EMPLEO
Múltiples vacantes en todo Colombia: revise las ofertas activas
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral colombiano continúa ofreciendo alternativas para quienes buscan nuevas oportunidades. Actualmente, hay vacantes activas en diferentes regiones del país y en sectores como comercio, ventas, logística y administración, lo que permite a profesionales, técnicos y bachilleres encontrar un cargo ajustado a sus intereses y experiencia. Aquí le presentamos algunas de ellas.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Ejecutivo comercial de calzado – Barranquilla
Empresa: Osya
Salario: $ 2.650.000 a $ 5.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
El candidato ideal será quien pueda crear y mantener relaciones a largo plazo con los clientes, ampliando la cartera y desarrollando estratégicamente el canal de ventas.
Responsabilidades:
- Impulsar el crecimiento de la compañía en la zona asignada.
- Crear y fidelizar clientes a través de relaciones efectivas.
- Ampliar la cartera de clientes mediante estrategias de ventas efectivas.
- Desarrollar estratégicamente el canal de ventas en la región.
- Gestionar el 90% de las actividades en campo y el 10% de manera administrativa.
Requerimientos:
- Técnico o Tecnólogo en áreas relacionadas como ventas, mercadeo o administrativas.
- Experiencia mínima de 2 años en estrategias de ventas preferiblemente en el sector deportivo.
- Disponibilidad para trabajo de campo y capacidad para cargar material deportivo.
Analista de nómina – Bogotá D.C.
Empresa: Acepalma
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Acepalma busca un experto en procesamiento de nómina que garantice la correcta liquidación y pago de la nómina a los empleados.
Responsabilidades:
- Procesar y liquidar la nómina de los empleados de manera puntual y precisa.
- Calcular salarios, deducciones, aportes y beneficios de acuerdo con la normativa legal.
- Mantener actualizados los registros de personal y cumplimiento de obligaciones fiscales.
- Apoyar en la generación de reportes de nómina para la gerencia.
- Brindar soporte a los empleados en consultas relacionadas con su pago.
Requerimientos:
- Tecnólogo o Profesional en áreas relacionadas con Contabilidad.
- Experiencia mínima de 4 años en liquidación de nómina.
- Conocimiento en normatividad laboral y fiscal.
- Habilidad para manejar software de nómina.
- Atención al detalle y capacidad analítica.
- Conocimiento y manejo en nómina electrónica.
Coordinador de zona junior – Cartagena
Empresa: Tiendas Ísimo
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Tiendas Ísimo está buscando un profesional proactivo y con visión estratégica, apasionado por liderar equipos hacia el éxito y mejorar continuamente los procesos de gestión.
Responsabilidades:
- Liderar y administrar el talento humano en diferentes puntos de venta.
- Gestionar estrategias efectivas para alcanzar las metas de ventas.
- Implementar y supervisar procesos operativos eficientes.
- Monitorear indicadores de gestión y generar informes analíticos.
- Fomentar un entorno laboral positivo y motivador.
Requerimientos:
- Título profesional en administración, finanzas, economía, ventas o talento humano.
- Experiencia mínima de 2 años en retail tradicional, hard discount o cadenas similares.
- Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.
- Capacidad para manejar herramientas tecnológicas para informes y análisis de datos.
Analista de gestión comercial – Bogotá D.C.
Empresa: Colfondos S.A.
Salario: $ 4.000.000 a $ 5.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Esta posición clave se centra en garantizar el cumplimiento de las metas de productividad y fidelización a través de la correcta ejecución de estrategias comerciales.
Responsabilidades:
- Acompañar la gestión comercial garantizando el cumplimiento de las metas comerciales.
- Realizar seguimiento y medición al funnel de ventas, evaluando la efectividad del proceso según la estrategia definida.
- Promover el desarrollo y ejecución de tácticas comerciales para mejorar los resultados.
- Generar alertas y proponer campañas que incrementen la productividad.
- Apoyar a la dirección de gestión comercial en el proceso de ventas para generar fichas de productividad.
- Construir y automatizar informes y tableros de control en acuerdo con la VP Comercial.
- Acompañamiento a la fuerza de ventas.
- Realizar e implementar el seguimiento de los procesos definidos en los lineamientos de prácticas irregulares y calidad de la venta con el fin de garantizar que los riesgos estén siendo identificados, evaluados, mitigados y monitoreados, promoviendo el conocimiento de las herramientas de detección y control del riesgo para cumplir con las políticas y procedimientos definidas por la Compañía.
Requerimientos:
- Profesional en carreras administrativas o afines.
- De 2 a 3 años de experiencia en procesos de acompañamiento a fuerzas comerciales, gestión comercial y análisis de reportes de ventas.
- Excel avanzado con preferencia en conocimientos de Access y Power BI.
- Capacidad para manejar fuerzas comerciales.
- Apertura al cambio, resiliencia y manejo de la frustración.
- Capacidad para trabajar bajo presión.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.