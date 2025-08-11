Nuevos empleos en Lili Pink: esta podría ser su oportunidad

Lili Pink & Yoi abre nuevas oportunidades laborales en distintas ciudades del país para perfiles con experiencia en atención al cliente, ventas, administración y seguridad. La compañía, reconocida por su estilo fresco e innovador en el sector de la moda, busca personas comprometidas, orientadas al servicio y con ganas de crecer profesionalmente.

Postularse es muy sencillo: basta con registrarse en la vacante de interés. El proceso es 100 % virtual y gratuito. Una vez completado el registro, podrá usar su cuenta y la hoja de vida cargada automáticamente para aplicar a miles de empleos en todo el país.

Todas estas vacantes están publicadas en Semana Empleos, la plataforma que reúne más de 110.000 ofertas activas en Colombia.

Guardia de seguridad en Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000

Lili Pink & Yoi, empresa líder en el mercado colombiano y reconocida por su estilo creativo, fresco e innovador, busca un Auxiliar de Protocolo para integrarse a su equipo. La compañía se mantiene a la vanguardia de las tendencias en moda y requiere un perfil con mínimo un año de experiencia en cargos como asistente de seguridad u oficial de control de accesos. Se ofrece un entorno laboral estable, con oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades

Controlar el ingreso y salida de clientes, proveedores y personal interno.

Permanecer en el acceso principal de la tienda para vigilancia activa.

Identificar y reportar comportamientos sospechosos.

Colaborar en la prevención de pérdidas y control de mercancía.

Mantener una actitud cordial en la interacción con clientes.

Requerimientos

Bachillerato completo con curso de vigilancia.

Conocimiento en manejo de situaciones de riesgo.

Experiencia en control de accesos y rondas de vigilancia.

Experiencia en monitoreo de CCTV.

Residir en la zona sur de Bogotá.

Asesor de servicio al cliente y ventas Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 3.000.000

Empresa con presencia en 13 países de Latinoamérica requiere Asesores/as Comerciales Integrales con compromiso, actitud y pasión por el servicio, para brindar experiencias de compra memorables y contribuir al crecimiento de la marca.

Responsabilidades

Asesorar al cliente garantizando un servicio de calidad.

Realizar el surtido, pineo y organización de productos en tienda.

Apoyar en la recepción de mercancía.

Operar caja (o aprender su manejo).

Mantener el espacio de trabajo limpio y ordenado.

Requerimientos

Bachillerato culminado.

Experiencia mínima de seis meses como asesor/a comercial en retail (preferiblemente en moda o textil).

Manejo básico de caja o disposición para aprender.

Condiciones laborales

Salario base desde $1.423.500, con posibilidad de alcanzar hasta $3.000.000 según el cumplimiento de metas comerciales y la categoría de tienda asignada.

Crecimiento y desarrollo profesional dentro de la compañía.

Impulsador, asesor al cliente en Cali

Salario: $ 1.623.500 a $ 2.000.000

La compañía busca un/a Asesor/a Integral con orientación al cliente y afinidad por la moda, para brindar atención de calidad y asegurar la correcta presentación de la tienda.

Responsabilidades

Atender al cliente y garantizar una experiencia satisfactoria.

Surtir y organizar productos.

Recibir mercancía.

Manejar caja o estar dispuesto/a a aprender.

Mantener la zona de trabajo en condiciones óptimas.

Requerimientos

Bachiller académico culminado.

Experiencia mínima de seis meses como asesor/a comercial (preferiblemente en moda o textil).

Manejo de caja o disposición para aprender.

Condiciones laborales

Salario base $1.423.500 + $200.000 de auxilio de transporte + prestaciones de ley + comisiones prestacionales + bono administrativo.

Jornada laboral de 44 horas semanales: 4 días de 7 horas y 2 días de 8 horas, con turnos rotativos entre 9:00 a.m. y 9:00 p.m.

Impulsadora comercial de ruta en Bogotá

Salario: $ 1.623.500 a $ 2.000.000

Lili Pink & Yoi requiere una Mercaderista/Impulsadora para realizar visitas diarias a tiendas de cadena, garantizando la correcta exhibición del portafolio de productos y apoyando la gestión comercial en punto.

Responsabilidades

Exhibición de productos.

Impulso de ventas.

Atención al cliente.

Labores operativas en tienda y bodega.

Cumplimiento de metas e itinerario diario de ruta.

Requerimientos

Experiencia mínima de seis meses en cargos similares.

Manejo de indicadores comerciales.

Condiciones laborales:

SMLV + auxilio de transporte + auxilio de rodamiento + prestaciones de ley + comisiones prestacionales.

Jornada laboral de 44 horas semanales: 4 días de 7 horas y 2 días de 8 horas, con turnos rotativos entre 9:00 a.m. y 9:00 p.m.

Administrador de punto de venta en Popayán

Salario: $ 2.000.000 a $ 4.000.000

Reconocida compañía del sector retail con presencia en 13 países de Latinoamérica busca un/a Administrador/a de Punto de Venta para liderar equipo, garantizar el cumplimiento de objetivos y mantener la excelencia operativa de la tienda.

Responsabilidades

Liderar el equipo de trabajo y velar por un clima laboral positivo.

Cumplir indicadores y presupuesto de ventas.

Manejar caja y realizar arqueos.

Organizar la malla horaria del equipo.

Controlar inventarios y gestionar pedidos.

Asegurar la correcta exhibición de productos.

Brindar atención al cliente.

Requerimientos

Bachiller culminado.

Experiencia mínima de un año como administrador/a de tienda (preferiblemente retail textil).

Conocimiento de indicadores comerciales (UxF, VxF, tasa de conversión).

Experiencia en manejo de personal.

Condiciones laborales