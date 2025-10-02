Nuevas vacantes publicadas hoy en Colombia: postule en minutos

El mercado laboral colombiano se mueve todos los días, y hoy no es la excepción. En todo el país, empresas de diversos sectores han abierto nuevas vacantes dirigidas a bachilleres, técnicos y profesionales que buscan un empleo formal y estable.

Lo más atractivo es que los procesos son rápidos, gratuitos y en línea, lo que permite postularse desde cualquier ciudad del país en solo minutos.

Muchas de las vacantes ofrecen beneficios adicionales como horarios flexibles, posibilidad de trabajo remoto y salarios competitivos, lo que abre un abanico de oportunidades para quienes quieren dar un giro a su vida laboral.

Recuerde que plataformas como Semana Empleos le permiten cargar su perfil y aplicar directamente a más de 110.000 vacantes activas en Colombia. Allí también encontrará consejos prácticos para superar filtros digitales y aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Asesor comercial - Bucaramanga

Salario: $ 1.400.000 a $ 1.700.000

La empresa PASH S.A.S., con sus marcas Facol y Teks, está en búsqueda de un asesor comercial en Bucaramanga. Si la moda y las ventas son de interés, esta es una oportunidad para destacar. Se ofrece un ambiente laboral excepcional, capacitaciones constantes y oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

Vender colecciones de telas mediante asesoramiento a clientes.

Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.

Establecer relaciones sólidas con los clientes.

Brindar información y orientación sobre los productos.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.

Técnico de servicios en sector gas - con moto - Cali

Salario: $ 1.825.000

Importante empresa distribuidora de gas ubicada en Yumbo está en búsqueda de un Técnico de Servicios en el sector Gas. Este especialista en instalaciones de gas será responsable de la operación, instalación y mantenimiento de sistemas de GLP y soluciones energéticas.

Se valora el conocimiento en regulación y normatividad de GLP, ya que es indispensable tener experiencia previa en el sector gas o GLP. Se ofrece un atractivo paquete salarial que incluye prestaciones de ley y un incentivo adicional por rodamiento.

Responsabilidades:

Realizar la viabilidad, trazado y construcción de sistemas de distribución de GLP, asegurando el cumplimiento de la normatividad técnica y regulatoria vigente.

Ejecutar mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones y equipos de suministro de gas, excluyendo artefactos de combustión.

Atender emergencias asignadas interviniendo de forma inmediata para controlar y reparar situaciones críticas relacionadas con instalaciones de gas.

Requerimientos:

Técnico/Tecnólogo en Gas Mantenimiento Industrial Montaje de Tubería y Equipos Gasodomésticos o áreas afines.

Mínimo 1 año de experiencia en instalación operación y mantenimiento de instalaciones de GLP y soluciones energéticas.

Conocimiento en regulación y normatividad de GLP.

Indispensable experiencia en el sector gas o GLP.

Moto propia para facilitar el traslado a diferentes ubicaciones.

Auxiliar de calidad Ibagué

Salario: $ 1.562.000

Se busca auxiliar de calidad para garantizar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad en todos los procesos, asegurando que las operaciones cumplan con los más altos estándares.

Esta persona tendrá la responsabilidad de asegurar la calidad en cada detalle y contribuir al mejoramiento continuo. La empresa ofrece un ambiente de trabajo estable, oportunidades de desarrollo profesional, beneficios de ley y un auxilio extralegal adicional.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad en los diferentes procesos.

Supervisar y asegurar el cumplimiento de procedimientos políticas y normas de calidad en almacenamiento y acondicionamiento.

Analizar y proponer planes de acción para la resolución de No Conformidades.

Verificar documentación paquetes técnicos e inspeccionar productos terminados según fichas técnicas del cliente.

Hacer seguimiento a auditorías internas externas o del cliente promoviendo oportunidades de mejora.

Requerimientos:

Técnico o Tecnólogo culminado en Regencia de Farmacia o carreras afines.

Estudiantes de carreras afines a partir de 4° semestre (Regencia de Farmacia Química Aplicada Procesos de Alimentos).

Experiencia mínima de 6 meses recientes y certificables en áreas de calidad.

Auxiliar de mantenimiento Bogotá

Salario: $ 1.500.000 a $ 1.700.000

Delta Oil S.A.S., empresa del sector de lubricantes con más de 35 años de experiencia en el mercado nacional, está comprometida con la calidad, el bienestar de sus colaboradores y el cumplimiento normativo en todos sus procesos.

Actualmente busca un auxiliar de mantenimiento responsable, proactivo y comprometido, que apoye en labores de mantenimiento industrial e infraestructura, realizando tareas preventivas y correctivas en sus instalaciones.

Funciones principales:

Apoyo en mantenimiento industrial y de infraestructura, incluyendo reparaciones generales.

Ejecución de tareas locativas como pintura, enchape, resanes, estuco, entre otros.

Colaboración en labores de soldadura básica, cortes y uniones simples.

Uso y manejo básico de herramientas y materiales de construcción.

Apoyo en carga, organización y transporte de materiales y herramientas.

Cumplimiento de normas de seguridad industrial, orden y limpieza en el área de trabajo.

Requisitos:

Experiencia mínima de un año en mantenimiento, construcción o labores similares (deseable).

Conocimientos básicos en soldadura (eléctrica o autógena).

Disponibilidad para apoyar en diferentes tipos de mantenimiento según se requiera.

Buena disposición para el trabajo en equipo, actitud proactiva, compromiso y responsabilidad.

Se ofrece:

Contrato a término fijo con todas las prestaciones de ley.

Pago quincenal y puntual.

Estabilidad laboral y buen ambiente de trabajo.

Horario de lunes a viernes

Oportunidad de aprender y crecer profesionalmente en la compañía

Asesor comercial Bogotá

Salario a convenir

Una empresa del sector automotriz está en búsqueda de personas proactivas, orientadas a resultados y con excelentes habilidades de comunicación para integrarse como ejecutivo comercial por temporada. Esta posición temporal es ideal para quienes buscan sumar experiencia en el sector automotriz o generar ingresos adicionales durante una campaña de alto impacto.

Responsabilidades:

Atención y asesoría personalizada a clientes interesados en vehículos nuevos o usados.

Cierre de ventas y cumplimiento de metas asignadas.

Requisitos:

Experiencia previa en ventas (deseable en el sector automotriz, no indispensable) sector financiero, salud, exequial, seguros.

Excelente presentación y habilidades de negociación.

Disponibilidad inmediata para trabajar durante el período de campaña.

Técnico, Tecnólogo o profesional

Se ofrece: