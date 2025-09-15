Múltiples vacantes en todo Colombia: revise las ofertas activas

El mercado laboral colombiano continúa ofreciendo alternativas para quienes buscan nuevas oportunidades. Actualmente, hay vacantes activas en diferentes regiones del país y en sectores como comercio, ventas, logística y administración, lo que permite a profesionales, técnicos y bachilleres encontrar un cargo ajustado a sus intereses y experiencia. Aquí le presentamos algunas de ellas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Ejecutivo comercial de calzado – Barranquilla

Empresa: Osya

Salario: $ 2.650.000 a $ 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal será quien pueda crear y mantener relaciones a largo plazo con los clientes, ampliando la cartera y desarrollando estratégicamente el canal de ventas.

Responsabilidades:

Impulsar el crecimiento de la compañía en la zona asignada.

Crear y fidelizar clientes a través de relaciones efectivas.

Ampliar la cartera de clientes mediante estrategias de ventas efectivas.

Desarrollar estratégicamente el canal de ventas en la región.

Gestionar el 90% de las actividades en campo y el 10% de manera administrativa.

Requerimientos:

Técnico o Tecnólogo en áreas relacionadas como ventas, mercadeo o administrativas.

Experiencia mínima de 2 años en estrategias de ventas preferiblemente en el sector deportivo.

Disponibilidad para trabajo de campo y capacidad para cargar material deportivo.

Analista de nómina – Bogotá D.C.

Empresa: Acepalma

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Acepalma busca un experto en procesamiento de nómina que garantice la correcta liquidación y pago de la nómina a los empleados.

Responsabilidades:

Procesar y liquidar la nómina de los empleados de manera puntual y precisa.

Calcular salarios, deducciones, aportes y beneficios de acuerdo con la normativa legal.

Mantener actualizados los registros de personal y cumplimiento de obligaciones fiscales.

Apoyar en la generación de reportes de nómina para la gerencia.

Brindar soporte a los empleados en consultas relacionadas con su pago.

Requerimientos:

Tecnólogo o Profesional en áreas relacionadas con Contabilidad.

Experiencia mínima de 4 años en liquidación de nómina.

Conocimiento en normatividad laboral y fiscal.

Habilidad para manejar software de nómina.

Atención al detalle y capacidad analítica.

Conocimiento y manejo en nómina electrónica.

Coordinador de zona junior – Cartagena

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Tiendas Ísimo está buscando un profesional proactivo y con visión estratégica, apasionado por liderar equipos hacia el éxito y mejorar continuamente los procesos de gestión.

Responsabilidades:

Liderar y administrar el talento humano en diferentes puntos de venta.

Gestionar estrategias efectivas para alcanzar las metas de ventas.

Implementar y supervisar procesos operativos eficientes.

Monitorear indicadores de gestión y generar informes analíticos.

Fomentar un entorno laboral positivo y motivador.

Requerimientos:

Título profesional en administración, finanzas, economía, ventas o talento humano.

Experiencia mínima de 2 años en retail tradicional, hard discount o cadenas similares.

Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para manejar herramientas tecnológicas para informes y análisis de datos.

Analista de gestión comercial – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos S.A.

Salario: $ 4.000.000 a $ 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Esta posición clave se centra en garantizar el cumplimiento de las metas de productividad y fidelización a través de la correcta ejecución de estrategias comerciales.

Responsabilidades:

Acompañar la gestión comercial garantizando el cumplimiento de las metas comerciales.

Realizar seguimiento y medición al funnel de ventas, evaluando la efectividad del proceso según la estrategia definida.

Promover el desarrollo y ejecución de tácticas comerciales para mejorar los resultados.

Generar alertas y proponer campañas que incrementen la productividad.

Apoyar a la dirección de gestión comercial en el proceso de ventas para generar fichas de productividad.

Construir y automatizar informes y tableros de control en acuerdo con la VP Comercial.

Acompañamiento a la fuerza de ventas.

Realizar e implementar el seguimiento de los procesos definidos en los lineamientos de prácticas irregulares y calidad de la venta con el fin de garantizar que los riesgos estén siendo identificados, evaluados, mitigados y monitoreados, promoviendo el conocimiento de las herramientas de detección y control del riesgo para cumplir con las políticas y procedimientos definidas por la Compañía.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas o afines.

De 2 a 3 años de experiencia en procesos de acompañamiento a fuerzas comerciales, gestión comercial y análisis de reportes de ventas.

Excel avanzado con preferencia en conocimientos de Access y Power BI.

Capacidad para manejar fuerzas comerciales.

Apertura al cambio, resiliencia y manejo de la frustración.

Capacidad para trabajar bajo presión.