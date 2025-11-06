Noviembre inicia con más de 190 mil vacantes de empleo: conozca cómo aplicar

Empresas de distintos sectores están ampliando sus equipos con vacantes dirigidas a técnicos, tecnólogos y profesionales interesados en asumir retos que les permitan consolidar su carrera.

Las oportunidades incluyen cargos en áreas como servicios, tecnología, atención al cliente, logística y administración. Estas posiciones no solo ofrecen contratos a término indefinido, sino también beneficios adicionales como capacitación, planes de desarrollo interno y esquemas de bienestar, pensados para fortalecer la experiencia del colaborador y potenciar su proyección profesional.

Acceder a estas vacantes es sencillo: puede ingresar a este enlace, crear un perfil profesional completo y postularse sin costo a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia y aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades disponibles en todo el país.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Getty Images

Técnico de hoteles – Bogotá D.C.

Empresa: Aviatur

Salario: 2.000.000 a 2.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será responsable de la venta y operación de servicios hoteleros, gestionando las solicitudes a través de plataformas digitales y asegurando un servicio al cliente de alta calidad.

Responsabilidades:

Coordinar la venta y operación de los servicios hoteleros comercializados por la Agencia.

Gestionar las solicitudes a través del tablero de hoteles.

Elaborar informes semanales para presentar a los clientes.

Verificar los tableros de los diferentes canales de venta en línea integrados al sistema.

Mantener actualizada la información de la base de datos de los proveedores de hoteles nacionales e internacionales.

Requerimientos:

Técnico en carreras administrativas, comerciales, turísticas u hoteleras.

1 año de experiencia en labores relacionadas.

Disponibilidad para trabajar en Bogotá de manera presencial.

Horario de lunes a viernes 8:00 am a 6:00 pm y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.

Asesor comercial – Medellín

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 1.500.000 a 2.699.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol se focaliza en gestión de organización y profundización de productos de colocación y captación de la banca personal, administración de base comercial de clientes asignados y no asignados.

Responsabilidades:

Cumplimiento de metas comerciales.

Atención, mantenimiento y servicio a los clientes usuarios de productos de banca.

Gestión de productos de colocación y captación: (CDT, cuenta corriente, cuenta de ahorro, fiducia, desembolso, libre inversión, libranza, crédito de vivienda y vehículo; entre otros.)

Requerimientos:

Tecnólogo, Profesional, estudiantes desde 4 semestres en carreras administrativas, financieras y/o comerciales.

Experiencia mínima de 1 año en áreas financieras, cumplimiento de metas, análisis financiero, procesos crediticios y servicio al cliente.

Analista de formación y desarrollo – Cali

Empresa: Carvajal Educación

Salario: 4.500.000 a 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como analista de formación y desarrollo, será fundamental para impulsar el conocimiento y preparar a nuestra organización para el cambio.

Responsabilidades:

Diseñar e implementar programas de formación técnica, liderazgo y cultura.

Impulsar procesos de cambio organizacional desde el aprendizaje y la comunicación.

Acompañar la transformación del talento en escenarios retadores como la industria, educación y comunicación.

Fortalecer las escuelas de manufactura y liderazgo.

Requerimientos:

Profesional en psicología con especialización en Gestión Humana o áreas afines.

Experiencia en liderazgo de estrategias de formación y desarrollo organizacional.

Habilidades de comunicación efectiva y liderazgo.

Gestor de inversiones y gestión patrimonial – Santa Marta

Empresa: Protección

Salario: 4.347.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será diseñar, desarrollar y ejecutar estrategias para atraer y desarrollar clientes del segmento asignados y potenciales, mediante la asesoría experta pensional, financiera y tributaria para la venta de productos voluntarios y el incremento y la permanencia de los aportes, logrando establecer relaciones de largo plazo, e incrementar la satisfacción y lealtad de los clientes.

Responsabilidades:

Analizar, diseñar y desarrollar estrategias comerciales para la atracción de clientes nuevos dentro del segmento asignado, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de negocio definidos por la compañía.

Prospectar en su cartera las oportunidades para el incremento y la permanencia de los aportes al fondo de pensiones voluntarias, así como los demás productos asignados.

Analizar y desarrollar estrategias de venta para el portafolio de productos voluntarios y demás requeridos por el negocio, con especial énfasis en el crecimiento de clientes actuales y de nuevos afiliados a productos.

Realizar la venta cruzada para los afiliados en el portafolio de productos definidos para el cargo.

Desarrollar el modelo de la asesoría experta en planeación financiera, pensional, tributaria y de aliados estratégicos, utilizando el modelo de metodología comercial y el uso adecuado de las herramientas para nuestros clientes.

Realizar la cobertura, perfilamiento y conveniencia de su cartera establecida desde la oferta al segmento de clientes que atiende, principalmente por medio de visita al afiliado.

Realizar gestiones de acompañamiento asignadas: reaseoría, reconstrucción de historia laboral y actualización de información del cliente.

Requerimientos:

Profesional en áreas administrativas, financieras, económicas o afines, con experiencia de 2 años en ejecución de cargos afines o en áreas comerciales.

Conocimientos en: matemáticas financieras, mercado de capitales e instrumentos financieros y mercados de valores.

Estar certificado ante AMV como asesor financiero.