Noviembre trae oportunidades: las empresas que más están contratando este mes

El mercado laboral en Colombia inicia noviembre con una dinámica positiva: cientos de empresas de distintos sectores están fortaleciendo sus equipos y abriendo nuevas vacantes en todo el país. Este aumento en la oferta laboral no solo refleja la confianza de las organizaciones, sino también nuevas oportunidades para quienes buscan avanzar en su carrera o encontrar estabilidad antes de finalizar el año.

Las vacantes disponibles abarcan desde cargos operativos hasta posiciones administrativas y profesionales, con opciones en todo el país y beneficios como crecimiento, formación y bienestar laboral. Es por eso, que, si está buscando trabajo, este es el momento ideal para postularse.

A continuación, encontrará una muestra de las vacantes disponibles en el país. Recuerde que el proceso de aplicación es completamente gratuito y se puede realizar de forma virtual desde la sección de Semana Empleos.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Stock / Magneto

Contador senior – Cali

Empresa: Osya

Salario: 4.000.000

Como contador experimentado, será responsable de liderar la gestión contable de las operaciones internacionales, asegurando el cumplimiento tributario y optimizando los procesos financieros.

Responsabilidades:

Gestionar gastos y facturación de manera eficiente.

Controlar pagos y realizar conciliaciones bancarias.

Encargarse de la contabilidad de nómina con precisión.

Asegurar el cumplimiento de normativas tributarias.

Emitir y conciliar facturas de manera oportuna.

Gestionar la contabilidad inmobiliaria de la empresa.

Requerimientos:

Más de 5 años de experiencia en contabilidad general, impuestos y nómina en entornos corporativos.

Contador Público con tarjeta profesional activa.

Manejo avanzado de sistemas contables y conciliaciones bancarias.

Conocimiento actualizado en legislación tributaria colombiana.

Dominio de Excel y ERP financieros.

Jefe(a) de planeación y ejecución de eventos – Medellín

Empresa: Lextalento

Salario: A convenir

Como coordinador de eventos, será responsable de cada etapa del proceso, desde la conceptualización hasta la evaluación final, asegurando los más altos estándares de calidad.

Responsabilidades:

Diseñar propuestas de eventos innovadoras alineadas con los objetivos del negocio.

Liderar la logística integral desde la conceptualización hasta la evaluación final.

Gestionar el presupuesto asignado, controlando costos y negociando con proveedores.

Coordinar equipos internos y externos para asegurar la correcta ejecución de cada detalle.

Gestionar permisos, contratos y documentación requerida.

Realizar seguimiento post-evento con reportes de resultados e indicadores de impacto.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo, Comunicación, Publicidad, Relaciones Públicas, Administración o afines.

Experiencia mínima de 2 años en organización, coordinación o dirección de eventos corporativos, institucionales o masivos.

Conocimientos en manejo de Excel y herramientas digitales de gestión de proyectos.

Excelentes habilidades de negociación, liderazgo y atención al detalle.

Capacidad para trabajar bajo presión y resolver imprevistos con enfoque práctico y actitud positiva.

Analista de tesorería – Bogotá D.C.

Empresa: Constructora Bolívar

Salario: A convenir

Como parte del equipo, será responsable de gestionar el flujo de caja, elaborar reportes financieros y operar en portales bancarios, garantizando el control dual de pagos y transferencias.

Responsabilidades:

Gestionar procesos de tesorería para administrar recursos financieros.

Garantizar la administración oportuna de entradas y salidas de recursos.

Elaborar reportes para diferentes áreas de la empresa.

Actualizar diariamente el flujo de caja de tesorería.

Operar portales bancarios para control de pagos y transferencias.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería Industrial, carreras administrativas, Contaduría Pública o Economía.

Mínimo 4 años de experiencia en roles similares.

Conocimiento avanzado en gestión de tesorería y finanzas.

Habilidad para elaborar reportes financieros detallados.

Experiencia en operación de portales bancarios.

Enfermero (a) salas de cirugía – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.

Responsabilidades:

Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.

Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.

Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.

Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.

Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.

Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.

Habilidad para manejar situaciones de estrés.

Disponibilidad para turnos rotativos.