede conocer más y registrarse sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos.

Jefe de gestión humana – Cali

Empresa: Postobón

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como jefe de recursos humanos, se encargará de supervisar y ejecutar actividades clave en el área de recursos humanos, asegurando que los procedimientos establecidos se cumplan de manera eficiente y efectiva.

Responsabilidades:

Supervisar y ejecutar las contrataciones, desvinculaciones y movimientos de personal.

Coordinar procesos disciplinarios asegurando el cumplimiento normativo.

Gestionar solicitudes legales y asegurar tiempos de respuesta adecuados.

Coordinar encuestas de clima organizacional y programas de bienestar.

Supervisar el proceso de afiliaciones, deducciones y pago de nómina.

Autorizar cesantías parciales o totales para los trabajadores.

Verificar y gestionar el cobro de incapacidades.

Facilitar el proceso de selección y reclutamiento en los centros asignados.

Supervisar evaluaciones de competencias y desempeño.

Coordinar programas de inducción y formación del personal.

Participar en la ejecución de planes de cambio y desarrollo.

Garantizar la entrega de dotación y elementos de protección personal.

Emitir requerimientos para una óptima gestión de recursos humanos.

Facilitar anticipos y legalizaciones de gastos de viaje.

Asistir en auditorías internas y externas.

Requerimientos:

Formación profesional en Administración, Psicología o áreas afines.

Experiencia mínima de 5 años en gestión de Recursos Humanos.

Conocimiento avanzado de normativas laborales y gestión disciplinaria.

Excelentes habilidades de liderazgo y comunicación.

Capacidad de análisis y resolución de problemas.

Químico farmacéutico asistencial – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.900.000 a $ 5.300.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En la Fundación Santa Fe de Bogotá buscan un químico farmacéutico asistencial apasionado por el servicio y el cuidado de los demás.

Responsabilidades:

Programar, desarrollar y controlar actividades asistenciales para el manejo seguro de medicamentos.

Realizar seguimiento farmacoterapéutico a pacientes.

Conciliación medicamentosa y validación de interacciones.

Ejecutar actividades de control de calidad relacionadas con medicamentos.

Requerimientos:

Título profesional en Química Farmacéutica.

Experiencia en actividades técnicas y administrativas en el ámbito de la farmacia hospitalaria.

Conocimientos avanzados en farmacología y manejo de medicamentos.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Especialista en automatización robótica – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: $ 5.000.000 a $ 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como desarrollador de automatización, trabajará en un entorno dinámico, diseñando y desarrollando robots de software que optimicen operaciones.

Responsabilidades:

Identificar y priorizar oportunidades de automatización en colaboración con áreas de negocio.

Analizar procesos actuales ‘As-Is’ para determinar su viabilidad para automatización.

Diseñar soluciones ‘To-Be’ optimizando procesos antes de su robotización.

Desarrollar y configurar robots de software usando Rocketbot.

Liderar el despliegue de robots coordinando con TI y usuarios de negocio.

Brindar soporte post-implementación para asegurar la adopción de la tecnología.

Mantener actualizada la documentación técnica y funcional de los procesos.

Proponer mejoras a los robots existentes para optimizar su desempeño.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o Administración de Empresas.

Certificación en Rocketbot.

Mínimo 2 años de experiencia en proyectos de automatización RPA.

Experiencia en desarrollo y configuración de robots con Rocketbot.

Experiencia en análisis y documentación de procesos de negocio.

Habilidad para cuantificar beneficios de automatización en términos de ahorro y eficiencia.

Analista de compras no industriales – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 4.437.116

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia en negociación y compras, esta es su oportunidad para brillar y demostrar sus habilidades.

Responsabilidades:

Analizar y comprender las solicitudes de cotización.

Identificar oportunidades de negociación.

Validar solicitudes entrantes versus las ya tramitadas.

Revisar el comportamiento de comodities con impacto en insumos.

Generar planes de negociación según oportunidades del mercado.

Negociar condiciones comerciales con proveedores.

Comparar alternativas de mercado.

Generar órdenes de compra.

Coordinar procesos con proveedores.

Requerimientos:

Profesional en ingeniería industrial, ingeniería de producción, administración de empresas, negocios internacionales o carreras afines.

2 años de experiencia en procesos de compras y negociación.

Conocimiento avanzado de Excel.