Octubre con empleo: más de 10.000 vacantes nuevas

El mes de octubre llega cargado de oportunidades laborales en todo el país, así que, si está buscando empleo, esta podría ser la oportunidad que esperaba.

Son varias las empresas del sector comercial, logístico, administrativo y tecnológico están en búsqueda de talento para ocupar más de 10.000 vacantes recién publicadas, con opciones tanto presenciales como remotas. Es una excelente noticia para quienes buscan estabilidad o desean cambiar de rumbo profesional antes de finalizar el año.

Las ofertas incluyen puestos para bachilleres, técnicos y profesionales, con beneficios como contrato directo, horarios flexibles y posibilidad de crecimiento. Muchas compañías incluso adelantan procesos de selección virtuales, lo que permite aplicar sin salir de casa y recibir respuesta en cuestión de días.

Si quiere aprovechar este impulso laboral, visite Semana Empleos, donde hay más de 110.000 ofertas activas en todo Colombia. Cree su perfil, suba su hoja de vida y postule en minutos.

Asesora comercial en punto de venta – Medellín

Salario: $ 1.450.000

En Adriana In S.A.S. se encuentra en búsqueda de una talentosa asesora comercial en punto de venta para unirse a su equipo. Se requiere una persona con sólida experiencia en ventas comerciales y excelente manejo de herramientas ofimáticas.

Será parte fundamental de la misión de garantizar altos niveles de satisfacción del cliente, planificando y ejecutando estrategias comerciales efectivas para cumplir con las metas de ventas y expansión de clientes.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en el punto de venta.

Planificar y ejecutar estrategias comerciales.

Realizar seguimiento a las metas de ventas.

Garantizar la fidelización de los clientes.

Asegurar un crecimiento sostenible del portafolio de clientes.

Requerimientos:

Experiencia en ventas comerciales.

Manejo competente de herramientas ofimáticas.

Edad superior a 25 años.

Habilidades de planificación y seguimiento de estrategias.

Excelentes habilidades de comunicación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Promotor de ventas Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.700.000

PAHS se encuentra en búsqueda de personas con experiencia en ventas en almacenes de multimarca o grandes superficies. Se requiere actitud positiva y pasión por el mundo de las ventas.

Esta es una oportunidad para formar parte de una empresa líder en la industria textil, con posibilidades de crecimiento profesional.

En este puesto, la persona seleccionada se encargará de asesorar a los clientes sobre los productos textiles, mantener el área de venta organizada y atractiva, realizar inventarios, gestionar el stock de productos y colaborar en la implementación de estrategias de venta para cumplir con los objetivos establecidos.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes sobre nuestros productos textiles.

Mantener el área de venta organizada y atractiva.

Realizar inventarios y gestionar el stock de productos.

Colaborar en la implementación de estrategias de venta.

Cumplir con los objetivos de venta establecidos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en ventas.

Conocimiento en productos textiles.

Habilidad para comunicarse efectivamente con los clientes.

Disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos.

Secretaria administrativa Cali

Salario: $ 1.800.000 a $ 2.100.000

Se busca secretaria administrativa en Cali. La persona seleccionada será responsable de garantizar la eficiencia y el orden en las actividades diarias, así como de proporcionar apoyo integral al equipo.

Funciones:

Responsable de administrar y controlar los fondos de caja menor de la organización.

Redacción, edición y distribución de comunicados internos y externos según las necesidades de la organización.

Asistencia en la organización de reuniones y eventos.

Gestión de agenda y coordinación de citas para el equipo directivo.

Atención y filtrado de llamadas telefónicas y correos electrónicos.

Atención y seguimiento de solicitudes y necesidades de los colaboradores y afiliados.

Manejo de la correspondencia y documentación oficial de la organización.

Colaboración en la preparación de informes, presentaciones y otros documentos administrativos.

Conocimiento:

Dominio Intermedio de Excel

Manejo de agendas directivas.

Competencias requeridas:

Excelente capacidad de organización y gestión del tiempo.

Habilidades de comunicación verbal y escrita.

Orientación al servicio y atención al detalle.

Requisitos:

S er técnico, tecnólogo o estudiantes de 7 semestre en delante de carreras administrativas.

er técnico, tecnólogo o estudiantes de 7 semestre en delante de carreras administrativas. Experiencia de 1 a 2 años en el rol

Condiciones laborales:

Tipo de contrato: Fijo 6 meses con posibilidad de prórroga.

Rango salarial: 1.800.000 a 2.100.000

Modalidad labora: Presencial en Cali

Horario: lunes a viernes

Auxiliar de sistemas

Salario: $ 1.722.000 a $ 1.950.000

Se busca auxiliar de sistemas para garantizar el correcto funcionamiento de los medios tecnológicos en todas las áreas de la compañía. Se requiere una persona comprometida, con iniciativa y capacidad para resolver problemas técnicos, brindando soluciones efectivas.

Responsabilidades:

Garantizar el funcionamiento de los medios tecnológicos en la compañía.

Solucionar o escalar novedades tecnológicas.

Implementar planes de contingencia aprobados.

Realizar y ejecutar planes de mantenimiento preventivo.

Ejecutar diagnósticos y mantenimientos correctivos.

Formatear e instalar sistemas operativos y software.

Crear actas de inventario y de mantenimiento.

Garantizar la creación y almacenamiento correcto de backups.

Planear y capacitar en formatos creados a través de herramientas tecnológicas.

Requerimientos:

Título de Técnico o Tecnólogo en Sistemas.

Mínimo un año de experiencia en roles similares.

Conocimientos en mantenimiento de hardware y software.

Habilidad para solucionar problemas técnicos.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Excelentes habilidades de comunicación.

Auxiliar de odontología

Salario: $ 1.281.116

Viva1A IPS requiere para su equipo de trabajo un auxiliar de odontología con mínimo un año de experiencia en el cargo.

Es indispensable contar con esquema de vacunas al día y certificado de inscripción en RETHUS como auxiliar en salud oral.

Características de la oferta:

Salario: $1.281.116 + $200.000 de auxilio de transporte.

Horario: seis horas de lunes a sábado (jornada de la tarde).

Tipo de contrato: por obra o labor (incluye prestaciones de ley).

Auxiliar de bodega en tienda temporada – Outlet Todo al 50% – Dosquebradas

Salario: $ 1.423.500

Se busca personal apasionado por la logística y la moda para el cargo de auxiliar de bodega en la temporada de Outlet Todo al 50%. La persona seleccionada será responsable de mantener el orden y la organización en la bodega, además de apoyar la recepción y almacenamiento de mercancía.

Responsabilidades:

• Recepción y verificación de mercancía entrante.

• Almacenamiento adecuado de productos en la bodega.

• Organización y clasificación de inventario.

• Preparación de pedidos para la tienda y asistencia en el surtido de productos.

• Mantenimiento de la limpieza y el orden en el área de trabajo.

• Colaboración con el equipo de ventas para asegurar una adecuada rotación de productos.

Requisitos:

•Tener el título de bachiller y ser mayor de edad.

• Buenas habilidades de organización y atención al detalle.

• Disponibilidad de tiempo completo.

Se ofrece:

• Salario de 1,423,500 + prestaciones legales +Auxilio de transporte y bonificaciones

• Contrato obra o labor.

• Descuentos con la marca.