Nuevos empleos en tiendas de moda: postule ya

El sector retail sigue generando oportunidades de empleo en el país.

Varias cadenas de moda están contratando personal para diferentes cargos en tiendas físicas, con opciones que incluyen cajeros, asesores comerciales y coadministradores. Estas vacantes ofrecen estabilidad laboral, ambiente dinámico y posibilidades de crecimiento profesional.

Si le apasiona la moda y el servicio al cliente, esta puede ser la oportunidad que estaba esperando y lo mejor es que podrá aplicar gratis a través de Semana Empleos.

Cajero tiendas moda - Bogotá

Salario: $ 1.740.000

Se busca un coadministrador de tienda para la ciudad de Bogotá. Esta posición está dirigida a personas con pasión por el mundo del retail y experiencia en la administración de tiendas. Si la persona tiene experiencia en tiendas de ropa y desea crecer profesionalmente, esta es una oportunidad ideal.

Se ofrece un ambiente laboral dinámico donde podrá desarrollar habilidades de liderazgo y gestión. Como coadministrador de punto de venta, será clave en la supervisión del funcionamiento general de la tienda, además de encargarse del manejo de caja sistematizada como encargado de caja en tienda de ropa.

Responsabilidades:

Supervisar el funcionamiento general de la tienda.

Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Liderar y motivar al equipo de trabajo para brindar excelente atención al cliente.

Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.

Manejar todos los medios de pago incluidos bonos.

Requerimientos:

6 meses de experiencia como coadministrador en tiendas del sector retail.

Conocimiento en manejo de indicadores y análisis.

Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.

Experiencia en manejo de caja sistematizada.

Director comercial sector moda

Salario a convenir

Se requiere un director comercial para compañía del sector moda, con un perfil altamente estratégico y orientado a resultados, que lidere la estrategia comercial integral de la empresa.

Esta posición será responsable de gestionar todos los canales de venta (ventas al por mayor, puntos físicos y plataformas digitales), con un fuerte enfoque en el crecimiento sostenible del negocio y la internacionalización de la marca. Se espera una visión global, capaz de impulsar la expansión en nuevos mercados y fortalecer el relacionamiento con compradores internacionales.

Responsabilidades:

Liderar y gestionar la estrategia comercial de la compañía.

Supervisar todos los canales de venta: al por mayor puntos físicos y plataformas digitales.

Impulsar el crecimiento sostenible del negocio.

Desarrollar la internacionalización de la marca en nuevos mercados.

Fortalecer el relacionamiento con compradores internacionales.

Requerimientos:

Profesional en negocios internacionales, ingeniería industrial, administración de empresas o carreras afines.

Mínimo 5 años de experiencia en roles comerciales en el sector moda.

Demostrada capacidad de liderazgo y orientación a resultados.

Experiencia en expansión internacional de marca

Experiencia en relación con compradores internacionales.

Gerente de tienda - sector moda Bello

Salario: $ 1.700.000 a $ 3.000.000

En Job&talent se encuentra en búsqueda de gerente de tienda en Medellín.

Funciones:

Gestión de recursos y apoyo a los procesos de control propios de la tienda como ventas, arqueos, inventarios, gestión de indicadores y manejo de la información, entre otros. El personal seleccionado puede proyectarse dentro de la compañía.

Formación académica: Bachiller, Técnico/a, tecnólogo/a o profesional en áreas administrativas o comerciales

Experiencia: De al menos un año como gerente o administrador de tiendas similares del sector retail

Salario: 1.700.000 + prestaciones de ley + comisiones sin techo (promedio mensual 3.000.000)

Contrato: Obra o labor que te brinda estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento

Jornada laboral: Domingo a domingo 44 horas semanales, con un día de compensatorio.

Subgerente de tienda - moda retail Medellín

Salario: $ 1.500.000

Se busca un subgerente de tienda para una sucursal en Medellín. En este rol, la persona será clave en la coordinación de procesos de ventas, arqueos, inventarios y manejo de indicadores. Esta posición está orientada a quienes cuentan con experiencia en liderazgo de equipos y se apasionan por la gestión comercial.

Responsabilidades:

Coordinar procesos de ventas arqueos e inventarios.

Manejar indicadores de rendimiento y metas operativas.

Gestionar recursos de la tienda.

Apoyar en la toma de decisiones y desarrollo del equipo.

Proyectar crecimiento profesional dentro de la organización.

Requerimientos:

Bachiller técnico/a tecnólogo/a o profesional en áreas administrativas o comerciales.

Mínimo 1 año de experiencia como subgerente gerente o administrador en tiendas del sector retail.

Habilidad para liderar y motivar equipos.

Conocimiento en gestión de inventarios y ventas.

asesor de ventas moda temporada - Villavicencio

Salario: $ 1.423.500

Importantes empresas del sector de la moda se encuentran en búsqueda de talentos comerciales. Esta es una oportunidad para personas apasionadas por la moda y las ventas.

Requisitos :

Asesores/ comerciales con o sin experiencia, preferiblemente en ventas presenciales, en tiendas de ropa, calzado o accesorios.

Se ofrece:

• Contrato directo con la marca a término indefinido.

• Salario básico de 1.423.500 + Todas las prestaciones de ley +Comisión

• Horario de Domingo a Domingo con turnos rotativos con día compensatorio a la semana.

• Te ubicamos cerca al lugar de residencia

• Oportunidad de crecimiento y beneficios corporativos

Importante:

• Ser Bachiller.

Contar con excelente presentación y disposición .

Diseñador gráfico

Salario a convenirSBQ Store busca un diseñador gráfico ilustrador apasionado por la moda, que posea técnicas avanzadas y una estética única.

Como parte del equipo, será el artista visual detrás de la presentación de marca, transformando conceptos en diseños visuales impactantes que comuniquen eficazmente la identidad de la empresa.

Responsabilidades:

Crear diseños gráficos atractivos y funcionales para redes sociales sitios web y materiales impresos.

Desarrollar conceptos visuales innovadores y creativos para cumplir objetivos de marketing.

Trabajar de manera colaborativa con equipos de marketing redacción y desarrollo web.

Ajustar y optimizar diseños según comentarios y cambios de estrategia.

Garantizar consistencia visual de la marca en todos los canales.

Requerimientos: