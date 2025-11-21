Nuevas oportunidades laborales en Colombia: revise las vacantes activas

El mercado laboral colombiano continúa generando opciones para personas con diferentes niveles de formación y experiencia. Empresas de varios sectores están ampliando sus equipos y buscan talento capaz de asumir retos inmediatos, tanto en roles operativos como en posiciones especializadas.

Estas oportunidades representan una posibilidad importante para quienes buscan estabilidad laboral, crecimiento profesional y mejores condiciones salariales. Además, varias compañías están impulsando procesos de selección más ágiles, lo que facilita la postulación para quienes desean encontrar empleo rápidamente.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas administrativas, analíticas, comerciales y de construcción. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito y se puede realizar de manera virtual.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Analista servicios administrativos – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, liderará proyectos de expansión y actualización de infraestructura e inmobiliario, optimizando los recursos asignados de acuerdo con las necesidades de la compañía.

Responsabilidades:

Coordinar procesos y contratos de servicios administrativos.

Liderar proyectos de expansión y actualización de infraestructura.

Optimizar recursos asignados.

Gestionar presupuestos y planificación.

Negociar con proveedores y stakeholders.

Implementar mejoras en los procesos administrativos.

Requerimientos:

Título profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.

Mínimo 2 años de experiencia en roles similares.

Habilidades avanzadas en Excel, Power Pivot, SharePoint y Power BI.

Experiencia en gestión de recursos físicos y procesos.

Conocimientos en diseño e implementación de proyectos.

Analista SEO – Cali

Empresa: Studio F

Salario: 3.150.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En STF Group buscan un(a) analista SEO para potenciar el posicionamiento orgánico de las marcas en motores de búsqueda, garantizando visibilidad, tráfico de calidad y cumplimiento de los objetivos digitales del negocio.

Responsabilidades:

Ejecutar la estrategia SEO para Studio F y ELA, garantizando crecimiento orgánico y cumplimiento de KPI.

Realizar investigación profunda de palabras clave y análisis de tendencias de búsqueda.

Optimizar contenido (SEO On-Page) y garantizar la correcta indexación, rastreo y desempeño técnico de los sitios.

Monitorear métricas a través de herramientas especializadas y elaborar informes para medir resultados.

Coordinar acciones con Ecommerce y Mercadeo para fortalecer el posicionamiento digital.

Investigar mejoras técnicas, nuevas herramientas y mejores prácticas del mercado.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo, Comunicación, Administración o áreas afines.

De 1 a 3 años de experiencia en SEO, análisis de datos o mercadeo digital.

Manejo de Google Analytics, Search Console, SEMrush, Screaming Frog y plataformas Ecommerce como VTEX.

Habilidad para análisis, investigación, optimización de contenido y comunicación escrita.

Gusto por la moda (deseable).

Gerente de tienda – Bucaramanga

Empresa: Farmatodo

Salario: 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.

Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.

Mínimo 4 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.

Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

Ingeniero de compras de suministros de construcción – Medellín

Empresa: Conconcreto

Salario: 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Conconcreto busca un(a) profesional con visión estratégica, atención al detalle y habilidades sólidas en negociación para unirse al equipo de compras y abastecimiento.

Responsabilidades:

Cotizar y analizar propuestas comerciales de materiales, priorizando el menor costo total con la mejor calidad y cumplimiento técnico.

Administrar el sistema de aseguramiento de la calidad para la selección y evaluación de proveedores.

Hacer seguimiento a cada pedido, asegurando su entrega oportuna y satisfactoria en los proyectos asignados.

Crear acuerdos de precios para materiales no estratégicos en la plataforma de abastecimiento estratégico.

Gestionar el maestro de materiales en el sistema de información de la compañía.

Contribuir al mejoramiento de indicadores de productividad y ahorro del área de abastecimiento.

Requerimientos:

Profesional Ingeniería Civil o carreras afines.

Mínimo 2 años de experiencia en áreas de compras, abastecimiento o cadena de suministro.

Conocimiento en análisis de costos, negociación, gestión de proveedores y plataformas ERP.

Capacidad de análisis, enfoque en resultados y orientación al detalle.