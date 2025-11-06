EMPLEO
Noviembre inicia con más de 190 mil vacantes de empleo: conozca cómo aplicar
Este mes, el mercado laboral trae buenas noticias para quienes buscan estabilidad y crecimiento profesional.
Empresas de distintos sectores están ampliando sus equipos con vacantes dirigidas a técnicos, tecnólogos y profesionales interesados en asumir retos que les permitan consolidar su carrera.
Las oportunidades incluyen cargos en áreas como servicios, tecnología, atención al cliente, logística y administración. Estas posiciones no solo ofrecen contratos a término indefinido, sino también beneficios adicionales como capacitación, planes de desarrollo interno y esquemas de bienestar, pensados para fortalecer la experiencia del colaborador y potenciar su proyección profesional.
Acceder a estas vacantes es sencillo: puede ingresar a este enlace, crear un perfil profesional completo y postularse sin costo a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia y aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades disponibles en todo el país.
Técnico de hoteles – Bogotá D.C.
Empresa: Aviatur
Salario: 2.000.000 a 2.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En este rol, será responsable de la venta y operación de servicios hoteleros, gestionando las solicitudes a través de plataformas digitales y asegurando un servicio al cliente de alta calidad.
Responsabilidades:
- Coordinar la venta y operación de los servicios hoteleros comercializados por la Agencia.
- Gestionar las solicitudes a través del tablero de hoteles.
- Elaborar informes semanales para presentar a los clientes.
- Verificar los tableros de los diferentes canales de venta en línea integrados al sistema.
- Mantener actualizada la información de la base de datos de los proveedores de hoteles nacionales e internacionales.
Requerimientos:
- Técnico en carreras administrativas, comerciales, turísticas u hoteleras.
- 1 año de experiencia en labores relacionadas.
- Disponibilidad para trabajar en Bogotá de manera presencial.
- Horario de lunes a viernes 8:00 am a 6:00 pm y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.
Asesor comercial – Medellín
Empresa: Banco de Occidente
Salario: 1.500.000 a 2.699.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol se focaliza en gestión de organización y profundización de productos de colocación y captación de la banca personal, administración de base comercial de clientes asignados y no asignados.
Responsabilidades:
- Cumplimiento de metas comerciales.
- Atención, mantenimiento y servicio a los clientes usuarios de productos de banca.
- Gestión de productos de colocación y captación: (CDT, cuenta corriente, cuenta de ahorro, fiducia, desembolso, libre inversión, libranza, crédito de vivienda y vehículo; entre otros.)
Requerimientos:
- Tecnólogo, Profesional, estudiantes desde 4 semestres en carreras administrativas, financieras y/o comerciales.
- Experiencia mínima de 1 año en áreas financieras, cumplimiento de metas, análisis financiero, procesos crediticios y servicio al cliente.
Analista de formación y desarrollo – Cali
Empresa: Carvajal Educación
Salario: 4.500.000 a 5.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como analista de formación y desarrollo, será fundamental para impulsar el conocimiento y preparar a nuestra organización para el cambio.
Responsabilidades:
- Diseñar e implementar programas de formación técnica, liderazgo y cultura.
- Impulsar procesos de cambio organizacional desde el aprendizaje y la comunicación.
- Acompañar la transformación del talento en escenarios retadores como la industria, educación y comunicación.
- Fortalecer las escuelas de manufactura y liderazgo.
Requerimientos:
- Profesional en psicología con especialización en Gestión Humana o áreas afines.
- Experiencia en liderazgo de estrategias de formación y desarrollo organizacional.
- Habilidades de comunicación efectiva y liderazgo.
Gestor de inversiones y gestión patrimonial – Santa Marta
Empresa: Protección
Salario: 4.347.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Su misión será diseñar, desarrollar y ejecutar estrategias para atraer y desarrollar clientes del segmento asignados y potenciales, mediante la asesoría experta pensional, financiera y tributaria para la venta de productos voluntarios y el incremento y la permanencia de los aportes, logrando establecer relaciones de largo plazo, e incrementar la satisfacción y lealtad de los clientes.
Responsabilidades:
- Analizar, diseñar y desarrollar estrategias comerciales para la atracción de clientes nuevos dentro del segmento asignado, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de negocio definidos por la compañía.
- Prospectar en su cartera las oportunidades para el incremento y la permanencia de los aportes al fondo de pensiones voluntarias, así como los demás productos asignados.
- Analizar y desarrollar estrategias de venta para el portafolio de productos voluntarios y demás requeridos por el negocio, con especial énfasis en el crecimiento de clientes actuales y de nuevos afiliados a productos.
- Realizar la venta cruzada para los afiliados en el portafolio de productos definidos para el cargo.
- Desarrollar el modelo de la asesoría experta en planeación financiera, pensional, tributaria y de aliados estratégicos, utilizando el modelo de metodología comercial y el uso adecuado de las herramientas para nuestros clientes.
- Realizar la cobertura, perfilamiento y conveniencia de su cartera establecida desde la oferta al segmento de clientes que atiende, principalmente por medio de visita al afiliado.
- Realizar gestiones de acompañamiento asignadas: reaseoría, reconstrucción de historia laboral y actualización de información del cliente.
Requerimientos:
- Profesional en áreas administrativas, financieras, económicas o afines, con experiencia de 2 años en ejecución de cargos afines o en áreas comerciales.
- Conocimientos en: matemáticas financieras, mercado de capitales e instrumentos financieros y mercados de valores.
- Estar certificado ante AMV como asesor financiero.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.