Suscribirse

EMPLEO

Múltiples vacantes en todo Colombia: revise las ofertas activas

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

15 de septiembre de 2025, 7:55 p. m.
Colsubsidio tiene vacantes abiertas para nuevo personal
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images

El mercado laboral colombiano continúa ofreciendo alternativas para quienes buscan nuevas oportunidades. Actualmente, hay vacantes activas en diferentes regiones del país y en sectores como comercio, ventas, logística y administración, lo que permite a profesionales, técnicos y bachilleres encontrar un cargo ajustado a sus intereses y experiencia. Aquí le presentamos algunas de ellas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

En Bogotá, se abren nuevas oportunidades para jóvenes profesionales en busca de experiencia práctica.
En Colombia, se abren nuevas oportunidades para personas en busca de empleo. | Foto: Stock / Magneto

Ejecutivo comercial de calzado – Barranquilla

Empresa: Osya

Salario: $ 2.650.000 a $ 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal será quien pueda crear y mantener relaciones a largo plazo con los clientes, ampliando la cartera y desarrollando estratégicamente el canal de ventas.

Responsabilidades:

  • Impulsar el crecimiento de la compañía en la zona asignada.
  • Crear y fidelizar clientes a través de relaciones efectivas.
  • Ampliar la cartera de clientes mediante estrategias de ventas efectivas.
  • Desarrollar estratégicamente el canal de ventas en la región.
  • Gestionar el 90% de las actividades en campo y el 10% de manera administrativa.

Requerimientos:

  • Técnico o Tecnólogo en áreas relacionadas como ventas, mercadeo o administrativas.
  • Experiencia mínima de 2 años en estrategias de ventas preferiblemente en el sector deportivo.
  • Disponibilidad para trabajo de campo y capacidad para cargar material deportivo.

¡Postúlese aquí!

Analista de nómina – Bogotá D.C.

Empresa: Acepalma

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Acepalma busca un experto en procesamiento de nómina que garantice la correcta liquidación y pago de la nómina a los empleados.

Responsabilidades:

  • Procesar y liquidar la nómina de los empleados de manera puntual y precisa.
  • Calcular salarios, deducciones, aportes y beneficios de acuerdo con la normativa legal.
  • Mantener actualizados los registros de personal y cumplimiento de obligaciones fiscales.
  • Apoyar en la generación de reportes de nómina para la gerencia.
  • Brindar soporte a los empleados en consultas relacionadas con su pago.

Requerimientos:

  • Tecnólogo o Profesional en áreas relacionadas con Contabilidad.
  • Experiencia mínima de 4 años en liquidación de nómina.
  • Conocimiento en normatividad laboral y fiscal.
  • Habilidad para manejar software de nómina.
  • Atención al detalle y capacidad analítica.
  • Conocimiento y manejo en nómina electrónica.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Reconocidas empresas abren vacantes en todo el país: conózcalas aquí

Coordinador de zona junior – Cartagena

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Tiendas Ísimo está buscando un profesional proactivo y con visión estratégica, apasionado por liderar equipos hacia el éxito y mejorar continuamente los procesos de gestión.

Responsabilidades:

  • Liderar y administrar el talento humano en diferentes puntos de venta.
  • Gestionar estrategias efectivas para alcanzar las metas de ventas.
  • Implementar y supervisar procesos operativos eficientes.
  • Monitorear indicadores de gestión y generar informes analíticos.
  • Fomentar un entorno laboral positivo y motivador.

Requerimientos:

  • Título profesional en administración, finanzas, economía, ventas o talento humano.
  • Experiencia mínima de 2 años en retail tradicional, hard discount o cadenas similares.
  • Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.
  • Capacidad para manejar herramientas tecnológicas para informes y análisis de datos.

¡Postúlese aquí!

Analista de gestión comercial – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos S.A.

Salario: $ 4.000.000 a $ 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Esta posición clave se centra en garantizar el cumplimiento de las metas de productividad y fidelización a través de la correcta ejecución de estrategias comerciales.

Responsabilidades:

  • Acompañar la gestión comercial garantizando el cumplimiento de las metas comerciales.
  • Realizar seguimiento y medición al funnel de ventas, evaluando la efectividad del proceso según la estrategia definida.
  • Promover el desarrollo y ejecución de tácticas comerciales para mejorar los resultados.
  • Generar alertas y proponer campañas que incrementen la productividad.
  • Apoyar a la dirección de gestión comercial en el proceso de ventas para generar fichas de productividad.
  • Construir y automatizar informes y tableros de control en acuerdo con la VP Comercial.
  • Acompañamiento a la fuerza de ventas.
  • Realizar e implementar el seguimiento de los procesos definidos en los lineamientos de prácticas irregulares y calidad de la venta con el fin de garantizar que los riesgos estén siendo identificados, evaluados, mitigados y monitoreados, promoviendo el conocimiento de las herramientas de detección y control del riesgo para cumplir con las políticas y procedimientos definidas por la Compañía.

Requerimientos:

  • Profesional en carreras administrativas o afines.
  • De 2 a 3 años de experiencia en procesos de acompañamiento a fuerzas comerciales, gestión comercial y análisis de reportes de ventas.
  • Excel avanzado con preferencia en conocimientos de Access y Power BI.
  • Capacidad para manejar fuerzas comerciales.
  • Apertura al cambio, resiliencia y manejo de la frustración.
  • Capacidad para trabajar bajo presión.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alcalde de Arauca culpa directamente al presidente Petro de lo ocurrido: “me toca sacar de mi sueldo”

2. Petrismo propone legalizar la cocaína y sugiere dar la discusión en Estados Unidos: “Hay una oportunidad”

3. “Nunca Maduro se había sentido tan en peligro”: círculo del dictador se estaría preparando para una operación militar de EE. UU.

4. Atlético Nacional sentencia a Javier Gandolfi: confirman drástica decisión de los directivos

5. Nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad queda suspendido provisionalmente. Así lo ordenó el Tribunal Administrativo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo Sí HayVacantes de empleo en ColombiaOportunidad laboralEmpleo en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.