Miles de vacantes abiertas en Colombia: conózcalas aquí

El mercado laboral en Colombia sigue mostrando dinamismo y cada semana se renuevan las oportunidades para quienes desean vincularse a un empleo formal. Actualmente, hay miles de vacantes abiertas en diferentes ciudades del país, lo que permite que perfiles técnicos, operativos y especializados encuentren una alternativa que se ajuste a sus objetivos laborales.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Las personas interesadas pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Analista junior de inversiones – Bogotá D.C.

Empresa: Corfi

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

El reto del cargo es analizar, revisar y hacer seguimiento a las inversiones y nuevos negocios con el fin de aumentar valor en las compañías; brindando información como herramientas para la toma de decisiones e identificando riesgos y oportunidades, con el fin de maximizar el valor económico, social y ambiental de cada una de ellas, para hacerlas más eficientes y rentables, todo enmarcado dentro de las normas y políticas de la corporación.

Responsabilidades:

Apoyar el desarrollo de modelos de valoración dinámicos, incorporando proyecciones, presupuestos y resultados históricos, con el fin de evaluar la rentabilidad y la generación de valor de las inversiones, con sensibilidades ante escenarios cambiantes e indicadores financieros de rentabilidad, comparables al sector y a sus competidores.

Realizar seguimiento mensual a información financiera.

Elaborar reportes y documentos periódicos con información actualizada de las inversiones para presentación interna.

Recopilar y analizar información de las inversiones con el fin de soportar un seguimiento estratégico activo con la administración de cada una de las empresas en las que la Corporación invierte.

Brindar soporte y hacer seguimiento a la administración de las compañías en la elaboración de presupuestos, revisión financiera de proyectos, variaciones en la estrategia a corto y largo plazo, buscando la creación de valor en el portafolio.

Participar como apoyo en las Juntas Directivas en los casos que se requiera en las compañías del portafolio.

Realizar seguimiento a los informes de Junta Directiva.

Revisar, junto con el Jefe Inmediato, los dividendos a ser incluidos en el presupuesto de ingresos.

Participar activamente en la elaboración del presupuesto anual de las Compañías del portafolio.

Mantener actualizado el archivo Base Maestro de la Inversión.

Asistir a los Comités internos y externos cuando sea requerido.

Actuar en los procesos definidos con un rol específico del cargo.

Actuar en los procesos en que se defina un rol específico para su cargo o a solicitud de su superior inmediato.

Requerimientos:

Experiencia previa en análisis financiero o de inversiones.

Conocimientos en modelos de valoración y proyecciones.

Habilidades avanzadas en Excel y software financiero.

Capacidad de análisis crítico y atención al detalle.

Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.

Analista de capital humano – Medellín

Empresa: Estudio de Moda S.A.S

Salario: $ 2.400.000 a $ 2.565.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol será responsable de ejecutar de manera precisa y oportuna los procesos de contratación, ingreso, liquidación de nómina y demás componentes de la compensación.

Responsabilidades:

Ejecutar procesos de contratación e ingreso de personal.

Realizar la liquidación de nómina y gestionar componentes de compensación.

Administrar novedades, beneficios y retiros del personal.

Asegurar el cumplimiento de la legislación laboral y normativas de seguridad social.

Contribuir a la mejora continua y optimización de la experiencia del colaborador.

Requerimientos:

Conocimiento de la legislación laboral colombiana.

Experiencia en procesos de contratación y liquidación de nómina.

Manejo avanzado de Excel.

Experiencia con sistemas de gestión de talento humano como SAP, Novasoft u Oracle.

Habilidades en gestión documental y archivo laboral.

Supervisora de producción – Bogotá D.C.

Empresa: Bimbo de Colombia S.A.

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo será responsable de gestionar y controlar los recursos y procesos en la fabricación de productos alimenticios de calidad superior, asegurando entregas puntuales y contribuyendo a la satisfacción del cliente.

Responsabilidades:

Verificar la programación de producción y cumplimiento de tiempos de entrega.

Controlar la entrega de productos a despachos según estándares de calidad.

Coordinar actividades para asegurar calidad de productos.

Garantizar la disponibilidad de insumos para la operación.

Supervisar el proceso para asegurar el funcionamiento óptimo.

Participar en reuniones de seguimiento para identificar mejoras.

Elaborar informes de producción y entrega de turno.

Gestionar el personal de producción, incluyendo reportes a nómina.

Participar en selección de personal y realizar retroalimentación periódica.

Promover y asegurar el cumplimiento de normas de seguridad.

Velar por el uso adecuado de herramientas y equipo de protección.

Reportar accidentes y asegurar capacitaciones.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Química Industrial de Alimentos o afines.

Mínimo 4 años de experiencia en producción y gestión de personal.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado en turnos rotativos.

Supervisor de tiendas – Ibagué

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al equipo como supervisor de tienda, donde podrá liderar un equipo dinámico y contribuir al éxito de la tienda.

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar las actividades diarias del personal de la tienda.

Garantizar una excelente atención al cliente.

Gestionar el manejo de dinero y la operación de la caja registradora.

Monitorear y reportar los indicadores clave (KPI) para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Liderar, motivar y desarrollar al equipo para maximizar su desempeño.

Requerimientos:

Técnico o Tecnólogo en Administración, Servicio al Cliente, Ventas y Mercadeo o áreas afines.

Mínimo 1 año de experiencia en ventas o retail, preferiblemente en Hard discount.

Experiencia en administración de dinero y manejo de caja registradora.

Habilidad para liderar equipos y comunicarse efectivamente.