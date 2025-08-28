Nuevas oportunidades laborales en Cali: aplicar es 100 % virtual

La Sucursal del Cielo, como es conocida Cali, cuenta actualmente con más de 5.000 vacantes abiertas para quienes buscan nuevas oportunidades laborales. Estas ofertas están dirigidas a perfiles de diferentes niveles y áreas, lo que permite que tanto profesionales como técnicos, tecnólogos y bachilleres encuentren una opción que se ajuste a su experiencia y aspiraciones.

Un aspecto clave es que la postulación es 100 % virtual, lo que facilita el acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet, sin necesidad de desplazamientos ni trámites presenciales.

Psicólogo de selección

Salario: $ 3.500.000

Compañía nacional está en búsqueda de un(a) psicólogo(a) de selección para fortalecer su equipo de gestión humana.

Responsabilidades:

Liderar procesos de selección de inicio a fin.

Garantizar una experiencia positiva para cada candidato.

Cumplir con tiempos y estándares de calidad en la gestión de vacantes.

Innovar en estrategias que conecten con el talento ideal.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología, Administración de Empresas o carreras afines.

Mínimo 3 años de experiencia en selección de personal.

Experiencia en entornos con alta rotación.

Conocimiento en aplicación e interpretación de pruebas psicotécnicas.

Excelentes habilidades de comunicación asertiva y análisis.

Ejecutivo/a comercial Cali - Coomeva

Salario a convenir

En Coomeva, se encuentra abierta la vacante de ejecutivo/a comercial en la ciudad de Cali.

Responsabilidades:

Gestión de afiliación de usuarios con los productos del portafolio integral.

Realización de trámites de venta.

Gestión externa y consecución de clientes.

Cumplimiento de metas de ventas y servicio.

Asesoría en la utilización del servicio adquirido y servicio de posventa.

Requisitos y condiciones:

Formación académica: profesional, tecnólogo, técnico o estudiante de pregrado desde quinto semestre (con estudios en curso) o bachiller.

Experiencia mínima de 2 años en gestión comercial, específicamente en venta de intangibles (seguros, financieros, salud).

Horario: lunes a viernes (7:30 a. m. – 5:00 p. m.).

Rango salarial: básico de $ 1.480.000 + $ 360.000 auxilio de movilización + comisiones sin techo.

Ingreso mensual estimado: $ 3.000.000 a $ 7.000.000.

Beneficios extralegales:

El colaborador podrá escoger entre 25 productos diferentes, con una bolsa equivalente al 50 % de su salario, en opciones como seguros de vida, primas extralegales, tarjetas de alimentación o gasolina, auxilio de estudio, auxilio de vivienda, días adicionales de descanso, medicina prepagada, planes de ahorro, entre otros.

Asociatividad:

Al vincularse al Grupo Coomeva, el colaborador también se integra como asociado, accediendo a los beneficios del modelo cooperativo.

Auxiliar de impuestos USC - Cali

Salario: $ .700.000 a $ 1.946.200

En Coomeva, se encuentra abierta la vacante de auxiliar de impuestos en la ciudad de Cali.

Responsabilidades:

Asegurar la presentación de información tributaria y legal, y el pago correspondiente según la normatividad vigente.

Generar certificados de retención con información confiable para clientes y gestión contable.

Realizar trámites para la actualización y generación de facturación de las empresas del grupo.

Requisitos y condiciones:

Formación académica: tecnólogo/a o estudiante de Contaduría o Administración de Empresas desde sexto semestre.

Experiencia mínima de 1 año en el cargo de auxiliar de impuestos.

Horario: lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 5:00 p. m.

Rango salarial: $ 1.700.000 a $ 1.940.000.

Beneficios extralegales:

Acceso a una bolsa equivalente al 50 % del salario, aplicable a seguros, auxilios, medicina prepagada, ahorro, entre otros.

Médico/a general CEM - Cali

Salario: $ 4.500.000 a $ 5.060.000

En Coomeva Experiencia Médica, se encuentra abierta la vacante de médico/a general en la ciudad de Cali.

Responsabilidades:

Realizar la asistencia a pacientes siguiendo procesos, protocolos y estándares de calidad.

Prestar atención médica integral a los usuarios en su residencia o lugar de ubicación.

Contribuir con la educación del paciente y su acompañante.

Validar la identidad del paciente para prevenir suplantaciones.

Requisitos y condiciones:

Profesional en Medicina y cirugía.

Mínimo 2 años de experiencia en urgencias médicas.

Horario: lunes a sábado en turnos de 8 horas.

Salario: $ 4.500.000 a $ 5.060.000.

Beneficios extralegales:

Acceso a una bolsa de beneficios equivalente al 50 % del salario, aplicable a seguros, auxilios, medicina prepagada, ahorro, entre otros.

Administrador/a de restaurante Leños y Carbón - Cali

Salario: $2.848.400

Leños y Carbón busca administrador/a de punto de venta en la ciudad de Cali.

Requisitos:

Profesional o tecnólogo en carreras administrativas o afines.

Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares.

Conocimientos en BPM, inventarios, organización de turnos, manejo de indicadores, liderazgo, caja y servicio al cliente.

Disponibilidad para apertura y cierre del establecimiento.

Condiciones: