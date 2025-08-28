Empleo
Nuevas oportunidades laborales en Cali: aplicar es 100 % virtual
Postular a estas vacantes es gratis y se hace en un par de minutos.
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
La Sucursal del Cielo, como es conocida Cali, cuenta actualmente con más de 5.000 vacantes abiertas para quienes buscan nuevas oportunidades laborales. Estas ofertas están dirigidas a perfiles de diferentes niveles y áreas, lo que permite que tanto profesionales como técnicos, tecnólogos y bachilleres encuentren una opción que se ajuste a su experiencia y aspiraciones.
Un aspecto clave es que la postulación es 100 % virtual, lo que facilita el acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet, sin necesidad de desplazamientos ni trámites presenciales.
Psicólogo de selección
Salario: $ 3.500.000
Compañía nacional está en búsqueda de un(a) psicólogo(a) de selección para fortalecer su equipo de gestión humana.
Responsabilidades:
- Liderar procesos de selección de inicio a fin.
- Garantizar una experiencia positiva para cada candidato.
- Cumplir con tiempos y estándares de calidad en la gestión de vacantes.
- Innovar en estrategias que conecten con el talento ideal.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología, Administración de Empresas o carreras afines.
- Mínimo 3 años de experiencia en selección de personal.
- Experiencia en entornos con alta rotación.
- Conocimiento en aplicación e interpretación de pruebas psicotécnicas.
- Excelentes habilidades de comunicación asertiva y análisis.
Ejecutivo/a comercial Cali - Coomeva
Salario a convenir
En Coomeva, se encuentra abierta la vacante de ejecutivo/a comercial en la ciudad de Cali.
Responsabilidades:
- Gestión de afiliación de usuarios con los productos del portafolio integral.
- Realización de trámites de venta.
- Gestión externa y consecución de clientes.
- Cumplimiento de metas de ventas y servicio.
- Asesoría en la utilización del servicio adquirido y servicio de posventa.
Requisitos y condiciones:
- Formación académica: profesional, tecnólogo, técnico o estudiante de pregrado desde quinto semestre (con estudios en curso) o bachiller.
- Experiencia mínima de 2 años en gestión comercial, específicamente en venta de intangibles (seguros, financieros, salud).
- Horario: lunes a viernes (7:30 a. m. – 5:00 p. m.).
- Rango salarial: básico de $ 1.480.000 + $ 360.000 auxilio de movilización + comisiones sin techo.
- Ingreso mensual estimado: $ 3.000.000 a $ 7.000.000.
Beneficios extralegales:
El colaborador podrá escoger entre 25 productos diferentes, con una bolsa equivalente al 50 % de su salario, en opciones como seguros de vida, primas extralegales, tarjetas de alimentación o gasolina, auxilio de estudio, auxilio de vivienda, días adicionales de descanso, medicina prepagada, planes de ahorro, entre otros.
Asociatividad:
Al vincularse al Grupo Coomeva, el colaborador también se integra como asociado, accediendo a los beneficios del modelo cooperativo.
Auxiliar de impuestos USC - Cali
Salario: $ .700.000 a $ 1.946.200
En Coomeva, se encuentra abierta la vacante de auxiliar de impuestos en la ciudad de Cali.
Responsabilidades:
- Asegurar la presentación de información tributaria y legal, y el pago correspondiente según la normatividad vigente.
- Generar certificados de retención con información confiable para clientes y gestión contable.
- Realizar trámites para la actualización y generación de facturación de las empresas del grupo.
Requisitos y condiciones:
- Formación académica: tecnólogo/a o estudiante de Contaduría o Administración de Empresas desde sexto semestre.
- Experiencia mínima de 1 año en el cargo de auxiliar de impuestos.
- Horario: lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 5:00 p. m.
- Rango salarial: $ 1.700.000 a $ 1.940.000.
Beneficios extralegales:
Acceso a una bolsa equivalente al 50 % del salario, aplicable a seguros, auxilios, medicina prepagada, ahorro, entre otros.
Médico/a general CEM - Cali
Salario: $ 4.500.000 a $ 5.060.000
En Coomeva Experiencia Médica, se encuentra abierta la vacante de médico/a general en la ciudad de Cali.
Responsabilidades:
- Realizar la asistencia a pacientes siguiendo procesos, protocolos y estándares de calidad.
- Prestar atención médica integral a los usuarios en su residencia o lugar de ubicación.
- Contribuir con la educación del paciente y su acompañante.
- Validar la identidad del paciente para prevenir suplantaciones.
Requisitos y condiciones:
- Profesional en Medicina y cirugía.
- Mínimo 2 años de experiencia en urgencias médicas.
- Horario: lunes a sábado en turnos de 8 horas.
- Salario: $ 4.500.000 a $ 5.060.000.
Beneficios extralegales:
Acceso a una bolsa de beneficios equivalente al 50 % del salario, aplicable a seguros, auxilios, medicina prepagada, ahorro, entre otros.
Administrador/a de restaurante Leños y Carbón - Cali
Salario: $2.848.400
Leños y Carbón busca administrador/a de punto de venta en la ciudad de Cali.
Requisitos:
- Profesional o tecnólogo en carreras administrativas o afines.
- Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares.
- Conocimientos en BPM, inventarios, organización de turnos, manejo de indicadores, liderazgo, caja y servicio al cliente.
- Disponibilidad para apertura y cierre del establecimiento.
Condiciones:
- Contrato a término indefinido, directo con la compañía.
- Salario: $ 2.848.400 más prestaciones de ley y beneficios adicionales.
- Horario: domingo a domingo, con un día de descanso a la semana.