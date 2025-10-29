Noviembre con empleo. Más de 20.000 nuevas ofertas laborales

Se acerca noviembre, el mercado laboral en Colombia muestra signos claros de movimiento y dinamismo. Miles de vacantes frescas se han publicado en sectores tan variados como ventas, logística, atención al cliente, tecnología y producción, lo que abre oportunidades reales tanto para quienes buscan ingresar al mundo laboral como para aquellos que quieren un cambio profesional.

Lo interesante es que muchas de estas vacantes permiten contratar de manera rápida y simplificada, y en algunos casos de forma 100 % virtual.

Esto facilita que personas de distintas ciudades del país puedan postular sin barreras geográficas. Los requisitos suelen centrarse en actitud, buena disposición para aprender y, en ocasiones, competencias digitales básicas; la experiencia previa ya no es un obstáculo tan contundente.

Si está listo para dar el paso, ingrese a Semana Empleos, donde encontrará más de 110.000 ofertas activas en todo el país. Cree su perfil gratuito, suba su hoja de vida y aplique en minutos.

Conductor/a con licencia C1 o C2

Salario: 2.200.000

Se busca personal para unirse a una importante empresa del sector de alimentos como conductor entregador. La persona seleccionada hará parte de un equipo comprometido con la excelencia y la satisfacción del cliente. Si cuenta con experiencia en el sector de consumo masivo, esta oportunidad puede ser de su interés. La empresa ofrece un ambiente laboral dinámico, estabilidad y beneficios atractivos.

Responsabilidades:

Realizar entregas puntuales a nuestros clientes garantizando la integridad de los productos.

Cumplir con las rutas asignadas optimizando tiempos y recursos.

Mantener en óptimas condiciones el vehículo asignado.

Brindar un servicio amable y profesional a los clientes.

Requerimientos:

Bachiller Graduado.

Experiencia previa como Conductor Entregador preferiblemente en el sector consumo masivo.

Licencia de conducción C1 o C2 vigente.

Nivel de educación:

Bachillerato completo

Sectores laborales:

Bodega logística y transporte

Gastronomías bebidas/alimentos y restaurantes

Ventas

Asesor comercial Tigo

Salario: 1.423.000 a 3.500.000

Se requiere asesor comercial integral para la atención al cliente, ventas y retención. La persona seleccionada será responsable de atender clientes con dificultades en su servicio, gestionar ventas, ofrecer soluciones y realizar procesos de retención, brindando atención de calidad y resolviendo necesidades reales.

Condiciones:

Turnos rotativos (apertura, intermedio, cierre o turno corto).

Jornada de lunes a sábado, con disponibilidad de uno o dos domingos al mes (con recargo pago y día compensatorio).

Contrato fijo.

Pagos mensuales, disponibles para cualquier tipo de banco.

Compensación:

Salario básico de $1.423.500 más prestaciones de ley.

Comisiones que pueden oscilar entre $1.500.000 y $3.000.000, o más según la gestión.

Oportunidad de crecimiento en una empresa líder en telecomunicaciones.

Asesor integral Barranquilla

Salario: 1.423.500

Reconocida empresa busca asesores para la temporada navideña. La convocatoria está dirigida a personas interesadas en formar parte de un equipo durante la época de alto tráfico comercial.

Condiciones laborales:

Horario de apertura a cierre del centro comercial (turnos rotativos).

Un día de descanso semanal.

Contrato por obra o labor durante la temporada.

Salario mínimo legal vigente.

Ubicación: Barranquilla.

Administrador/a de punto de venta

Salario: 2.335.000

Reconocida empresa dedicada a la comercialización y distribución de productos para carpintería, maderas y construcción busca administrador de punto de venta en Ibagué.

Se requiere experiencia en liderazgo de equipos comerciales y orientación a resultados.

Requisitos:

Profesional en Administración de Empresas, Mercadeo, Ingeniería Industrial o carreras afines.

Experiencia de tres a cinco años en cargos similares (jefatura o coordinación comercial).

Conocimientos en estrategias comerciales, cumplimiento de presupuesto, dirección de equipos, ventas al por menor, atención al cliente, procesos de producción, logística, manejo de inventarios y abastecimiento.

Habilidades de liderazgo, orientación al resultado y comunicación asertiva.

Condiciones laborales:

Ubicación: Ibagué.

Salario: $2.335.000 más comisión promedio de $500.000 y prestaciones de ley.

Horario: lunes a sábado, con disponibilidad según operación.

Responsabilidades principales:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas del punto de venta.

Asegurar la correcta ejecución de procesos, normas y políticas internas.

Promover la satisfacción y fidelización de los clientes.

Liderar y desarrollar el equipo de trabajo para alcanzar los objetivos comerciales.

Auxiliar oficios varios Bogotá

Salario: 1.460.000

Se requiere auxiliar de oficios varios para desempeñar un rol esencial en el mantenimiento y limpieza de las instalaciones. La persona seleccionada contribuirá al funcionamiento eficiente y limpio de la planta y las oficinas, garantizando un ambiente agradable para todos los empleados.

Responsabilidades:

Realizar tareas de limpieza en las áreas asignadas incluyendo la planta y las oficinas.

Mantener el orden y la higiene en las instalaciones.

Colaborar con otros departamentos según sea necesario para asegurar un ambiente seguro y limpio.

Informar sobre cualquier necesidad de reparación o mantenimiento adicional que se observe durante las labores diarias.

Requerimientos: