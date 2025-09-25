Nuevas vacantes en el país con salarios de hasta $4 millones

Suscribirse

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

25 de septiembre de 2025, 6:21 p. m.
Salario Mínimo
¡Aplique ya! | Foto: Stock.adobe.com

El mercado laboral colombiano sigue abriendo puertas a diferentes perfiles, y actualmente se encuentran disponibles nuevas vacantes con salarios que alcanzan hasta los $4 millones. Estas oportunidades abarcan sectores como tecnología, salud, ventas, logística, administración y servicios, lo que permite que tanto profesionales como técnicos y tecnólogos puedan aplicar.

Esta oportunidad es excelente para aquellos que buscan una empresa que apueste pues su talento, pues algunas de las empresas contratantes ofrecen programas de capacitación y crecimiento, lo que convierte estas ofertas en una opción atractiva para quienes desean consolidar su trayectoria laboral.

La postulación es gratuita, ágil y 100 % en línea a través de Semana Empleos, plataforma que conecta a miles de personas con más de 110.000 ofertas activas en todo el país.

Si está en busca de un empleo bien remunerado y con proyección, esta puede ser la oportunidad que estaba esperando.

Administrador de agencia financiera en Medellín

Salario: $ 5.952.445 a $ 6.900.000

Una entidad financiera busca un administrador de agencia en Medellín.

Se requiere experiencia liderando agencias financieras y disposición para generar un impacto positivo en las comunidades. Como gerente de sucursal bancaria, la persona seleccionada será responsable de manejar las operaciones diarias de la entidad, supervisar al personal y garantizar el cumplimiento de las metas establecidas.

Se ofrece un salario competitivo de $5.952.445 más comisiones mensuales basadas en el cumplimiento de objetivos, contrato a término indefinido y jornada laboral de lunes a sábado.

Responsabilidades:

  • Liderar y supervisar el equipo de la agencia financiera.
  • Gestionar el portafolio de productos y servicios financieros.
  • Asegurar el cumplimiento de metas y objetivos financieros.
  • Analizar información financiera para la toma de decisiones.
  • Coordinar la gestión de caja y flujos de efectivo.

Requerimientos:

  • Profesional en Administración Finanzas Mercadeo o áreas afines.
  • Mínimo 3 años de experiencia en liderazgo de agencias financieras o microcréditos.
  • Habilidad en manejo de caja gestión de portafolio y personal.
  • Alto nivel de Excel para análisis de información.

¡Aplique acá!

Coordinador de mantenimiento de maquinaria y equipos Itagüí

Salario: $ 5.000.000

Se requiere ingeniero mecánico, mecatrónico o profesional afín con más de 3 años de experiencia en los sectores de construcción o minería. El cargo corresponde a coordinador de equipos de maquinaria amarilla y línea blanca.

Se busca una persona con habilidades en supervisión de flota y gestión de mantenimiento para garantizar el pleno funcionamiento de los equipos. Se valora el conocimiento técnico y la capacidad para gestionar equipos y proveedores de manera eficiente.

Responsabilidades:

  • Planificar y controlar el cronograma de mantenimiento correctivo de maquinarias
  • Hacer seguimiento al funcionamiento de equipos y vehículos en campo
  • Supervisar al personal de mantenimiento asignado
  • Gestionar compras de repuestos y reparaciones necesarias
  • Contratar y evaluar proveedores analizando costos de reparación
  • Asegurar la preservación de equipos menores y herramientas eléctricas

Requerimientos:

  • Título en ingeniería mecánica mecatrónica o afines
  • Más de 3 años de experiencia en construcción o minería
  • Licencia de conducción mínima B1
  • Disponibilidad para viajar a proyectos
  • Manejo de herramientas ofimáticas ERP o CMMS de mantenimiento
  • Lectura de planos eléctricos e hidráulicos
  • Conocimiento en repuestos de maquinaria amarilla y línea blanca
  • Habilidad para gestión comercial de proveedores

¡Aplique acá!

Asesor(a) integral de viajes

Salario a convenir

Importante entidad busca incorporar a su equipo un(a) asesor(a) integral de viajes con sólida experiencia en el diseño y gestión de viajes vacacionales.

Perfil del candidato(a):

  • Profesional titulado en áreas relacionadas con turismo, hotelería o afines.
  • Experiencia mínima de 5 años en agencias de viajes, especialmente en el sector vacacional.
  • Dominio de plataformas hoteleras y conocimiento de códigos IATA.
  • Manejo de emisión de tiquetes bajo el modelo NDC y uso de metabuscadores.
  • Capacidad para diseñar, coordinar y hacer seguimiento a viajes grupales.

Buscamos una persona:

  • Proactiva, con excelente actitud de servicio.
  • Comunicación asertiva y enfoque en resultados.
  • Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a entornos dinámicos.

Condiciones laborales:

  • Salario: $5.300.000 a $5.500.000 + beneficios.
  • Tipo de contrato: Término indefinido presencial.

¡Aplique acá!

Ejecutivo comercial B2B pymes Bold

Salario: $ 4.400.000

La misión de este cargo es vincular empresas medianas (facturación entre $20 y $200 millones mensuales) al ecosistema de soluciones financieras de la compañía. No se venden únicamente datáfonos: se ofrece un portafolio integral de productos tecnológicos y financieros hechos a la medida de los negocios colombianos.

Este es un cargo híbrido, pero con alta presencia en calle. Se buscan personas con actitud comercial, disciplina y enfoque en resultados.

Importante:

Este es un cargo híbrido, pero con alta presencia en calle. Buscamos personas con actitud comercial, disciplina y foco en resultados.

Funciones del cargo

  • Prospectar clientes nuevos en calle, por teléfono, redes y otros medios virtuales.
  • Agendar visitas comerciales y presentar la propuesta de valor Bold.
  • Cerrar ventas semanalmente y lograr metas mensuales.
  • Acompañar la implementación y primeros pasos del cliente.
  • Reportar gestión comercial en CRM.

Ciudades

Cali.

Cartagena.

Cúcuta.

Condiciones

Contrato a término indefinido.

Auxilio de salud.

Acciones de la compañía de etapa temprana con alto potencial de retorno.

Salario básico $2.600.000 + rodamiento por $300.000 + comisiones 100% prestacionales desde $1.500.000.

Horario: de lunes a viernes en modalidad híbrida.

  • Apoyo económico para educación y plan carrera, con proyección de crecimiento como comercial.
  • Tecnologías y procesos de clase mundial.
  • Días libres adicionales a las vacaciones.
  • Bono de salud visual.
  • Bienestar emocional.

¡Aplique acá!

Ingeniero Senior de Ciberseguridad

Salario: $ 6.900.000 a $ 7.700.000

El Banco de Occidente está en la búsqueda de talento para fortalecer su equipo de ciberseguridad.

Requisitos deseables:

  • Experiencia en gestión de plataformas de ciberseguridad como: Firewall, Proxy, NAC, WAF, IPS.
  • Conocimientos sólidos en networking.
  • Familiaridad con frameworks y estándares de ciberseguridad como: NIST, ISO 27001, ISO 27002, PCI, entre otros.
  • Conocimiento en seguridad en la nube y conceptos generales en AWS y Azure.
  • Experiencia en diseño e implementación de arquitecturas de seguridad, incluyendo firewalls, IDS/IPS, VPNs, Proxy y soluciones de protección en la nube.
  • Habilidades como adaptabilidad, aprendizaje continuo, pensamiento crítico y analítico.
  • Certificaciones en networking y seguridad (deseable).

Responsabilidades:

  • Monitorear y administrar plataformas de ciberseguridad como: SWG (SSE), NAC, Firewall.
  • Supervisar proyectos de ciberseguridad enfocados en seguridad de red.
  • Atender y cerrar hallazgos de auditoría.
  • Evaluar vulnerabilidades y proponer mejoras.
  • Mantenerse actualizado con tendencias, vulnerabilidades y amenazas emergentes.

¡Aplique acá!

Ejecutivo banca patrimonial Regional Valle y Cauca

Salario: $ 7.000.000 a $ 7.400.000

La misión de este cargo es asesorar integralmente a los clientes del segmento Premium Plus en todos los temas financieros con foco en productos de inversión, de acuerdo con sus necesidades y perfil, con el fin de generar relaciones a largo plazo rentables tanto para el cliente como para la organización. Adicionalmente, establecer estrategias para vincular nuevos clientes y mantener los actuales.

Funciones del cargo:

Brindar asesoría a clientes persona natural que hagan parte del Segmento Premium y sus relacionados, brindando información cierta, suficiente, clara y oportuna acerca de su portafolio.

Mantener y rentabilizar la base de clientes bajo su cargo.

Identificar las necesidades de inversión de los clientes del Segmento, y ofrecer las alternativas de inversión que se ajusten a su perfil de riesgo, situación fiscal y rentabilidad esperada.

Realizar visitas comerciales a los clientes Premium asignados, validando documentación presentada por el cliente en busca de que cumpla con los requisitos legales y exigibles por el Banco, con el objetivo de incrementar el volumen financiero de la cartera de clientes asignada.

Requisitos:

  • Indispensable certificación en AMV
  • Ser profesional graduado
  • Contar con experiencia mínima de 2 años como asesor comercial en temas de pensión y fondo voluntarios.
  • La persona debe estar radicada en la ciudad de Cali

¡Aplique acá!

Administrador punto de venta Bogotá, D.C.

Salario: $ 5.000.000 a $ 6.000.000

Un almacén de repuestos se encuentra en la búsqueda de profesional en administración de empresas, administración comercial o afines con mínimo 3 años de experiencia liderando equipos comerciales. Se requiere experiencia haciendo seguimiento a novedades de personal y atendiendo clientes críticos.

La persona seleccionada supervisará y garantizará la efectiva operación del almacén y el funcionamiento del equipo de trabajo, con el objetivo de lograr la satisfacción de los clientes y el cumplimiento de las metas propuestas. También tendrá a cargo la gestión comercial y de ventas, gestión de bodega, logística, despachos y administración operativa.

¡Aplique acá!

