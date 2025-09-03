Si es estudiante universitario y está buscando su primera experiencia profesional, esta es su oportunidad: en Bogotá se abrió una convocatoria de prácticas en empresas reconocidas como Keralty Colsanitas, Grupo Nutresa, Indra Group, AutoMás, entre otras.

Las vacantes están dirigidas a estudiantes de últimos semestres con aval universitario, en modalidad de contrato de aprendizaje, y ofrecen salarios desde el 100 % del SMLV (1.423.500 pesos) hasta asignaciones a convenir según el perfil y la empresa.

A continuación, le compartimos algunas de las oportunidades disponibles. Recuerde que, si su área de estudios no se encuentra en la lista, en Semana Empleos podrá encontrar cientos de vacantes en modalidad de prácticas académicas.

Practicante universitario mercadeo y publicidad

Salario a convenir

Keralty Colsanitas, un referente internacional en servicios de salud, se encuentra en la búsqueda de Practicante Universitario de Mercadeo y Publicidad. Esta es una oportunidad para aprender y crecer en un entorno dinámico y creativo.

Se busca un practicante en marketing apasionado por el mundo de la comunicación y con interés en aportar frescura e innovación al equipo. El rol será clave en la planificación y ejecución de campañas publicitarias, trabajando junto a expertos en el área para potenciar el desarrollo profesional.

Responsabilidades:

Apoyar en la planificación y ejecución de campañas publicitarias.

Colaborar en la gestión de redes sociales y marketing digital.

Acompañar el diseño y producción de material gráfico y audiovisual.

Apoyar en la elaboración de estrategias de posicionamiento y branding.

Monitorear y analizar métricas para optimizar campañas.

Crear contenidos alineados con los valores e identidad de Keralty Colsanitas.

Requerimientos:

Estudiante activo de últimos semestres de Mercadeo y Publicidad.

Aval de la universidad para iniciar prácticas.

Conocimientos en estrategias de marketing, publicidad digital y branding.

Deseable manejo de herramientas como Canva, Illustrator, Photoshop, Meta Business Suite o Google Ads.

Habilidades de redacción creativa y comunicación efectiva.

Proactividad, creatividad e innovación.

Practicante en administración de empresas

Salario: 1.423.500

Seguridad Atlas LTDA abre convocatoria para Practicante en Administración de Empresas en Bogotá. Esta es una oportunidad para estudiantes de Administración de Empresas que buscan una experiencia laboral enriquecedora.

La persona seleccionada se vinculará a una empresa líder en el sector de seguridad y podrá aplicar sus conocimientos en un entorno profesional. Como aprendiz en gestión empresarial, hará parte de un equipo dinámico donde desarrollará habilidades clave y contribuirá a proyectos innovadores. Esta práctica bajo contrato de aprendizaje permitirá crecer profesionalmente en una compañía reconocida.

Responsabilidades:

Apoyar en la gestión administrativa del área asignada.

Colaborar con la elaboración de informes y reportes.

Participar en reuniones y contribuir con ideas innovadoras.

Requerimientos:

Estudiante activo del programa académico de Administración de Empresas.

Disponibilidad para realizar práctica bajo contrato de aprendizaje (6/12 meses).

Practicante universitario en administración en SST

Salario a convenir

Keralty Colsanitas, organización líder mundial en servicios de salud, se encuentra en la búsqueda de Practicante Universitario en Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta es una oportunidad para dar el primer paso en una carrera profesional en seguridad y salud ocupacional, contribuyendo al bienestar colectivo.

Se busca un estudiante de últimos semestres con aval universitario para realizar práctica profesional. Se ofrece un entorno de aprendizaje dinámico y una experiencia valiosa en una empresa con presencia internacional.

Responsabilidades:

Apoyo en la gestión y seguimiento de programas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Actualización de documentación e indicadores del área.

Apoyo en la implementación de planes de prevención y promoción de la salud laboral.

Colaborar en la coordinación de capacitaciones, campañas y actividades de bienestar.

Generar reportes e informes de gestión.

Requerimientos:

Estudiante activo de últimos semestres de Administración en SST.

Aval de la universidad para iniciar prácticas.

Manejo básico de herramientas ofimáticas (Excel, Word, PowerPoint).

Actitud proactiva y disposición para el aprendizaje.

Practicante profesional en comunicación énfasis organizacional

Salario a convenir

Se abre convocatoria en el banco líder en microfinanzas del país para Practicante Profesional en Comunicación con énfasis organizacional.

La oportunidad está dirigida a estudiantes de últimos semestres de Comunicación Social y Periodismo con enfoque organizacional, capaces de innovar y aportar al desarrollo empresarial. Se ofrece un entorno híbrido de trabajo y contrato de aprendizaje con todos los beneficios de ley, incluyendo un salario del 100% del SMMLV.

Requerimientos:

Estudiante de últimos semestres en Comunicación Social y Periodismo.

Enfoque en comunicación organizacional o empresarial.

Aval universitario para realizar la práctica.

No haber tenido contrato de aprendizaje previamente o contar con cadena de formación activa.

Disponibilidad para trabajar en modalidad híbrida.

Practicante universitario psicología

Salario: 1.432.000

AutoMás, empresa colombiana con más de 16 años de trayectoria, presencia en 56 ciudades y un equipo de más de 800 colaboradores, se encuentra en búsqueda de practicante universitario de psicología en Bogotá.

La persona seleccionada tendrá la oportunidad de apoyar procesos clave del área de talento humano, adquirir experiencia real en un entorno dinámico y ser parte de una organización que valora a las personas y su desarrollo.

Ubicación: Bogotá, Colombia.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (un sábado al mes).

Contrato: contrato de aprendizaje.

Salario: SMLV + prestaciones de ley.

Responsabilidades:

Apoyar al equipo de Talento Humano en procesos administrativos y operativos.

Participar en actividades de bienestar laboral y clima organizacional.

Colaborar en la gestión documental y seguimiento de procesos internos.

Contribuir a iniciativas de comunicación y cultura organizacional.

Requisitos:

Estudiante universitario de Psicología en etapa práctica.

Aval de la universidad para realizar práctica bajo contrato de aprendizaje.

Manejo básico de Microsoft Office.

Interés por aprender sobre procesos de talento humano y gestión organizacional.

Habilidades en comunicación efectiva, trabajo en equipo y organización.

Se ofrece:

Vinculación mediante contrato de aprendizaje.

Salario mínimo legal vigente + prestaciones.

Experiencia en una empresa líder en su sector.

Acompañamiento y formación durante la práctica.

Un equipo humano cálido, profesional y dispuesto a compartir conocimiento.

Practicante universitario ingeniería industrial (SAGRILAFT)

Salario a convenir

Indra Group se encuentra en la búsqueda de Practicante de Ingeniería Industrial (SAGRILAFT) en Bogotá.

Requerimientos:

Estudiante de últimos semestres de Ingeniería Industrial, con convenio activo de prácticas.

Conocimientos básicos en gestión de riesgos, control interno y normatividad relacionada.

Conocimientos en sistemas de gestión, auditoría o compliance.

Capacidad analítica y organizativa para el manejo de información sensible.

Se buscan personas que compartan los valores de innovación, confianza, conexión y anticipación.

Se ofrece:

Cultura centrada en las personas.

Desarrollo personal y profesional en proyectos con propósito.

Malla de formación.

Medidas efr (empresa familiarmente responsable).

El respaldo de una compañía reconocida como Great Place to Work.

Condiciones:

Ubicación: Bogotá.

Tipo de contrato: aprendizaje.

Horarios y modalidad: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Oportunidad para practicante de contabilidad en Bogotá

Salario: 1.423.500

Se encuentra abierta la convocatoria para Practicante de Contabilidad en Bogotá. La persona seleccionada tendrá la oportunidad de aprender y desarrollarse en un entorno dinámico.

Como asistente contable junior, participará en la gestión de datos contables, la revisión de comprobantes y el apoyo en conciliaciones bancarias. Esta es una posición ideal para un aprendiz de contaduría que desee adquirir experiencia valiosa en el campo financiero.

Responsabilidades:

Ingreso de datos contables en el sistema.

Registrar facturas, boletas y comprobantes.

Organizar y archivar documentos físicos y digitales.

Clasificar y ordenar documentos contables.

Revisar comprobantes para verificar su exactitud.

Apoyar en conciliaciones bancarias.

Comparar movimientos bancarios con registros contables.

Controlar documentos por pagar y cobrar.

Asistir en la preparación de declaraciones mensuales.

Uso básico del sistema contable para tareas simples.

Requerimientos:

Estudiante o recién graduado en Contabilidad o afines.

Conocimientos básicos de contabilidad.

Manejo de Microsoft Office, especialmente Excel.

Habilidad para trabajar en equipo y comunicación efectiva.

Capacidad para organizar y gestionar documentos.

Practicante administración de empresas - Aco Grupo Nutresa

Salario: 1.423.500

Alimentos al Consumidor del Grupo Nutresa se encuentra en la búsqueda de practicantes universitarios en modalidad de Administración de Empresas.