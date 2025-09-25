Empleo
Nuevas vacantes en el país con salarios de hasta $4 millones
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad
El mercado laboral colombiano sigue abriendo puertas a diferentes perfiles, y actualmente se encuentran disponibles nuevas vacantes con salarios que alcanzan hasta los $4 millones. Estas oportunidades abarcan sectores como tecnología, salud, ventas, logística, administración y servicios, lo que permite que tanto profesionales como técnicos y tecnólogos puedan aplicar.
Esta oportunidad es excelente para aquellos que buscan una empresa que apueste pues su talento, pues algunas de las empresas contratantes ofrecen programas de capacitación y crecimiento, lo que convierte estas ofertas en una opción atractiva para quienes desean consolidar su trayectoria laboral.
La postulación es gratuita, ágil y 100 % en línea a través de Semana Empleos, plataforma que conecta a miles de personas con más de 110.000 ofertas activas en todo el país.
Si está en busca de un empleo bien remunerado y con proyección, esta puede ser la oportunidad que estaba esperando.
Administrador de agencia financiera en Medellín
Salario: $ 5.952.445 a $ 6.900.000
Una entidad financiera busca un administrador de agencia en Medellín.
Se requiere experiencia liderando agencias financieras y disposición para generar un impacto positivo en las comunidades. Como gerente de sucursal bancaria, la persona seleccionada será responsable de manejar las operaciones diarias de la entidad, supervisar al personal y garantizar el cumplimiento de las metas establecidas.
Se ofrece un salario competitivo de $5.952.445 más comisiones mensuales basadas en el cumplimiento de objetivos, contrato a término indefinido y jornada laboral de lunes a sábado.
Responsabilidades:
- Liderar y supervisar el equipo de la agencia financiera.
- Gestionar el portafolio de productos y servicios financieros.
- Asegurar el cumplimiento de metas y objetivos financieros.
- Analizar información financiera para la toma de decisiones.
- Coordinar la gestión de caja y flujos de efectivo.
Requerimientos:
- Profesional en Administración Finanzas Mercadeo o áreas afines.
- Mínimo 3 años de experiencia en liderazgo de agencias financieras o microcréditos.
- Habilidad en manejo de caja gestión de portafolio y personal.
- Alto nivel de Excel para análisis de información.
Coordinador de mantenimiento de maquinaria y equipos Itagüí
Salario: $ 5.000.000
Se requiere ingeniero mecánico, mecatrónico o profesional afín con más de 3 años de experiencia en los sectores de construcción o minería. El cargo corresponde a coordinador de equipos de maquinaria amarilla y línea blanca.
Se busca una persona con habilidades en supervisión de flota y gestión de mantenimiento para garantizar el pleno funcionamiento de los equipos. Se valora el conocimiento técnico y la capacidad para gestionar equipos y proveedores de manera eficiente.
Responsabilidades:
- Planificar y controlar el cronograma de mantenimiento correctivo de maquinarias
- Hacer seguimiento al funcionamiento de equipos y vehículos en campo
- Supervisar al personal de mantenimiento asignado
- Gestionar compras de repuestos y reparaciones necesarias
- Contratar y evaluar proveedores analizando costos de reparación
- Asegurar la preservación de equipos menores y herramientas eléctricas
Requerimientos:
- Título en ingeniería mecánica mecatrónica o afines
- Más de 3 años de experiencia en construcción o minería
- Licencia de conducción mínima B1
- Disponibilidad para viajar a proyectos
- Manejo de herramientas ofimáticas ERP o CMMS de mantenimiento
- Lectura de planos eléctricos e hidráulicos
- Conocimiento en repuestos de maquinaria amarilla y línea blanca
- Habilidad para gestión comercial de proveedores
Asesor(a) integral de viajes
Salario a convenir
Importante entidad busca incorporar a su equipo un(a) asesor(a) integral de viajes con sólida experiencia en el diseño y gestión de viajes vacacionales.
Perfil del candidato(a):
- Profesional titulado en áreas relacionadas con turismo, hotelería o afines.
- Experiencia mínima de 5 años en agencias de viajes, especialmente en el sector vacacional.
- Dominio de plataformas hoteleras y conocimiento de códigos IATA.
- Manejo de emisión de tiquetes bajo el modelo NDC y uso de metabuscadores.
- Capacidad para diseñar, coordinar y hacer seguimiento a viajes grupales.
Buscamos una persona:
- Proactiva, con excelente actitud de servicio.
- Comunicación asertiva y enfoque en resultados.
- Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a entornos dinámicos.
Condiciones laborales:
- Salario: $5.300.000 a $5.500.000 + beneficios.
- Tipo de contrato: Término indefinido presencial.
Ejecutivo comercial B2B pymes Bold
Salario: $ 4.400.000
La misión de este cargo es vincular empresas medianas (facturación entre $20 y $200 millones mensuales) al ecosistema de soluciones financieras de la compañía. No se venden únicamente datáfonos: se ofrece un portafolio integral de productos tecnológicos y financieros hechos a la medida de los negocios colombianos.
Este es un cargo híbrido, pero con alta presencia en calle. Se buscan personas con actitud comercial, disciplina y enfoque en resultados.
Importante:
Funciones del cargo
- Prospectar clientes nuevos en calle, por teléfono, redes y otros medios virtuales.
- Agendar visitas comerciales y presentar la propuesta de valor Bold.
- Cerrar ventas semanalmente y lograr metas mensuales.
- Acompañar la implementación y primeros pasos del cliente.
- Reportar gestión comercial en CRM.
Ciudades
Cali.
Cartagena.
Cúcuta.
Condiciones
Contrato a término indefinido.
Auxilio de salud.
Acciones de la compañía de etapa temprana con alto potencial de retorno.
Salario básico $2.600.000 + rodamiento por $300.000 + comisiones 100% prestacionales desde $1.500.000.
Horario: de lunes a viernes en modalidad híbrida.
- Apoyo económico para educación y plan carrera, con proyección de crecimiento como comercial.
- Tecnologías y procesos de clase mundial.
- Días libres adicionales a las vacaciones.
- Bono de salud visual.
- Bienestar emocional.
Ingeniero Senior de Ciberseguridad
Salario: $ 6.900.000 a $ 7.700.000
El Banco de Occidente está en la búsqueda de talento para fortalecer su equipo de ciberseguridad.
Requisitos deseables:
- Experiencia en gestión de plataformas de ciberseguridad como: Firewall, Proxy, NAC, WAF, IPS.
- Conocimientos sólidos en networking.
- Familiaridad con frameworks y estándares de ciberseguridad como: NIST, ISO 27001, ISO 27002, PCI, entre otros.
- Conocimiento en seguridad en la nube y conceptos generales en AWS y Azure.
- Experiencia en diseño e implementación de arquitecturas de seguridad, incluyendo firewalls, IDS/IPS, VPNs, Proxy y soluciones de protección en la nube.
- Habilidades como adaptabilidad, aprendizaje continuo, pensamiento crítico y analítico.
- Certificaciones en networking y seguridad (deseable).
Responsabilidades:
- Monitorear y administrar plataformas de ciberseguridad como: SWG (SSE), NAC, Firewall.
- Supervisar proyectos de ciberseguridad enfocados en seguridad de red.
- Atender y cerrar hallazgos de auditoría.
- Evaluar vulnerabilidades y proponer mejoras.
- Mantenerse actualizado con tendencias, vulnerabilidades y amenazas emergentes.
Ejecutivo banca patrimonial Regional Valle y Cauca
Salario: $ 7.000.000 a $ 7.400.000
La misión de este cargo es asesorar integralmente a los clientes del segmento Premium Plus en todos los temas financieros con foco en productos de inversión, de acuerdo con sus necesidades y perfil, con el fin de generar relaciones a largo plazo rentables tanto para el cliente como para la organización. Adicionalmente, establecer estrategias para vincular nuevos clientes y mantener los actuales.
Funciones del cargo:
Brindar asesoría a clientes persona natural que hagan parte del Segmento Premium y sus relacionados, brindando información cierta, suficiente, clara y oportuna acerca de su portafolio.
Mantener y rentabilizar la base de clientes bajo su cargo.
Identificar las necesidades de inversión de los clientes del Segmento, y ofrecer las alternativas de inversión que se ajusten a su perfil de riesgo, situación fiscal y rentabilidad esperada.
Realizar visitas comerciales a los clientes Premium asignados, validando documentación presentada por el cliente en busca de que cumpla con los requisitos legales y exigibles por el Banco, con el objetivo de incrementar el volumen financiero de la cartera de clientes asignada.
Requisitos:
- Indispensable certificación en AMV
- Ser profesional graduado
- Contar con experiencia mínima de 2 años como asesor comercial en temas de pensión y fondo voluntarios.
- La persona debe estar radicada en la ciudad de Cali
Administrador punto de venta Bogotá, D.C.
Salario: $ 5.000.000 a $ 6.000.000
Un almacén de repuestos se encuentra en la búsqueda de profesional en administración de empresas, administración comercial o afines con mínimo 3 años de experiencia liderando equipos comerciales. Se requiere experiencia haciendo seguimiento a novedades de personal y atendiendo clientes críticos.
La persona seleccionada supervisará y garantizará la efectiva operación del almacén y el funcionamiento del equipo de trabajo, con el objetivo de lograr la satisfacción de los clientes y el cumplimiento de las metas propuestas. También tendrá a cargo la gestión comercial y de ventas, gestión de bodega, logística, despachos y administración operativa.