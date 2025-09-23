EMPLEO
Miles de vacantes abiertas en Colombia: conózcalas aquí
Oportunidades disponibles para todos los perfiles.
Juliana Flórez
El mercado laboral en Colombia sigue mostrando dinamismo y cada semana se renuevan las oportunidades para quienes desean vincularse a un empleo formal. Actualmente, hay miles de vacantes abiertas en diferentes ciudades del país, lo que permite que perfiles técnicos, operativos y especializados encuentren una alternativa que se ajuste a sus objetivos laborales.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Analista junior de inversiones – Bogotá D.C.
Empresa: Corfi
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
El reto del cargo es analizar, revisar y hacer seguimiento a las inversiones y nuevos negocios con el fin de aumentar valor en las compañías; brindando información como herramientas para la toma de decisiones e identificando riesgos y oportunidades, con el fin de maximizar el valor económico, social y ambiental de cada una de ellas, para hacerlas más eficientes y rentables, todo enmarcado dentro de las normas y políticas de la corporación.
Responsabilidades:
- Apoyar el desarrollo de modelos de valoración dinámicos, incorporando proyecciones, presupuestos y resultados históricos, con el fin de evaluar la rentabilidad y la generación de valor de las inversiones, con sensibilidades ante escenarios cambiantes e indicadores financieros de rentabilidad, comparables al sector y a sus competidores.
- Realizar seguimiento mensual a información financiera.
- Elaborar reportes y documentos periódicos con información actualizada de las inversiones para presentación interna.
- Recopilar y analizar información de las inversiones con el fin de soportar un seguimiento estratégico activo con la administración de cada una de las empresas en las que la Corporación invierte.
- Brindar soporte y hacer seguimiento a la administración de las compañías en la elaboración de presupuestos, revisión financiera de proyectos, variaciones en la estrategia a corto y largo plazo, buscando la creación de valor en el portafolio.
- Participar como apoyo en las Juntas Directivas en los casos que se requiera en las compañías del portafolio.
- Realizar seguimiento a los informes de Junta Directiva.
- Revisar, junto con el Jefe Inmediato, los dividendos a ser incluidos en el presupuesto de ingresos.
- Participar activamente en la elaboración del presupuesto anual de las Compañías del portafolio.
- Mantener actualizado el archivo Base Maestro de la Inversión.
- Asistir a los Comités internos y externos cuando sea requerido.
- Actuar en los procesos definidos con un rol específico del cargo.
- Actuar en los procesos en que se defina un rol específico para su cargo o a solicitud de su superior inmediato.
Requerimientos:
- Experiencia previa en análisis financiero o de inversiones.
- Conocimientos en modelos de valoración y proyecciones.
- Habilidades avanzadas en Excel y software financiero.
- Capacidad de análisis crítico y atención al detalle.
- Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.
Analista de capital humano – Medellín
Empresa: Estudio de Moda S.A.S
Salario: $ 2.400.000 a $ 2.565.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En este rol será responsable de ejecutar de manera precisa y oportuna los procesos de contratación, ingreso, liquidación de nómina y demás componentes de la compensación.
Responsabilidades:
- Ejecutar procesos de contratación e ingreso de personal.
- Realizar la liquidación de nómina y gestionar componentes de compensación.
- Administrar novedades, beneficios y retiros del personal.
- Asegurar el cumplimiento de la legislación laboral y normativas de seguridad social.
- Contribuir a la mejora continua y optimización de la experiencia del colaborador.
Requerimientos:
- Conocimiento de la legislación laboral colombiana.
- Experiencia en procesos de contratación y liquidación de nómina.
- Manejo avanzado de Excel.
- Experiencia con sistemas de gestión de talento humano como SAP, Novasoft u Oracle.
- Habilidades en gestión documental y archivo laboral.
Supervisora de producción – Bogotá D.C.
Empresa: Bimbo de Colombia S.A.
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
En este cargo será responsable de gestionar y controlar los recursos y procesos en la fabricación de productos alimenticios de calidad superior, asegurando entregas puntuales y contribuyendo a la satisfacción del cliente.
Responsabilidades:
- Verificar la programación de producción y cumplimiento de tiempos de entrega.
- Controlar la entrega de productos a despachos según estándares de calidad.
- Coordinar actividades para asegurar calidad de productos.
- Garantizar la disponibilidad de insumos para la operación.
- Supervisar el proceso para asegurar el funcionamiento óptimo.
- Participar en reuniones de seguimiento para identificar mejoras.
- Elaborar informes de producción y entrega de turno.
- Gestionar el personal de producción, incluyendo reportes a nómina.
- Participar en selección de personal y realizar retroalimentación periódica.
- Promover y asegurar el cumplimiento de normas de seguridad.
- Velar por el uso adecuado de herramientas y equipo de protección.
- Reportar accidentes y asegurar capacitaciones.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Química Industrial de Alimentos o afines.
- Mínimo 4 años de experiencia en producción y gestión de personal.
- Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado en turnos rotativos.
Supervisor de tiendas – Ibagué
Empresa: Tiendas Ísimo
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Únase al equipo como supervisor de tienda, donde podrá liderar un equipo dinámico y contribuir al éxito de la tienda.
Responsabilidades:
- Supervisar y coordinar las actividades diarias del personal de la tienda.
- Garantizar una excelente atención al cliente.
- Gestionar el manejo de dinero y la operación de la caja registradora.
- Monitorear y reportar los indicadores clave (KPI) para asegurar el cumplimiento de objetivos.
- Liderar, motivar y desarrollar al equipo para maximizar su desempeño.
Requerimientos:
- Técnico o Tecnólogo en Administración, Servicio al Cliente, Ventas y Mercadeo o áreas afines.
- Mínimo 1 año de experiencia en ventas o retail, preferiblemente en Hard discount.
- Experiencia en administración de dinero y manejo de caja registradora.
- Habilidad para liderar equipos y comunicarse efectivamente.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.