Empleo
Nuevas ofertas de trabajo con sueldos de hasta $4 millones en Bogotá
¿Buscando un trabajo con buen sueldo? ¡Conozca estas ofertas!
Yessica Pérez
La capital del país arranca la semana con una noticia que entusiasma a miles de buscadores de empleo: varias compañías abrieron convocatorias con salarios que llegan hasta los $4 millones.
Estas oportunidades están dirigidas a perfiles de diferentes niveles y prometen dinamizar aún más el mercado laboral bogotano.
Esto significa que tanto profesionales con experiencia como técnicos o tecnólogos tienen la posibilidad de encontrar una plaza ajustada a sus expectativas.
En Semana Empleos encontrará no solo estas ofertas en Bogotá, sino más de 110.000 vacantes activas en todo el país.
Analista QA
Salario: $ 6.000.000
Se busca Analista QA para ser parte fundamental del proceso de aseguramiento de calidad.
Se requiere un profesional en ingeniería de sistemas o carreras afines, apasionado por las pruebas de software y la mejora continua.
El rol será clave en la detección y documentación de incidencias, participando activamente en el ciclo de vida del software (SDLC) y utilizando herramientas de automatización como Selenium IDE.
Se valorará la experiencia en entornos de integración y despliegue continuo (CI/CD), así como conocimientos en Python y Django. También será importante la capacidad para capacitar a usuarios funcionales en nuevas funcionalidades y mejoras del software.
Responsabilidades:
- Ejecutar pruebas manuales y automatizadas para asegurar la calidad del software.
- Documentar y reportar incidencias encontradas durante el proceso de pruebas.
- Participar en el ciclo de vida del software (SDLC) para asegurar el cumplimiento de estándares de calidad.
- Manejar entornos de despliegue e integración continua (CI/CD).
- Ejecutar y mantener set de pruebas unitarias.
- Utilizar herramientas de automatización de pruebas como Selenium IDE.
- Capacitar a usuarios funcionales sobre nuevas funcionalidades y cambios en el software.
- Documentar hallazgos en sistemas de gestión de incidencias como Jira.
- Utilizar herramientas de gestión de pruebas como TestRail o Zephyr.
Requerimientos:
- Profesional en ingeniería de sistemas o carreras afines.
- Entre 1 y 3 años de experiencia en ejecución de pruebas manuales y automatizadas.
- Experiencia en levantamiento de hallazgos y reporte de incidencias.
- Conocimiento práctico en ciclo de vida del software (SDLC).
- Manejo de entornos de CI/CD.
- Experiencia en ejecución de pruebas unitarias.
- Uso de herramientas de automatización de pruebas preferiblemente Selenium IDE.
- Conocimientos en React Python y Django.
- Capacidad para documentar hallazgos en sistemas de gestión de incidencias como Jira.
- Experiencia utilizando herramientas de gestión de pruebas (TestRail Zephyr o similares).
Técnico en mantenimiento electromecánico
Salario: $ 2.083.900 a $ 2.200.000
Se busca técnico electromecánico para participar en el diseño, preparación y ejecución de proyectos electromecánicos, garantizando la calidad y seguridad de las instalaciones.
La empresa ofrece un entorno dinámico que valora la innovación y el trabajo en equipo, con oportunidades de crecimiento profesional.
Responsabilidades:
- Apoyar el diseño de sistemas y equipos electrónicos.
- Proyectar y preparar planos de instalaciones y circuitos eléctricos.
- Monitorear y aplicar aspectos técnicos en la fabricación e instalación de equipos eléctricos,
- Participar en cálculos y estimaciones detalladas para proyectos.
- Planear métodos de instalación asegurando seguridad y correcto funcionamiento.
Requerimientos:
- Técnico o Tecnólogo en electromecánica o afines.
- Experiencia mínima de 2 años en roles similares.
- Conocimientos en diseño de planos eléctricos.
- Manejo de herramientas para monitoreo y mantenimiento eléctrico.
Horario de lunes a sábado de 6:00 am 2:00 pm / 2:00 pm a 10:00 pm / 10;00 pm a 6:00 am se trabajan los festivos (tener disponibilidad de 2 domingos al mes si la operación lo requiere)
Parrillero con o sin experiencia octubre
Salario: $ 1.423.500 a $ 1.800.000
Cadena de restaurantes de comida mexicana busca planchero parrillero, con o sin experiencia, para preparar alimentos en la parrilla, garantizando calidad y presentación.
Se ofrece contrato por obra o labor, salario de 1 SMMLV, prestaciones de ley y bonificaciones.
Responsabilidades:
- Preparar alimentos en la parrilla según los estándares de la empresa.
- Mantener la limpieza y el orden en el área de trabajo.
- Cumplir con las normativas de seguridad alimentaria.
- Colaborar con el equipo de cocina para asegurar un servicio eficiente.
- Apoyar en otras tareas de cocina según sea necesario.
Requerimientos:
- Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con un día de descanso entre semana.
- Residencia en localidades como Suba Engativá Usaquén Chapinero o Barrios Unidos.
- No estar estudiando actualmente.
- Habilidades básicas de lectoescritura.
Administrador de inversiones Md (Trader)
Salario: $ 7.000.000 a $ 7.500.000
Banco de Occidente requiere administrador de inversiones MD para gestionar clientes del sector real, asesorando en cobertura de riesgos cambiarios, tasas de interés y alternativas de inversión a través de productos financieros como spot, forex, forward, opciones y swaps.
Responsabilidades:
- Gestionar base de clientes del sector real, con el fin de brindar asesoría para la cobertura de riesgos cambiarios, de tasa de interés y alternativas de inversión a través de la promoción de los productos como; Spot, forex, forward, opciones, swaps (Ccs, IRS), alcanzando las metas y objetivos de la tesorería.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 4 años en el sector financiero
- Capacidad de negociación y habilidades comerciales
- Certificaciones de AMV vigentes: Operador Básico, Derivados y Divisas
Otras habilidades:
- Excel intermedio.
- Conocimientos de Bloomberg.
- Inglés avanzado.
Médico especialista en salud pública (Nota técnica)
Salario: $ 6.000.000 a $ 8.500.000
Se requiere médico especialista en salud pública para la ciudad de Bogotá. El propósito de la compañía es cuidar de las personas y garantizar procesos de atención seguros y efectivos.
Requerimientos:
• Profesional en medicina con especialización en salud pública o afines.
• Experiencia mínima de 2 años en procesos de alto costo, automatización de procesos o proyectos.
Condiciones:
• Contrato directo con la compañía.
• Modalidad presencial
.• Horario: lunes a viernes de 7:30 am a 5:30 pm.
• Salario entre $ 6.000.000 y $ 8.200.000.
Super numerarios, cajeros, asesores con o sin experiencia
Salario: $ 1.423.500
AImportante empresa requiere asesores con o sin experiencia para laborar en Bogotá.
Condiciones:• Salario: $ 1.423.500 + prestaciones de ley + auxilio de transporte.• Horarios: lunes a domingo, día compensatorio. Jornada entre 10:00 am y 9:00 pm. Disponibilidad en festivos si se requiere.• Lugar de trabajo: Bogotá, D.C.• Formación: bachiller.• Contrato: obra o labor.
Analista de mesa de ayuda
Salario: $ 1.800.000
Empresa de tecnología requiere analista de mesa de ayuda para brindar atención y soporte técnico de primer nivel a los usuarios, garantizando la continuidad de los servicios IT.
Condiciones:
• Horario rotativo: de domingo a domingo en turnos 6:00 a.m. a 2:00 p.m., 2:00 p.m. a 10:00 p.m. y 10:00 p.m. a 6:00 a.m.
• Modalidad presencial en Bogotá.
• Contrato por obra o labor.
Un tip práctico: al aplicar en Magneto, destaque competencias digitales, manejo de herramientas tecnológicas y logros medibles; son aspectos que llaman la atención de los reclutadores y lo acercan a entrevistas más rápido.