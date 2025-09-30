Nuevas ofertas de trabajo con sueldos de hasta $4 millones en Bogotá

La capital del país arranca la semana con una noticia que entusiasma a miles de buscadores de empleo: varias compañías abrieron convocatorias con salarios que llegan hasta los $4 millones.

Estas oportunidades están dirigidas a perfiles de diferentes niveles y prometen dinamizar aún más el mercado laboral bogotano.

Esto significa que tanto profesionales con experiencia como técnicos o tecnólogos tienen la posibilidad de encontrar una plaza ajustada a sus expectativas.

En Semana Empleos encontrará no solo estas ofertas en Bogotá, sino más de 110.000 vacantes activas en todo el país.

Analista QA

Salario: $ 6.000.000

Se busca Analista QA para ser parte fundamental del proceso de aseguramiento de calidad.

Se requiere un profesional en ingeniería de sistemas o carreras afines, apasionado por las pruebas de software y la mejora continua.

El rol será clave en la detección y documentación de incidencias, participando activamente en el ciclo de vida del software (SDLC) y utilizando herramientas de automatización como Selenium IDE.

Se valorará la experiencia en entornos de integración y despliegue continuo (CI/CD), así como conocimientos en Python y Django. También será importante la capacidad para capacitar a usuarios funcionales en nuevas funcionalidades y mejoras del software.

Responsabilidades:

Ejecutar pruebas manuales y automatizadas para asegurar la calidad del software.

Documentar y reportar incidencias encontradas durante el proceso de pruebas.

Participar en el ciclo de vida del software (SDLC) para asegurar el cumplimiento de estándares de calidad.

Manejar entornos de despliegue e integración continua (CI/CD).

Ejecutar y mantener set de pruebas unitarias.

Utilizar herramientas de automatización de pruebas como Selenium IDE.

Capacitar a usuarios funcionales sobre nuevas funcionalidades y cambios en el software.

Documentar hallazgos en sistemas de gestión de incidencias como Jira.

Utilizar herramientas de gestión de pruebas como TestRail o Zephyr.

Requerimientos:

Profesional en ingeniería de sistemas o carreras afines.

Entre 1 y 3 años de experiencia en ejecución de pruebas manuales y automatizadas.

Experiencia en levantamiento de hallazgos y reporte de incidencias.

Conocimiento práctico en ciclo de vida del software (SDLC).

Manejo de entornos de CI/CD.

Experiencia en ejecución de pruebas unitarias.

Uso de herramientas de automatización de pruebas preferiblemente Selenium IDE.

Conocimientos en React Python y Django.

Capacidad para documentar hallazgos en sistemas de gestión de incidencias como Jira.

Experiencia utilizando herramientas de gestión de pruebas (TestRail Zephyr o similares).

Técnico en mantenimiento electromecánico

Salario: $ 2.083.900 a $ 2.200.000

Se busca técnico electromecánico para participar en el diseño, preparación y ejecución de proyectos electromecánicos, garantizando la calidad y seguridad de las instalaciones.

La empresa ofrece un entorno dinámico que valora la innovación y el trabajo en equipo, con oportunidades de crecimiento profesional.

Responsabilidades:

Apoyar el diseño de sistemas y equipos electrónicos.

Proyectar y preparar planos de instalaciones y circuitos eléctricos.

Monitorear y aplicar aspectos técnicos en la fabricación e instalación de equipos eléctricos,

Participar en cálculos y estimaciones detalladas para proyectos.

Planear métodos de instalación asegurando seguridad y correcto funcionamiento.

Requerimientos:

Técnico o Tecnólogo en electromecánica o afines.

Experiencia mínima de 2 años en roles similares.

Conocimientos en diseño de planos eléctricos.

Manejo de herramientas para monitoreo y mantenimiento eléctrico.

Horario de lunes a sábado de 6:00 am 2:00 pm / 2:00 pm a 10:00 pm / 10;00 pm a 6:00 am se trabajan los festivos (tener disponibilidad de 2 domingos al mes si la operación lo requiere)

Parrillero con o sin experiencia octubre

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.800.000

Cadena de restaurantes de comida mexicana busca planchero parrillero, con o sin experiencia, para preparar alimentos en la parrilla, garantizando calidad y presentación.

Se ofrece contrato por obra o labor, salario de 1 SMMLV, prestaciones de ley y bonificaciones.

Responsabilidades:

Preparar alimentos en la parrilla según los estándares de la empresa.

Mantener la limpieza y el orden en el área de trabajo.

Cumplir con las normativas de seguridad alimentaria.

Colaborar con el equipo de cocina para asegurar un servicio eficiente.

Apoyar en otras tareas de cocina según sea necesario.

Requerimientos:

Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con un día de descanso entre semana.

Residencia en localidades como Suba Engativá Usaquén Chapinero o Barrios Unidos.

No estar estudiando actualmente.

Habilidades básicas de lectoescritura.

Administrador de inversiones Md (Trader)

Salario: $ 7.000.000 a $ 7.500.000

Banco de Occidente requiere administrador de inversiones MD para gestionar clientes del sector real, asesorando en cobertura de riesgos cambiarios, tasas de interés y alternativas de inversión a través de productos financieros como spot, forex, forward, opciones y swaps.

Responsabilidades:

Gestionar base de clientes del sector real, con el fin de brindar asesoría para la cobertura de riesgos cambiarios, de tasa de interés y alternativas de inversión a través de la promoción de los productos como; Spot, forex, forward, opciones, swaps (Ccs, IRS), alcanzando las metas y objetivos de la tesorería.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 4 años en el sector financiero

Capacidad de negociación y habilidades comerciales

Certificaciones de AMV vigentes: Operador Básico, Derivados y Divisas

Otras habilidades:

Excel intermedio.

Conocimientos de Bloomberg.

Inglés avanzado.

Médico especialista en salud pública (Nota técnica)

Salario: $ 6.000.000 a $ 8.500.000

Se requiere médico especialista en salud pública para la ciudad de Bogotá. El propósito de la compañía es cuidar de las personas y garantizar procesos de atención seguros y efectivos.

Requerimientos:

• Profesional en medicina con especialización en salud pública o afines.

• Experiencia mínima de 2 años en procesos de alto costo, automatización de procesos o proyectos.

Condiciones:

• Contrato directo con la compañía.

• Modalidad presencial

.• Horario: lunes a viernes de 7:30 am a 5:30 pm.

• Salario entre $ 6.000.000 y $ 8.200.000.

Super numerarios, cajeros, asesores con o sin experiencia

Salario: $ 1.423.500

AImportante empresa requiere asesores con o sin experiencia para laborar en Bogotá.

Condiciones:• Salario: $ 1.423.500 + prestaciones de ley + auxilio de transporte.• Horarios: lunes a domingo, día compensatorio. Jornada entre 10:00 am y 9:00 pm. Disponibilidad en festivos si se requiere.• Lugar de trabajo: Bogotá, D.C.• Formación: bachiller.• Contrato: obra o labor.

Analista de mesa de ayuda

Salario: $ 1.800.000

Empresa de tecnología requiere analista de mesa de ayuda para brindar atención y soporte técnico de primer nivel a los usuarios, garantizando la continuidad de los servicios IT.

Condiciones:

• Horario rotativo: de domingo a domingo en turnos 6:00 a.m. a 2:00 p.m., 2:00 p.m. a 10:00 p.m. y 10:00 p.m. a 6:00 a.m.

• Modalidad presencial en Bogotá.

• Contrato por obra o labor.